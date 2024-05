Forfaits 4G ou 5G : il y a de quoi se faire plaisir à petit prix pendant les French Days

Les forfaits mobile sont à l'honneur pendant les French Days de l'année 2024. Que ce soit du forfait 4G ou 5G avec une moyenne ou une grosse quantité de data, vous allez être servis ! Voici les meilleures offres qu'on a repérées pendant l'événement.

Si vous recherchez un nouveau forfait mobile pas cher, les French Days reprĂ©sentent sĂ»rement le meilleur moment depuis longtemps. En effet, les diffĂ©rents opĂ©rateurs ont dĂ©gainĂ© des offres vraiment allĂ©chantes, que ce soit pour les offres 4G ou 5G, et Ă petit prix. Pour dire, ça fait longtemps que l’on n’avait pas vu des tarifs mensuels aussi bas.

Les meilleures offres forfaits mobile des French Days

Sosh : le meilleur forfait 4G ?

Les opĂ©rateurs low cost sont bien souvent ceux vers qui il faut se diriger lorsqu’on veut avoir un forfait mobile pas cher, mais pas pour autant dĂ©pourvu d’une grosse enveloppe de donnĂ©es 4G. Sosh, qui appartient Ă Orange, propose par exemple des forfaits 4G Ă l’excellent rapport Go-prix, Ă l’image de celui mettant Ă disposition 80 Go de 4G pour moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait Sosh ?

80 Go de 4G en France métropolitaine

20 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau Orange

Actuellement, le forfait mobile 4G sans engagement de 80 Go proposĂ© par Sosh est affichĂ© Ă 9,99 euros par mois. C’est une offre rĂ©servĂ©e aux nouveaux clients.

NRJ Mobile : le plus Ă©conomique des forfaits 5G

Les opĂ©rateurs virtuels profitent eux aussi des French Days pour lancer des forfaits mobiles gĂ©nĂ©reux en data aux tarifs hyper attractifs. Et aujourd’hui, on vous a dĂ©gotĂ© l’offre qui est probablement la plus intĂ©ressante du moment : NRJ Mobile propose en effet un forfait mobile 5G de 130 Go pour moins de 10 euros par mois. Difficile de faire mieux, pour le moment.

Que propose ce forfait NRJ mobile ?

130 Go de données 5G en France métropolitaine

27 Go de 4G depuis l’Europe et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

Actuellement, le forfait mobile 5G sans engagement de 130 Go de NRJ Mobile est proposé à 9,99 euros par mois.

B&You : le plus qualitatif des forfaits 5G pas chers

La concurrence est très rude entre les opĂ©rateurs en cette pĂ©riode de French Days. Chacun s’efforce de mettre Ă disposition des offres avec le meilleur rapport Go-prix possible, mais actuellement, c’est Bouygues Telecom qui remporte la palme de l’offre la plus intĂ©ressante du moment : un forfait mobile 5G de 90 Go Ă moins de 10 euros par mois.

Que propose ce forfait B&You ?

90 Go de données 5G en France métropolitaine

25 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Actuellement, le forfait mobile 5G B&You de 90 Go proposĂ© par Bouygues Telecom est affichĂ© Ă 9,99 euros par mois. Et c’est bien sĂ»r sans engagement.

Cdiscount mobile : le moins cher des forfaits 4G

Les opĂ©rateurs virtuels se lancent, eux aussi, dans la course aux promotions des French Days. Ces MVNO nous permettent de faire de très bonnes affaires durant cette pĂ©riode, eux qui proposent de grosses enveloppes de donnĂ©es 4G Ă petit prix. Actuellement, c’est chez Cdiscount mobile que l’on peut trouver l’une des meilleures offres du moment : 70 Go Ă moins de 7 euros par mois. Il fait ainsi mieux que lors des prĂ©cĂ©dents French Days, durant lesquels il proposait son forfait mobile 70 Go Ă 7,99 euros par mois.

Que propose ce forfait de Cdiscount mobile ?

70 Go de données 4G en France + 10 Go en Europe et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Telecom

Pendant les French Days, le forfait mobile 4G de 70 Go proposĂ© par Cdiscount mobile est affichĂ© Ă 6,99 euros par mois. Et, c’est sans engagement !

