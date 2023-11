Test du Microsoft Surface Laptop Studio 2 : l’évolution en douceur

Look what you made me do

Le Microsoft Surface Laptop Studio est un ordinateur particulier. Plutôt que de miser sur le format 2-en-1 que l’on a l’habitude de voir pour les créatifs réclamant l’usage d’un stylet, il préfère faire en sorte que son écran vienne vers l’utilisateur. Un choix étonnant, mais pas dénué de sens, qui lui permet d’avoir une grande originalité. Mais pour ce type d’utilisateurs, il faut également y associer énormément de puissance. Pari réussi pour cette deuxième édition ?

Fiche technique

Modèle Microsoft Surface Laptop Studio 2 Dimensions 230 mm x 22 mm Définition 2400x1600 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core i7-13700H Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 Mémoire vive (RAM) 16 Go, 32 Go, 64 Go Mémoire interne 512 Go, 1024 Go Version du Bluetooth 5.3 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1980 grammes Profondeur 323 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Microsoft pour ce test.

Design

Nous sommes clairement face à une mise à jour de la configuration, mais pas du design. Tout ce que l’on a déjà souligné lors de notre test du Surface Laptop Studio premier du nom est toujours d’actualité. Nous retrouvons le châssis en aluminium dont la ventilation est quelque peu étrange, et rappelle comme une pièce montée à l’envers. Nous retrouvons aussi les finitions Surface, toujours impressionnantes de qualité et de précision.

Mais surtout, nous retrouvons cet écran coupé en deux, dont le cadre permet à l’écran de s’avance au-devant du clavier, et même s’aplatir intégralement sur le corps de l’ordinateur pour laisser place à un usage au stylet. Cette gymnastique est toujours impressionnante, mais reste aussi toujours optimisée presque exclusivement pour les dessinateurs. Le commun des mortels ne trouvera aucun avantage à cette fonctionnalité, mais ce n’est pas lui qui est visé, n’est-ce pas ?

Autrement, il faut reconnaître que le Surface Laptop 2 est une machine assez imposante. Malgré son format 14,4 pouces, son épaisseur de 2,2 centimètres et son poids de 1,89 kilogramme n’en font pas nécessairement l’ordinateur le plus facile à porter.

Clavier et pavé tactile

Là encore, aucun changement sur le clavier… Et c’est tant mieux. La gamme Surface a trouvé sa formule il y a quelque temps maintenant, et ne l’a jamais vraiment changée, mais on est loin de s’en plaindre. Nous retrouvons toujours des touches larges, bien espacées, dont la course est assez longue.

Il en va de même pour le pavé tactile, qui nous offre une diagonale plus que confortable et un système de retour haptique réglable semblable aux MacBook. La technologie fonctionne superbement bien, et le plaisir à l’usage est réel.

Connectique

À gauche, nous retrouvons un port USB A 3.1 ainsi que deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4. À droite, nous retrouvons le connecteur propriétaire Surface Connect, qui sert à la charge et pour quelques accessoires, un port jack et un lecteur de cartes microSD.

Brice Zerouk pour Frandroid Brice Zerouk pour Frandroid

Lorsqu’on réclamait un lecteur de cartes SD, on n’avait pas vraiment en tête le format microSD, moins utilisé que le plein format SD chez les professionnels de l’image. Mais surtout, continuer de forcer sur le Surface Connect propriétaire en 2023 est toujours aussi grinçant ; on aurait largement préféré avoir des ports USB-C des deux côtés, pour pouvoir placer notre chargeur comme on le souhaite, en prime de brancher toujours plus d’accessoires. S’il y a bien eu évolution ici, elle est tellement mineure qu’elle reste décevante.

Webcam

Nous retrouvons une webcam 1080p qui est boosté par les effets Windows Studio qui permettent un cadrage automatique et un flou d’arrière-plan. Rien n’est vraiment convaincant dans cet ordre d’idée, et la webcam reste… une simple webcam, comme on la voit dans la grande majorité des produits. Heureusement qu’elle permet de profiter de la reconnaissance faciale.

Écran

Le Surface Laptop Studio 2 intègre une dalle IPS LCD de 14,4 pouces supportant une définition de 2400 x 1600 pixels, soit un ratio 3:2. Cet écran est tactile multipoint jusqu’à 10 points, est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5 et permet de profiter d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

Sous notre sonde, on peut observer qu’elle couvre 114,3% de l’espace sRGB pour 81% de l’espace DCI-P3. En mode sRGB, le mieux calibré des deux modes, on peut retrouver une excellente luminosité maximale de 496 cd/m² pour un taux de contraste parfait de 1651:1. La température de couleurs moyenne est à 6240K, un peu trop chaude, mais le Delta E00 moyen mesuré est excellent à seulement 0,52 pour un écart maximal de 1,6.

