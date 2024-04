Angell dévoile deux nouveaux vélos électriques, dont un qui devient le moins cher de la gamme

Angell Mobility renforce son catalogue de vélos électriques appartenant à la « Rapide ». Voici donc les Rapide Core et Rapide+, qui profitent de nombreuses améliorations techniques et industrielles. Le premier nommé est même disponible à la location via le service Motto.

C’est à l’occasion du festival Vélo In Paris, organisé au Parc Floral de la capitale, qu’Angell Mobility lève le voile sur deux nouveaux vélos électriques : les Rapide Core et Rapide+, qui cohabitent désormais avec les M Rapide et S Rapide. Ce nouveau binôme profite surtout des avancées industrielles de la marque, dont Frandroid a pris connaissance dans un communiqué de presse officiel.

Ces Angell Rapide Core et Angel Rapide+ s’appuient par exemple sur tout un système électronique retravaillé : le constructeur garantit ainsi plus de fiabilité. Nouveau contrôleur, nouveau BMS (battery management system) couplé à une sécurité anti-décharge profonde, nouvelles cellules pour une durée de vie prolongée ou encore nouveau connecteur, Angell a visiblement optimisé ses procédés.

Une base commune

Grâce à une nouvelle technique de collage du cadre, le constructeur promet une grande résistance de ses produits. Angell ne s’arrête pas là en mettant à jour toute une série d’équipements : pédales, béquille, garde-boue et protège chaîne, tous ont été remplacés par des nouveaux modèles.

Les Rapide Core et Rapide+ ont plusieurs éléments techniques en commun. En voici la liste :

Moteur arrière de 32 Nm de couple ;

Batterie de 252 Wh, avec lumières intégrées, fonction feu-stop et clignotants ;

Transmission monovitesse avec chaîne ;

Freins à disque hydrauliques Tektro ;

Selle Royal Essenza et Grip Angell ;

Écran intégré, GPS, alarme antivol, géolocalisation, dispositif alerte chute.

De son côté, l’Angell Rapide Core opte pour des jantes Aero de 27,5 pouces et des pneus de la marque Duro. Décliné en un unique coloris Polar White, il fait le choix de faire l’impasse sur le moindre équipement (garde-boue, béquille), disponible en option. Son poids atteint les 16 kg en cadre ouvert, contre 16,5 kg en cadre fermé, le tout avec une peinture en poudre (moins polluante).

Le moins cher de la gamme

Son prix est intéressant à plus d’un titre : 2290 euros, ce qui en fait le vélo électrique le plus abordable de la gamme d’Angell. En sus, ce VAE est disponible à la location à 99 euros par mois via le service Motto.

L’Angell Rapide+ s’appuie sur des jantes Mach1 de 27,5 pouces également, mais surtout, il se montre plus généreux en équipement. De série, comptez sur un protège-chaîne, de garde-boue made in France et d’une béquille Ursus fabriquée en Italie. La peinture n’est pas la même : elle est liquide, avec trois couches.

Disponibilité mi-mai

Le poids augmente aussi légèrement : 17 kg en cadre ouvert, 16,5 kg en cadre fermé, avec deux coloris au choix (Onyx Black et Sand Beige). Son prix aussi grimpe : 2790 euros, sans aucune offre de location, mais avec l’assurance Angell Back (vélo volé, vélo remplacé) fournie gratuitement.

Les Angell Rapide Core et Rapide+ seront disponibles en ligne et dans dans un réseau sélectif de revendeurs – la marque ne précise pas lesquels – à partir du 15 mai. Les premières livraisons interviendront dès juin.