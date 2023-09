Copilot : l’assistant IA de Windows arrive (très) bientôt sur votre PC

Microsoft a annoncé le lancement officiel de son IA Copilot lors de son Surface Event. Bientôt intégrée à Windows 11, elle agit comme un véritable assistant intelligent pour vous faire gagner du temps sur toutes vos tâches.

Annoncée en grande pompe en mars dernier, l’IA de Microsoft intitulée « Copilot » sera disponible le 26 septembre pour Windows 11 lors de sa mise à jour 23H2 déployé dans le monde entier. Après des mois de tests que son programme Windows Insider dédié aux développeurs, ce chatbot conversationnel est sur le point d’intégrer l’OS pour de bon et proposer ainsi une nouvelle manière d’utiliser son ordinateur. Petit tour d’horizon.

Un compagnon IA pour tous les outils Microsoft

Nous avons déjà pu le tester en juillet dernier lors de sa version bêta, Copilot se présente comme un véritable chatbot d’intelligence artificielle s’intégrant directement à Windows 11 et ses outils. Avec cette annonce officielle, Microsoft confirme qu’il n’existera qu’une instance de Copilot à travers toute sa galaxie d’outils et de services. Comprenez que ce sera donc toujours le même chatbot quelle que soit la plateforme par laquelle vous y accédez. Il sera possible de le lancer en un seul clic depuis votre bureau ou même grâce à une commande vocale.

Concrètement, une fenêtre ressemblant fortement à Bing Chat se lance parallèlement à vos applications via, vous permettant de saisir la requête de votre choix. Qu’il s’agisse de changer les paramètres Windows (« Passer au mode sombre », « Faire une capture d’écran », « Changer la fréquence de rafraichissement ») ou simplement d’être créatif (« Raconte-moi l’histoire d’un journaliste tech spécialiste dans Windows »), Copilot agit comme un assistant fonctionnant sur le même moteur que ChatGPT (normal, les deux fonctionnent à peu près sur le même modèle).

Copilot peut vous aider à mieux comprendre le contenu affiché dans Microsoft Edge : vous pourrez lui demander de résumer un article, le réécrire entièrement ou même en approfondir le sujet. Au sein de Bing, il vous aidera à effectuer des recherches plus ciblées. Microsoft a montré l’exemple d’un vrai assistant pour vos achats, vous aidant à comparer plusieurs produits, à en trouver des similaires et même à chercher pour vous les meilleures réductions.

Rendez-vous fin septembre

L’assistant se connecte désormais à sa suite Office 365 et vous permettra de générer du contenu facilement à l’aide de requête ciblée. Vous voulez un squelette de lettre de motivation pour postuler dans une start-up liée à l’IA ? Word vous donnera une base de travail. Vous voulez réécrire un passage de manière plus décontractée, solennel ou professionnel, Copilot s’en chargera pour vous. L’assistant sera aussi connecté à PowerPoint pour des présentations plus engageantes, Excel pour générer des tableaux et graphiques en quelques secondes ou encore Outlook pour organiser vos e-mails en deux clics.

Vous pourrez tester Copilot dans la mise à jour 23H2 de Windows 11 prévue le 26 septembre, qui amènera avec elle de nombreuses autres nouveautés.