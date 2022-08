Test du Microsoft Surface Laptop Go 2 : le jovial compagnon

Les appareils Surface de Microsoft ne sont pas les plus accessibles du marché. Mais avec le Surface Laptop Go 2, Microsoft change un peu la donne. « Un peu » est la bonne expression ici.

Que fait un constructeur aussi connu que Microsoft et sa gamme Surface dans le monde des ordinateurs portables haut de gamme lorsqu’il faut attirer de nouveaux consommateurs ? Simple : créer un appareil légèrement plus accessible, pour tenter de faciliter l’arrivée de nouveaux acheteurs sans trop atteindre à son image de marque.

La gamme « Go » est exactement ça, et le Surface Laptop Go 2 est son dernier représentant. Mais sans la magie du format 2-en-1, l’attractivité de la marque fonctionne-t-elle encore ?

Microsoft Surface Laptop Go 2 Fiche technique

Modèle Microsoft Surface Laptop Go 2 Taille de l'écran 12.4 pouces Définition 1536 x 1024 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i5-1135G7 Puce Graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 4 Go, 8 Go Mémoire interne 128 Go, 256 Go Norme Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Version du Bluetooth 5.1 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 11 Pro Dimensions n/a Prix 768 € Fiche produit

Microsoft Surface Laptop Go 2 Design

Oh oui : c’est bien un produit Surface. C’est particulièrement visible sur le châssis avant, qui reprend l’élégance simpliste de la gamme avec sa coque en aluminium brossée et le logo Microsoft carré à effet miroir. L’appareil en lui-même a de beaux arrondis aux coins, mais ses tranches sont tout de même très marquées et peuvent être un brin coupantes. Le dessous du Laptop Go 2 n’est cependant pas du même matériel. On retrouve ici un plastique de bonne qualité et deux grands patins en caoutchouc qui évite le moindre glissement.

La marque distinctive de ce Surface Laptop Go 2, au même titre que le premier modèle, est son format. À 12,4 pouces de diagonales, il se place comme un genre de petit compagnon tout mignon qui peut rapidement se glisser dans un sac. Et ce sans avoir trop peur d’endommager le produit, dont la construction est terriblement solide. Aucune flexibilité ne peut être constatée que ce soit au niveau de l’écran ou du clavier.

Clavier et pavé tactile

C’est peut-être sur ce point que le Surface Laptop Go 2 a fait un choix un brin étrange. Les touches elles-mêmes sont très confortables ; on sent que Microsoft tient à conserver son image de marque sur ce point, avec des touches très rebondies et assez larges et espacées pour être un plaisir à utiliser. Il en va de même pour le pavé tactile, plus petit que la moyenne à cause du format du téléphone, mais terriblement agréable sous le doigt.

Non, c’est dans le positionnement des touches que le Laptop Go 2 est étonnant. Elles sont en effet bien plus décalées de rang à rang que sur la plupart des configurations, ce qui réclame un temps d’adaptation important. Pour le dire clairement : j’ai actuellement l’ordinateur positionné de manière légèrement oblique sur mes genoux pour retrouver ma vitesse de frappe habituelle.

Notez que le Surface Laptop Go 2 n’a pas de caméra infrarouge, mais utilise un lecteur d’empreintes intégré directement au bouton d’allumage. C’est ce dernier qui sert pour Windows Hello.

Connectique

Là encore, on retrouve les marques des appareils Surface. Mais pas forcément dans le bon sens du terme. Sur le Laptop Go 2, vous n’avez le droit qu’à trois connecteurs, situés à gauche : un USB-C USB 3.2 Gen 2, un USB Type-A USB 3.2 et un combo jack. À droite, nous avons le connecteur Surface servant à la charge comme à la connexion d’un dock d’extension créé par le constructeur, mais qui n’est pas fourni. Pour la plupart des gens, il restera donc le port de charge aimanté.

C’est… léger. Très léger. Mais du même temps, cette limitation s’excuse un peu plus sur un format si compact. Reste qu’au fil des ans et de la progression de l’USB-C, on ne peut s’empêcher de se demander si ce connecteur Surface propriétaire a encore de l’intérêt ; voir 2 USB-C supplémentaires ou un lecteur de carte SD aurait été plus qu’apprécié.

Webcam et audio

Coucou la webcam 720p ! Si vous aimez le bruit et les artefacts, vous serez servis. Autrement, il faut avouer que vous ne serez pas le compagnon le plus visible de votre vidéoconférence, mais personne ne vous fera de remarquer désobligeante pour autant.

Côté son, le haut-parleur du Surface Laptop Go 2 placé en dessous du clavier développe un volume assez étonnant. Une belle surprise qui est cependant entachée par la qualité du son lui-même. Il faudra aimer les aigus, puisque c’est à peu près le seul spectre qui est un tant soit peu respecté. Les mediums sont compressés, quand la basse est inexistante. On affronte les limites de la physique pour ce dernier, mais le premier aurait pu être meilleur.

Microsoft Surface Laptop Go 2 Écran

Le Microsoft Surface Laptop Go 2 profite d’une dalle IPS LCD de 12,4 pouces au ratio signature de Microsoft, le 3:2. Cette dalle supporte une définition de 1536 x 1024 pixels, un taux de rafraîchissement maximal de 60 FPS et est tactile. L’ordinateur n’est pas transformable, ce qui est presque dommage.

