DALL-E 3 : la fusion entre ChatGPT et la génération d’images qui va bousculer Midjourney

OpenAI, la maison mère de ChatGPT, n'est plus à présenter. Après nous avoir offert ChatGPT, elle annonce désormais la capacité de ce dernier à générer des images précises, grâce à la fusion de DALL-E et ChatGPT dans DALL-E 3.

Frandroid, pour ceux qui suivent, a recours à un outil de génération d’images : Midjourney. Si cet instrument s’est avéré puissant et innovant dans le monde de la génération d’images, DALL-E d’OpenAI était aussi sur la piste, avec un parcours tout aussi impressionnant. Et le nouvel opus DALL-E 3 risque bien de changer la donne.

Pour aller plus loin

Qui est OpenAI, le créateur de ChatGPT et Dall-E ?

D’après les démonstrations partagées par OpenAI, il est clair que DALL-E 3 se distingue de ses prédécesseurs et concurrents. Là où Midjourney excelle dans la restitution photoréaliste, mais demande encore de nombreuses manipulations, DALL-E 3 promet une génération d’image nettement plus efficace et moins erronée. Un exploit notable, surtout en considérant le fait qu’il s’agit d’une avancée majeure par rapport à DALL-E 2.

De plus, ce nouvel outil semble avoir développé une compétence spécifique pour gérer le texte dans les images, surpassant les capacités de certains de ses concurrents tels que Stable Diffusion XL et DeepFloyd. En particulier, OpenAI met en avant sa capacité à produire des images convaincantes de lettres, de chiffres, et même de mains humaines (une réelle difficulté pour ces outils).

DALL-E 3 // Source : OpenAI DALL-E 3 // Source : OpenAI DALL-E 3 // Source : OpenAI DALL-E 3 // Source : OpenAI DALL-E 3 // Source : OpenAI DALL-E 3 // Source : OpenAI DALL-E 3 // Source : OpenAI DALL-E 3 // Source : OpenAI

En intégrant DALL-E à ChatGPT, OpenAI renforce sa position en tant que leader dans le monde de l’IA générative. ChatGPT et DALL-E 3, ensemble, promettent de repousser les frontières de l’IA.

Les chatbots vont, non seulement, être capables de converser de manière presque humaine, mais aussi d’imaginer et de créer des images à partir de simples descriptions. On a hâte de tester.

Si vous voulez tester DALL-E 3, il va être disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et Enterprise. Ce qui est beaucoup plus simple à utiliser que Midjourney… où il faut un client Discord.

ChatGPT Télécharger gratuitement

À qui appartient les images générées ?

La question des droits d’auteur liés aux images générées par IA est actuellement un sujet brûlant. Les régulations actuelles suggèrent que les images nées de l’IA entrent dans le domaine public. Cependant, OpenAI déclare clairement que la propriété des images produites par DALL-E 3 revient à leurs créateurs. Et ça, c’est un autre débat du secteur.