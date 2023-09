Microsoft : cette année encore, les produits Surface devraient continuer de stagner

Le média allemand WinFuture a déniché des informations relatives aux prochains Surface Laptop Studio, Surface Laptop Go, et Surface Go auprès de revendeurs en ligne. On apprend notamment que Microsoft n'aurait pas d'autre ambition pour ces produits que de faire évoluer leur fiche technique...

Cette année encore, Microsoft n’aurait aucune intention de faire évoluer le design de ses appareils Surface. C’est en tout cas ce que suggèrent les découvertes de WinFuture. Souvent bien renseigné, le média allemand a obtenu de revendeurs en ligne des informations sur les prochains Surface Laptop Studio et Surface Laptop Go, mais aussi sur la prochaine mouture de la tablette accessible Surface Go.

En l’occurrence, les trois produits miseraient principalement sur une mise à jour matérielle, avec un changement de processeur. On peut penser qu’il en ira de même pour les autres produits de la gamme, et ce en dépit d’un design désormais daté, notamment pour le Surface Laptop.

Sur certains modèles, Microsoft en profitera quoi qu’il en soit pour passer des processeurs Intel « Alder Lake » (12e génération), aux dernières puces « Raptor Lake » (13e génération). Cela correspond aux habitudes de la marque pour les produits Surface, souvent remis au goût du jour durant l’automne.

Vers une nouvelle mise à jour timide des produits Surface ?

Selon les informations dénichées par WinFuture, le Surface Laptop Studio s’équiperait cette année d’un processeur Intel Core i7-13800H. Cette puce dispose d’une enveloppe thermique de 45 W et peut monter à une fréquence de 5 GHz. On y trouve notamment 6 cœurs haute performance et 8 cœurs basse consommation. Elle serait ici couplée à 16 ou 32 Go de RAM, tandis que le stockage se limiterait à 512 Go ou 1 To de SSD.

Sur ce nouveau Surface Laptop Studio, Microsoft installerait toutefois plus de ports USB Type-C, mais continuerait bien d’exploiter le même design. On retrouverait donc un écran PixelSense de 14,4 pouces, offrant une définition 2,4K (2400 x 1600 pixels), le tout au format 3:2.

En ce qui concerne le nouveau Surface Laptop Go, et pour réduire les coûts sur ce produit d’entrée de gamme, Microsoft se limiterait en revanche à un processeur d’ancienne génération « Alder Lake », le Core i5-1235U. Ce processeur regroupe 2 cœurs hautes performances et 8 cœurs haute efficacité énergétique, pour des fréquences pouvant atteindre les 4,4 GHz. L’appareil serait toutefois toujours doté d’un maximum de 8 Go de RAM et s’appuierait sur 128 ou 256 Go de stockage interne. Aucun changement de design ne serait au programme.

Même démarche pour la tablette accessible Surface Go, qui adopterait un processeur quadricœur Intel N200 de la série « Alder Lake-N », capable de grimper à 3,7 GHz. À ses côtés, 8 Go de RAM (vraisemblablement, les références 4 Go disparaîtraient du catalogue de Microsoft) et 64, 128 ou 256 Go de stockage interne.

La présentation officielle de ces différents produits devrait intervenir le 21 septembre prochain, à l’occasion d’un évènement Surface évoqué par WinFuture. Il y a néanmoins fort à parier que leur commercialisation effective n’intervienne qu’à compter du mois d’octobre… avec une possible hausse des prix par rapport aux modèles 2022.

