Ces nouveaux écouteurs Sennheiser misent sur l’avenir de l’audio en Bluetooth

Sennheiser a dévoilé de nouveaux écouteurs Accentum True Wireless qui sont compatibles avec Auracast et le codec LC3 grâce à l'intégration du Bluetooth LE Audio.

Après avoir dĂ©veloppĂ© sa gamme de casque et Ă©couteurs premium Momentum, le constructeur allemand Sennheiser cherche dĂ©sormais Ă diversifier son positionnement sur le milieu de gamme. En plus de ses casques Sennheiser Accentum Wireless et Sennheiser Accentum Plus, le constructeur vient de prĂ©senter, Ă l’occasion du salon High End de Munich, ses nouveaux Ă©couteurs Sennheiser Accentum True Wireless.

Contrairement aux Ă©couteurs de la gamme Momentum — comme les Sennheiser Momentum True Wireless 4 — les nouveaux Accentum True Wireless n’adoptent pas un design carrĂ©, mais effilĂ©, conçu pour Ă©pouser la forme de l’oreille. Ils sont Ă©galement certifiĂ©s IP54, et peuvent donc rĂ©sister aux Ă©claboussures ou Ă la pluie, et sont fournis avec quatre paires d’embouts.

Des Ă©couteurs compatibles avec la nouvelle norme d’audio Bluetooth

Les Sennheiser Accentum True Wireless embarquent par ailleurs des transducteurs dynamiques de 7 mm de diamètre capables, sur le papier, de restituer une rĂ©ponse en frĂ©quence de 5 Ă 21 000 Hz. Du cĂ´tĂ© des codecs audio Bluetooth, Sennheiser annonce que ses nouveaux Ă©couteurs sont compatibles non seulement avec l’AAC, le SBC et l’aptX, mais Ă©galement avec le codec LC3, intĂ©grĂ© au profil Bluetooth LE Audio. Ă€ ce titre, les Ă©couteurs profitent Ă©galement de la technologie Auracast, elle aussi intĂ©grĂ©e au profil BLE Audio.

La rĂ©duction de bruit active est Ă©galement de la partie, que ce soit pour l’Ă©coute de musique ou durant les appels tĂ©lĂ©phoniques, grâce Ă deux micros par Ă©couteur. Pour rester conscient de son environnement ou communiquer avec quelqu’un, un mode transparent est Ă©galement proposĂ©.

Concernant l’autonomie, la batterie de 55 mAh intĂ©grĂ©e dans chaque Ă©couteur est censĂ©e permettre une autonomie de 8 heures sans rĂ©duction de bruit et de 28 heures au total, en comptant sur la batterie intĂ©grĂ©e au boĂ®tier. Le boĂ®tier est Ă©galement compatible avec la charge sans fil Qi par induction, en plus de la charge filaire par câble USB-C.

Les écouteurs Sennheiser Accentum True Wireless seront disponibles à compter du 21 mai au prix de 199,90 euros. Ils seront proposés en deux coloris : noir ou blanc. À titre de comparaison, les modèles haut de gamme du constructeur, les Momentum True Wireless 4, ont été lancés à 299 euros.



