Les écouteurs sans fil font aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien. Il y en a pour tous les goûts, toutes les gammes et tous les budgets. Mais à quelle fréquence les changez-vous ? C’est l’objet de notre sondage de la semaine.

Apple, Samsung, Sony, Huawei, Bose, Sennheiser, Denon, Google ou encore Nothing : en 2024, nous ne comptons plus vraiment le nombre de marques positionnées sur le segment des écouteurs sans fil. Il y en a aujourd’hui pour tous les goûts et tous les budgets, des meilleurs écouteurs sans fil du marché aux meilleurs écouteurs sans fil pas chers.

Cet appareil audio a aujourd’hui une place centrale dans notre quotidien. On l’utilise aussi bien pour faire du sport que dans les transports en commun ou chez soi. Il n’empêche, les écouteurs sans fil ont cette petite faiblesse que les casques audio ont moins : des petits soucis de batterie qui s’invitent avec le temps, nous poussant à renouveler notre matériel.

À quelle fréquence changez-vous vos écouteurs sans fil ?

Si des solutions émergent, à l’image des Fairphone Fairbuds – des écouteurs éco-responsables et réparables -, la plupart des modèles demeurent difficiles à rafistoler au moindre petit pépin technique. L’envie de changer d’écouteurs peut alors se faire sentir.

Et c’est dans ce contexte que la rédaction de Frandroid se posait la question suivante : à quelle fréquence changez-vous vos écouteurs sans fil ?

Chargement À quelle fréquence changez-vous vos écouteurs sans fil ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Tous les ans

Tous les 2 ans

Tous les 3 ans

Tous les 4 ans

Je n'en ai jamais changé

Je n'ai pas d'écouteurs sans fil