Sous notre sonde et grâce au logiciel DisplayCal, nous observons une luminosité maximale de 374 cd/m² pour un ratio de contraste de 1088:1, ce qui est plutôt bon. La dalle couvre 96% de l’espace sRGB, 66,2% de l’Adobe RGB et 68% de l’espace DCI P3. La température de couleurs moyenne est de 6254K, relativement proche de la norme vidéo bien qu’un brin plus chaude.

La dalle n’est cependant pas des mieux calibrées. On retrouve un Delta E00 moyen de 2,91, c’est tout juste en dessous de la différence de 3 que l’on attend. La gamme Surface a pourtant l’habitude d’offrir d’excellents écrans sous tous les aspects, avec une calibration bien plus précise, mais il s’agit là d’une avenue sur laquelle Microsoft a choisi de faire quelques économies. Comprenez bien : ce n’est pas une mauvaise dalle, loin de là, mais plutôt banale sur ce tarif.

Microsoft Surface Laptop Go 2 Logiciel

Acheter un ordinateur Microsoft doit fournir un Windows parmi les moins retouchés au monde, n’est-ce pas ? Côté logiciel, le Surface Laptop Go 2 ne se distingue finalement que par deux applications. La première, sobrement nommée « Surface », permet de faire le tour de l’appareil et de ses caractéristiques.

La seconde, « Diagnostic Toolkit », permet de réaliser quelques tests afin de s’assurer du bon fonctionnement matériel de l’ordinateur. Un utilitaire basique, mais utile. Toujours est-il que sorti de ces deux expériences, qui n’ont rien de très marquantes, Windows 11 s’exprime librement ici. Et sans bloatwares préinstallés.

Microsoft Surface Laptop Go 2 Performances

Dans notre configuration de test, le Surface Laptop Go 2 est propulsé par un Intel Core i5-1135G7. Il s’agit d’un SoC de 11e génération d’Intel, à 4 cœurs pour 8 threads pouvant turbo jusqu’à 4,2 GHz. Il est associé ici à 8 go de RAM DDR4 et un SSD de 256 Go en PCIe Gen 3. Notez que sur cette génération, Microsoft a enfin retiré l’option à 64 Go de mémoire eMMC, loin d’être suffisante pour un usage moderne.

Performance et refroidissement

Je vais avoir besoin de votre attention sur cette partie. Nous connaissons largement les capacités du Intel Core i5-1135G7, qui est généralement aux alentours des 5000 en multi core et 1300 en single core sur Cinebench R23 à titre d’exemple. Or, après de multiples tests, je n’ai pas pu tirer mieux de cette machine que 3717 points en multi core et 1170 points en single core. Pour les curieux, nous avons également un score de 4411 points sur PCMark 10, là encore en dessous des attentes.

Mes premiers tests, qui mettaient l’ordinateur aussi bas que 2200 en multi core, ont été réalisés pendant la canicule. Ceci explique cela dans un appartement parisien sans climatisation, certes. Mais j’ai profité de la fraîcheur matinale du lendemain pour réaliser de multiples tests, sans jamais réussir à atteindre les 4000 au moins, qui auraient été plus acceptables. Avec une nouvelle observation intéressante : physiquement, le Surface Laptop Go 2 n’a jamais dépassé les 45°C sur le châssis, qui a d’ailleurs le droit à sa propre sonde en interne.

C’est donc un comportement voulu par le constructeur. Il semble tout simplement que le Microsoft Surface Laptop Go 2 cherche absolument à conserver une température de châssis ultra confortable à 45°C, sans jamais faire entendre ses ventilateurs. Les performances sont sacrifiées pour le bien du confort de l’utilisateur. Un parti-pris étonnant, mais pas dénué de sens. D’autant que malgré tout cela, l’ordinateur reste fluide en tous temps et ne souffre jamais du moindre ralentissement.

Aussi, si vous cherchez la machine avec le Core i5-1135G7 le plus performant, fuyez le Surface Laptop Go 2. Mais si vous cherchez une machine qui ne viendra jamais vous chauffer l’entrejambe et faire le moindre bruit, cet ordinateur portable est parfaitement optimisé pour cela. Le SSD quant à lui fonctionne exactement comme on l’attend d’un PCIe Gen 3.

Microsoft Surface Laptop Go 2 Autonomie

Le Microsoft Surface Laptop Go 2 dispose d’une batterie de seulement 41Wh, qui peut être rechargée par le chargeur propriétaire fourni ou par le port USB-C grâce à la norme Power Delivery. L’ordinateur charge à 39W dans les deux cas.

Sur l’autonomie, nous sommes tout de même assez loin d’atteindre les 13 heures annoncées par Microsoft. Dans mon usage purement bureautique, avec la luminosité de l’écran réglée à la moitié, j’ai pu confortablement utiliser l’ordinateur sur 9/10 heures en une seule charge. Suffisant pour une journée complète, certes, mais en suivant un régime potentiellement un peu strict pour qui aime naviguer d’application gourmande en application gourmande.

En considérant le petit format de l’appareil, c’est tout de même très appréciable. La promesse d’un petit ordinateur pouvant être jeté dans un sac et être utilisé toute la journée est tenue.

Microsoft Surface Laptop Go 2 Prix et disponibilité

Le Microsoft Surface Laptop Go 2 est disponible au prix de départ de 669 euros pour 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais fait l’impasse sur le lecteur d’empreintes. La prochaine configuration à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui intègre le lecteur d’empreintes, est disponible pour 769 euros.