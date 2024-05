Dernier jour des French Days pour obtenir les Huawei FreeBuds 5i à -40 %, des écouteurs sans fil pas chers avec réduction de bruit

Avec un marché des écouteurs sans fil à moins de 100 euros qui se développe de plus en plus, il devient plus aisé de trouver des modèles performants, bourrés de fonctionnalités et ce, à un très bon prix. C'est notamment le cas des Huawei FreeBuds 5i en ces derniers jours des French Days puisqu'au lieu de les avoir pour 99,99 euros, ils sont disponibles à seulement 59,99 euros chez Amazon.

Les écouteurs sans fil à moins de 100 euros pullulent et l’un des acteurs phares de ce segment est le constructeur chinois Huawei. Déjà présent sur le segment du haut de gamme avec ses FreeBuds Pro et celui des open-fit avec les FreeBuds, Huawei propose aussi des écouteurs d’entrée de gamme de qualité avec ses FreeBuds i. Alors que les French Days prennent fin dans quelques heures, la dernière itération de cette gamme est vendue avec une réduction de 40 % chez Amazon.

Les Huawei FreeBuds 5i en quelques points

Une qualité sonore agréable

Une réduction de bruit active correcte

Avec le Bluetooth multipoint

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Huawei FreeBuds 5i sont maintenant disponibles en promotion à 59,99 euros chez Amazon avec le code promo FD10.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Huawei FreeBuds 5i. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Huawei FreeBuds 5i au meilleur prix ?

Des écouteurs simples, sans chichis

Avec les FreeBuds 5i, Huawei délivre des écouteurs intra-auriculaires sans prétention, au format traditionnel avec des lignes arrondies et des finitions en plastique brillant. Le constructeur chinois fait au plus simple pour limiter les coûts de production dans cette gamme, et ça marche. Les Huawei FreeBuds 5i ont pour eux la légèreté avec un poids de 4,9 grammes par écouteur et le confort grâce aux paires d’embouts en silicone fournies. Ces derniers assurent une bonne isolation passive et empêchent d’éventuelles fuites sonores.

S’ils ne sont pas orientés vers un usage sportif à la base, les Huawei FreeBuds 5i profitent tout de même d’une certification IP54 qui leur permet de résister à la pluie, à la transpiration et aux éclaboussures. Pour ce qui est de l’autonomie, le constructeur chinois promet une durée de 6 heures par charge avec l’ANC activée et de 7h30 sans. Dans notre test, l’autonomie mesurée est 30 % inférieure à celle promise par Huawei… Le boîtier fournit entre trois et quatre recharges supplémentaires.

Une bonne prestation sonore

Les Huawei FreeBuds 5i sont dotés de transducteurs dynamiques de 10 mm et de la certification Hi-Res Audio Wireless grâce au support du codec Bluetooth LDAC. Globalement, les prestations sonores sont de bonne qualité avec les graves et les médiums bien mis en avant et une bonne restitution des voix. Si ce son chaleureux par défaut ne convient toujours pas, il est possible de le modifier via l’application AI Life de Huawei qui propose soit une amplification des basses, soit une amplification des aigus.

Comme indiqué plus haut, le Bluetooth prend en charge le codec LDAC mais aussi les traditionnels SBC et AAC et le multipoint permettant de le connecter à plusieurs appareils en simultané est aussi à l’ordre du jour. Enfin, pour ce qui est de la réduction de bruit active, Huawei assure qu’elle peut atteindre les -42 dB. Dans la pratique, cette ANC gère efficacement les bruits de fond mais beaucoup moins les sons ponctuels comme ceux des touches d’un clavier. Mais à ce tarif, les prestations sont convenables.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Huawei FreeBuds 5i.

