On a roulé avec les nouveaux vélos électriques Angell : la marque a vraiment fait du chemin

Frandroid a pu s’amuser quelques centaines de mètres avec les nouveaux vélos électriques Angell - les Rapide Core et Rapide+ - dans le cadre du festival Vélo In Paris. Ce qui est le plus frappant, ce sont les progrès faits entre la première génération et cette gamme de VAE.

Angell Mobility a exposé ses tout nouveaux vélos électriques Rapide Core et Rapide+ à l’occasion du festival Vélo In Paris, sis au Parc Floral du 27 au 29 avril 2024. En plus de vous les présenter en détail dans un article dédié, Frandroid a pu les prendre en main sur quelques tours de piste pour ainsi vous délivrer nos premières impressions.

Rappelons tout d’abord que les Rapide Core et Rapide+ constituent les nouveaux fers de lance de la gamme Rapide. Ils ont par ailleurs bénéficié de nombreux ajustements industriels, sur la base du Angell Mini E-Bike 1. L’objectif : renforcer la fiabilité du VAE, tant au niveau de la batterie que de l’électronique dans sa globalité.

Un véritable avant-après

Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les sensations au guidon de ce binôme. Précisons tout de même qu’entre la toute première génération d’Angell qui nous avait difficilement convaincus, et le lancement des Rapide Core et Rapide+, Frandroid n’avait plus touché une seule fois à un vélo Angell.

Cette prise en main permet ainsi de se rendre compte de tout le travail abattu par la marque française. Et croyez-nous : il y en a eu. En réalité, l’avant-après est réel. Là où le premier Angell nous faisait rapidement mouliner une fois arrivé à 25 km/h, cette génération ouvre le champ des possibles et permet de grimper à 30, voire 35 km/h sans sourcilier, grâce à un bien meilleur braquet.

La force des Angell, c’est en fait leur capacité à vous faire oublier que le moteur s’éteint au-delà des 25 km/h. Sur une grande majorité de vélos électriques, l’effet on-off est bien souvent trop palpable, avec, en outre, une résistance au pédalage selon les modèles. Ici, il n’y a rien de tout ça.

Les Angell Rapide Core et Rapide+ revendiquent un poids respectif de 16 à 16,5 kg pour le premier, et 17 à 17,5 kg pour le second. Ce poids maîtrisé participe à l’idée qu’il est possible de dépasser les 30 km/h sans effort insurmontable. Je me suis même amusé à rouler sans aucune assistance électrique : ce n’est pas mission impossible.

Un équilibre trouvé

« La gamme Rapide est arrivée à maturité », nous a confié le CEO d’Angell Mobility, John Mollanger. Cela se ressent : un équilibre semble avoir été trouvé dans le vélo, tant au niveau de son comportement électrique – puissant et dynamique, mais sans vous brusquer – que dans son agilité et les sensations qu’il procure.

De son côté, le Rapide+ vous fait adopter une position plus engagée que le Rapide Core, avec lequel votre corps est un poil plus en retrait. Le premier nommé adopte par ailleurs des roues Mach1 de 27,5 pouces, « qui sont plus rigides, un poil moins confortables, mais qui contribuent à la dynamique du vélo », nous explique John Mollanger.

Difficile de se faire un avis clair et définitif à l’issue des quelques centaines de mètres parcourues durant le festival. Un test plus poussé devra être réalisé, aussi bien pour vérifier la fiabilité du vélo que pour effectuer un cycle d’autonomie complet afin d’évaluer son rayon d’action.

La force du Rapide Core, c’est son prix : 2240 euros, avec toutes les fonctions de sécurité fournies de série. Écran intégré, GPS, alarme antivol, géolocalisation ou encore dispositif alerte chute : ce panel de systèmes, à ce tarif, est rare pour le souligner. Et sait à quel point les traceurs GPS sont un outil redoutable pour retrouver un vélo volé.

D’autres nouveaux Angell et Mini à venir

Le Rapide Core fait néanmoins l’impasse sur l’assurance Angell Back, mais aussi quelques accessoires urbains pourtant indispensables : béquille, garde-boue ou encore carter de chaîne. Tout ce petit beau monde est à retrouver sur l’Angell Rapide+ au prix de 2740 euros. Plus globalement, la chaîne fait toujours un peu tache à nos yeux : en lieu et place, une courroie serait vraiment plus pertinente à ce prix (moins d’entretien, silencieuse, durabilité).

Leur disponibilité interviendra le 15 mai, pour des livraisons en juin. En ce qui concerne l’avenir de la marque, attendez-vous à d’autres produits conçus en collaboration avec Mini, mais aussi des produits imaginés d’une feuille blanche, nous a-t-on confié. Notre petit doigt nous dit que la fin d’année 2024 sera potentiellement animée chez Angell Mobility.