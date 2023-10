ChatGPT fait peau neuve avec DALL-E 3 en bêta et la recherche web

OpenAI, la société derrière ChatGPT, a annoncé de nombreuses nouveautés ces dernières semaines, et celles-ci arrivent enfin sur le chatbot, l'IA la plus connue du grand public.

ChatGPT est l’un des outils dont on parle le plus en ce moment, cette fameuse intelligence artificielle propulsée par OpenAI. L’outil, à l’origine, est un simple chatbot avec lequel on peut interagir via des prompts. Mais la société a développé son outil Web, pour proposer aux utilisateurs plus de possibilités.

Ces options-là sont réservées aux utilisateurs payants, les utilisateurs abonnés à « ChatGPT Plus ». Au-delà de ces nouvelles fonctionnalités, c’est surtout l’accès au modèle GPT-4 (contre 3.5 pour les utilisateurs gratuits) qui fait toute la force de cet abonnement.

L’arrivée de DALL-E 3 en bêta et recherche web avec Bing enfin sortie

La recherche web avec Bing a subi plusieurs contretemps chez OpenAI. ChatGPT a enfin retrouvé cette option très utile récemment, après un retrait en juillet. Celle-ci était toujours en bêta, mais l’entreprise l’a enfin officialisée et lancé « Browse with Bing ». Pour l’anecdote, le départ début juillet était lié au fait que le chatbot pouvait accéder à des contenus payants, simplement en donnant le lien de l’article par exemple. OpenAI a donc préféré prendre les devants plutôt que d’éviter des soucis judiciaires.

Par ailleurs, c’est la première option, en dehors du modèle de base, qui ne soit pas en bêta. Code Interpreter, les plug-ins et désormais DALL-E 3 sont encore au stade de la bêta, réservée aux utilisateurs de ChatGPT Plus. Justement, DALL-E 3 vient d’arriver pour tous ces utilisateurs, de quoi combiner la génération d’images avec la génération textuelle proposée par ChatGPT.

Vous pourrez ainsi demander des images à ChatGPT, qui créera un prompt en anglais pour demander à DALL-E 3 la génération d’images. La combinaison est bluffante, permettant une génération de plusieurs images à la fois sans forcément écrire plusieurs prompts d’images. ChatGPT peut se charger de varier les styles, il suffit de lui demander.

Ces deux nouveautés ne sont qu’un petit exemple de ce qu’OpenAI a annoncé ces derniers mois. ChatGPT 4 Vision est sorti il y a peu, permettant d’envoyer des images que le chatbot analysera, pour vous fournir des informations liées à l’image. De plus, il est désormais possible d’appeler ChatGPT, via l’application mobile. Vous pouvez ainsi échanger avec le chatbot, en temps réel, au rythme de vos paroles.