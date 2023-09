Microsoft lance sa nouvelle gamme d’appareils Surface : Surface Laptop Studio 2 et Laptop Go 3

Microsoft a levé le voile sur sa nouvelle gamme Surface lors de sa conférence organisée à New York. Au programme : un Laptop Studio 2 gonflé en puissance et un Laptop Go 3 ultra-autonome.

Microsoft a annoncé sa nouvelle gamme Surface lors de sa conférence qui s’est déroulée à New York aujourd’hui. La surprise n’était cependant pas au rendez-vous puisqu’à l’instar d’Apple, toutes les informations sur ces deux nouvelles machines ont fuité la semaine dernière. Cette annonce officielle nous permet donc de confirmer leurs fiches techniques et surtout, leur prix.

Surface Laptop Studio 2 : le flagship aux timides évolutions

C’était la vedette de la conférence : le Surface Laptop Studio 2 continue sur la lancée du premier modèle sorti en 2021 avec des caractéristiques remises au goût du jour. Niveau composants, on retrouve ainsi un processeur Intel de 13ème génération, le Raptor Lake H proposé en variante Intel Core i7-13700H et i7-13800H. Il s’agira du premier appareil Surface à proposer jusqu’à 64 Go de RAM en LPDDR5X.

L’écran reste inchangé avec sa diagonale de 14,4 pouces pour une définition de 2400 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. La technologie PixelSense est toujours de la partie, pour une utilisation optimisée du stylet sur le moniteur. Niveau carte graphique, on sautera aussi d’une génération avec le choix offert entre la RTX 4050 (6 Go de mémoire vidéo) ou 4060 (8 Go de mémoire vidéo) selon le modèle choisi. Microsoft promet ici des performances graphiques pouvant doubler par rapport à celle d’un MacBook Pro M2 Max, notamment en termes de vitesse de rendu vidéo et 3D. Et si jamais vous souhaitez économiser sur la facture finale, et vos performances, vous pouvez aussi opter pour le GPU intégré Intel Iris Xe.

Enfin, si on reste sur le même châssis sur le modèle précédent, Microsoft a corrigé quelques défauts reprochés à cette première version. En plus des deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4 et USB 4, le Surface Laptop Studio 2 arbore désormais un lecteur de carte MicroSD et un port USB-A. On déplore ici le choix du MicroSD alors que de nombreux professionnels utilisent des cartes SD plein format. Dans un effort d’accessibilité, le touchpad de la machine accueille un moteur de retour haptique et adaptatif à destination des personnes mutilées ayant des difficultés à utiliser une souris.

Microsoft prévoit de sortir cette nouvelle machine le 3 octobre 2023 à partir de 2239 euros sur le Microsoft Store.

Surface Laptop Go 3 : petit mais costaud.

Microsoft a aussi joué la carte de la sécurité avec son nouveau Surface Laptop Go 3, l’ordinateur portable compact et bien moins onéreux de la gamme Surface. On reste ainsi sur le même design éprouvé, avec l’arrivée de deux nouveaux coloris (Or et Bleu). L’écran est le même avec une diagonale de 12,4 pouces et une définition de XX. C’est surtout à l’intérieur qu’on note quelques mises à jour techniques.

Surface Laptop Go 3 embarque le CPU Intel Core i5-1235U accompagné de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go. Ici, pas de possibilité de configurer la machine avec des spécificités plus puissantes, mais vous pourrez comme son prédécesseur opter pour une version à 4 Go de mémoire (ce qu’on ne vous conseille pas) et 128 Go de stockage en SSD. Microsoft promet jusqu’à 15 heures d’autonomie et des performances « 88% supérieures », des promesses évidemment à vérifier sur pièce. La sortie est prévue le 3 octobre 2023 pour un tarif minimum de 800 euros sur le Microsoft Store.