Les chiffres de la division Xbox dangereusement dopés par le rachat d’Activision

Microsoft a dévoilé son bilan financier pour le troisième trimestre de son année fiscale 2024, et la firme devrait éviter de sabrer le champagne trop vite en ce qui concerne sa division gaming : les ventes de consoles Xbox sont au point mort, et la croissance semble surtout portée par l'acquisition d'Activision-Blizzard.

Microsoft peut clairement se réjouir d’avoir réussi à mettre la main sur le groupe Activision-Blizzard. Cette acquisition lui permet en effet de sauver en bonne partie les meubles sur l’épineuse question des revenus générés, par sa division Gaming, sur le troisième trimestre de son année fiscale 2024 — qui s’étirait de janvier à mars. Et pour cause, si les performances de la branche Xbox restent globalement bonnes, elles laissent craindre une certaine artificialité. Ce bilan financier est en effet tout autant marqué par l’apport massif d’Activision que par des ventes de consoles en nette baisse.

On découvre ainsi que les revenus globaux de Microsoft liés au Gaming ont augmenté de 51% par rapport au Q3 2023. Le diable se cache toutefois dans les détails, puisque cette croisance est due au rachat d’Activision-Blizzard. Définitivement entérinée l’automne dernier, cette acquisition dope littéralement les revenus relatifs aux ventes de jeux. Sans cette perfusion, Microsoft subirait une baisse de 4% sur ce terrain, souligne WCCFTech. Même dynamique en ce qui concerne les revenus de la branche Xbox découlant des contenus et services. Ces derniers sont en hausse de 62%, mais la croissance serait un maigre 1% sans Activision.

Les consoles Xbox trouve de moins en moins preneurs… et cela devrait s’accentuer

Sur le versant le moins flatteur des résultats détaillés par Microsoft, les ventes de Xbox Series S et Xbox Series X sont toujours en sérieuse décrue, avec -31% au compteur. Et la chose devrait s’aggraver par la suite, Microsoft prévoyant en effet de nouvelles baisses au cours du prochain trimestre. On notera néanmoins que cette baisse des ventes est loin d’être inédite : l’an dernier déjà , ces dernières tombaient à -30%. Il faut même remonter à 2022 pour retrouver de la croissance sur les ventes de Xbox. De quoi pousser certains développeurs et éditeurs de jeux à questionner désormais la pertinence de porter leurs titres sur les consoles du géant de Redmond.

Cette situation globale résume au final assez bien la position de Microsoft. Au gré de ses rachats, le groupe est devenu un mastodonte sur le marché du jeu vidéo, et potentiellement l’un des plus gros éditeurs tiers en termes de revenus. Pourtant, la firme est toujours à la peine s’agissant de son activité de vente de consoles de jeux à proprement parler.

De là à penser que Microsoft continuera à investir majoritairement sur son expansions vers d’autres plateformes il n’y a qu’un pas. La firme semble avoir bien compris que ses plus grosses marges de revenus sont à prendre sur le développement et la commercialisation de jeux multiplateformes, destinés à un maximum de consoles. Une stratégie que Satya Nadella confirmait d’ailleurs dans sa prise de parole accompagnant la publication des derniers résultats du groupe.

« Nous nous engageons à rencontrer les joueurs là où ils se trouvent, en proposant de grands jeux à un plus grand nombre de personnes, sur un plus grand nombre d’appareils (…) ». Tout est dit ?