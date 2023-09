On connait déjà la prochaine gamme de produits Microsoft : Surface Laptop Studio 2, Laptop Go 3, etc.

Les fuites ne s'arrêtent jamais dans la tech. C'est dans ce contexte que la nouvelle gamme Surface de Microsoft, prévue pour une annonce officielle le 21 septembre, se retrouve déjà en ligne.

On a beau dire que les secrets sont bien gardés, il semble que ce ne soit pas toujours le cas pour Microsoft. WinFuture, et plus précisément le journaliste Roland Quandt, nous dévoile en avance ce que nous réserve la prochaine gamme Surface de Microsoft prévue pour le 21 septembre 2023.

Surface Go 4 : la tablette évolue

La Surface Go 4, représentante des tablettes tactiles de Microsoft, s’améliore avec une nouvelle configuration. Elle sera équipée d’un processeur Intel N200, d’un espace de stockage de 64 Go, de 8 Go de mémoire vive, le tout sous un écran de 10,5 pouces. Windows 11, la dernière mouture du système d’exploitation de la firme de Redmond, y sera évidemment installé.

Surface Laptop Studio 2 : une montée en gamme technique et pratique

Le Surface Laptop Studio 2 semble être le produit phare de cette annonce. Son écran de 14,4 pouces au format 3:2, d’une définition de 2400 x 1600 pixels, pourra atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La technologie PixelSense, propre à Microsoft, a été intégrée directement dans les pixels de l’écran pour une meilleure utilisation du stylet. Sous le capot, Microsoft a fait le choix des nouvelles puces Intel Raptor Lake H, à savoir l’Intel Core i7-13700H ou le Core i7-13800H. En termes de mémoire, la machine pourra être équipée de jusqu’à 64 Go de mémoire vive LPDDR5X.

Sur le plan graphique, il y a une mise à niveau notable. Les modèles avec le Core i7-13700H seront équipés de la GPU Nvidia GeForce RTX 4050 avec 6 Go de mémoire GDDR6. Les variantes avec le Core i7-13800H embarqueront quant à elles la Nvidia GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire vive graphique dédiée. Cependant, pour ceux qui souhaitent une machine moins coûteuse, une version de base sans dGPU Nvidia sera disponible, et elle utilisera le eGPU Iris Xe intégré au SoC Intel.

L’esthétique du Surface Laptop Studio 2 ne semble pas avoir énormément évolué, mais deux ajouts techniques méritent d’être mentionnés : un lecteur de carte MicroSD et un port USB-A pleine taille. Ce dernier s’ajoute aux deux ports Type-C compatibles Thunderbolt 4 et USB 4.

Concernant les tarifs, le Surface Laptop Studio 2 se positionnerait à la hausse. La version la moins onéreuse serait annoncée à 2 249 euros (avec GPU Intel Xe). La déclinaison avec RTX 4050, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD serait à 2 729 euros. Le modèle intégrant 32 Go de RAM, 1 To de SSD et la RTX 4060 coûterait 3 199 euros. Le prix du modèle avec 64 Go de RAM n’est pas encore dévoilé, mais on s’attend à ce qu’il flirte avec les 3 700 euros. C’est cher, très cher. La date de sortie serait fixée au 3 octobre 2023, du moins selon les informations disponibles des revendeurs européens contactés par WinFuture.

Surface Laptop Go 3 : un plus grand choix de coloris

La nouvelle gamme Surface de Microsoft ne serait pas complète sans la Surface Laptop Go 3. À première vue, les adeptes ne devraient pas noter de différences majeures en termes de design extérieur (à part les nouveaux coloris). C’est en réalité sous le châssis que la magie opère. Le nouveau modèle serait propulsé par l’Intel Core i5-1235U, un SoC issu de la série Alder Lake U d’Intel.

Quant à l’écran, Microsoft resterait fidèle à sa qualité éprouvée avec un écran tactile PixelSense de 12,45 pouces (31,62 cm) au format 3:2. Pas de bouleversements non plus côté stockage et mémoire, avec une configuration de base proposant 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Pour un tel ensemble, le prix de 899 euros semble assez compétitif. Les consommateurs n’auront pas longtemps à attendre, car le Surface Laptop Go 3 est attendu dans les rayons dès le début du mois d’octobre.