Impressionnant, ça c’est sûr. Mais on ne peut s’empêcher de rajouter… pour du sRGB. Le Surface Laptop Studio 2 doit parler aux créatifs, et ces derniers doivent depuis quelques années maintenant se conformer à l’espace DCI-P3. Que le dernier ordinateur de Microsoft ne le prenne toujours pas en compte est une véritable déception, surtout face à la qualité de la dalle elle-même.

Logiciel

Il n’y a toujours rien à dire sur l’aspect logiciel des produits Surface, et ce Laptop Studio 2 ne fait pas exception. Mais c’est une chance : cela veut aussi dire que nous ne retrouvons pas non plus les points noirs habituels, comme les logiciels publicitaires trop nombreux.

Ici, Microsoft fait naturellement confiance à Windows 11 pour gérer l’intégralité de son PC. La seule application disponible a plus à voir du côté de la familiarisation avec le produit qu’une véritable interface de gestion.

Performances

Nous sommes enfin au point central de cette mise à jour : les performances. Le Surface Laptop Studio 2 qui nous a été fourni en test est équipé d’un Intel Core i7-13700H, un CPU à 14 cœurs — 6 Performances et 8 Efficients — et 20 threads pouvant turbo jusqu’à 5 GHz. Il est couplé ici à 64 GO de RAM LPDDR5x et 1 To de stockage en PCIe Gen 4.0.

Surtout, nous pouvons profiter d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 intégré, mais attention : il ne fonctionne pas au maximum de ses performances. Il est ici limité à un TGP de 80W, quand il pourrait atteindre 115W normalement.

Benchmarks

Et encore une fois, nous observons la tendance qui touche l’intégralité des produits Surface. Le CPU du Surface Laptop Studio 2 nous offre un score en multi core de 13 652 points et en single core de 1857 points, pour un score général sous PCMark 10 de 7296 points. Ce CPU d’Intel devrait normalement plutôt atteindre les 15 000 points en moyenne en multi-core, mais les produits Microsoft font le choix du silence avant les performances, comme toujours.

Il en va de même pour les scores 3D, où les 2277 points sur Speed Way, 5175 points sur Port Royal et 4317 points sur Time Spy Extreme ne sont pas particulièrement impressionnants pour une RTX 4060 mobile, bien qu’ils restent honnêtes.

Au moins, le stockage intégré est excellent et bien représentatif de la Gen 4.0.

Pour les créatifs

Microsoft met étonnamment énormément en avant la pratique du jeu vidéo dans sa communication. Mais voilà : même en se limitant au 1080p; il faudra obligatoirement passer par l’usage du DLSS 3.0 pour profiter de manière fluide des derniers jeux. La plupart des titres classiques passeront sans problème bien sûr, mais on est loin d’être devant un PC optimisé pour le jeu.

C’est évidemment pour les créatifs que la config aura un peu plus d’intérêt. Les cartes NVIDIA sont capables d’accélérer matériellement bien des processus graphiques, notamment Blender pour lequel la RTX 4060 est du pain béni. Ceci étant dit, c’est encore une espèce de preuve que le Surface Laptop Studio 2 a les fesses entre deux chaises et ne sait pas exactement qui cibler, ce qui se voit aussi dans sa manière de gérer sa configuration.

Refroidissement et bruit

Alors oui, les performances maximales des composants du Laptop Studio 2 ne sont pas là. Par contre, la gestion de la chauffe est excellente, avec un maximum de seulement 43°C relevé sur le châssis en pleine charge. Les ventilateurs savent aussi rester très discrets, même si on notera tout de même un placement de ceux-ci qui envoient l’air chaud directement sur la main droite de l’utilisateur. Ce n’est pas particulièrement agréable quand un droitier utilise une souris externe.

Autonomie

Le Microsoft Surface Laptop Studio 2 intègre une batterie de 58 Wh, relative aux nombreux ultrabooks de ce marché. Cette dernière se recharge par le biais du chargeur propriétaire Surface Connect à 127W, mais le PC portable peut aussi profiter de la recharge par USB-C.

Avec un usage bureautique classique et en reprenant le modèle de gestion d’alimentation par défaut, nous avons pu utiliser le Surface Laptop Studio 2 entre 8 et 9 heures avant qu’il ne lâche prise. C’est suffisant pour couvrir une bonne journée de travail, mais ce n’est pas particulièrement impressionnant. On n’ose imaginer ce qu’il serait advenu si Microsoft n’avait pas décidé de ralentir lui-même la consommation de ses composants.

Prix et disponibilité

Le Microsoft Surface Laptop Studio 2 est d’ores et déjà disponible en France au prix de départ de 2239 euros, sans GPU. Notre configuration de test est elle vendue à 3790 euros.