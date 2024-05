Avis à celles et ceux qui en ont marre de payer leur abonnement mobile beaucoup trop cher. Cdiscount perd une fois de plus les pédales et lance une nouvelle offre particulièrement alléchante pour l’arrivée des beaux jours : la blinde de data à un tout petit prix. Pour seulement 9,99 euros par mois, profitez de 160 Go de données mobiles, rien que ça !

Les promotions se poursuivent même après les French days du côté des MVNO. Cdiscount Mobile, filiale de Bouygues Télécom, propose actuellement plusieurs forfaits mobile avec un gros paquet de données à petit prix. Après le forfait à 7,99 euros par mois pour 100 Go de data durant les French Days, Cdiscount régale pour deux euros de plus et monte jusqu’à 160 Go de data.

Que propose ce forfait de Cdiscount Mobile ?

Jusqu’à 160 Go de data en 4G en France et 19 Go depuis l’UE et les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités sur le réseau de Bouygues Télécom

Une offre sans engagement !

Chez Cdiscount Mobile, vous pouvez consommer jusqu’à 160 Go de data pour moins de 10 euros par mois. Et, cerise sur le gâteau, c’est une offre sans engagement. Pas satisfait(e) ? Changez !

Plus de Go qu’il n’en faut !

Avec dix euros, on ne peut plus acheter grand-chose. Un sandwich et une boisson peut-être, un manga ou encore deux tickets de métro pendant les JO. Et pourtant, avec moins de cette somme, il est possible de profiter d’un énorme paquet de données mobiles chez Cdiscount Mobile. Pour seulement 9,99 €/mois, vous pouvez bénéficier de 160 Go de data. De quoi largement surfer sur Internet, regarder une série ou encore jouer en ligne en dehors d’une connexion Wi-Fi en toute tranquillité. Et pas de panique, si malgré tout, vous arrivez à dépasser, il n’y a pas de surfacturation. Votre débit sera simplement réduit.

Mais plus encore, si vous prévoyez de voyager au cours des prochains mois, pas de souci. Le forfait à 9,99 €/mois de Cdiscount Mobile prévoit une enveloppe de 19 Go de data depuis les pays de l’Union européenne (y compris l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et des DOM. Une enveloppe réduite par rapport aux 160 Go de base, mais qui, selon la durée de votre séjour, vous permettra de vous orienter sans souci grâce à Google Maps ou encore de trouver des lieux à visiter à proximité. Au-delà de cette limite, il y a une surfacturation de la consommation de data établie à 0,0019 €/Mo.

L’un des meilleurs réseaux de France

Outre la flopée de données mobiles, le forfait à 9,99 €/mois de Cdiscount Mobile inclut des télécommunications illimitées pour les appels, les SMS et les MMS, et ce, sur l’ensemble du territoire français, y compris les DOM. On peut même en profiter dans la trentaine de destinations de l’UE prévues dans ce forfait. On notera tout de même que l’utilisation du terme « illimité » n’est pas tout à fait juste puisqu’on ne peut dépasser une limite de trois heures par appel et de 129 destinataires, dont 99 depuis les pays de l’UE et les DOM.

Enfin, comme indiqué plus haut, Cdiscount Mobile est un MVNO, un « Mobile Virtual Network Operator » (« Opérateur de réseau mobile virtuel », en français), qui appartient entièrement à Bouygues Télécom. De ce fait, il utilise complètement le réseau de ce dernier pour fournir ses services. Or, selon l’ARCEP, Bouygues Télécom est le deuxième réseau de France, derrière Orange, avec une couverture de son réseau en 4G sur 95 % du territoire et plus de 99 % de la population. Le réseau Bouygues continue même de s’améliorer, que ce soit sur la qualité vocale des appels ou les débits internet dans les zones intermédiaires et rurales.

Conserver son numéro de téléphone mobile ?

Souscrire à ce forfait n’implique pas de changer de numéro. Si vous souhaitez le conserver, c’est tout à fait possible et que c’est gratuit. Lors de votre commande, vous devrez simplement renseigner votre code RIO de votre ligne. Si vous ne savez pas comment faire, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO. À noter que dans tous les cas, que vous conserviez ou non votre numéro, vous devrez débourser un euro pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe.

