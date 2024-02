Test du casque Sennheiser Accentum Plus : une incitation à écouter plus de musique

Version améliorée de l’Accentum Wireless, le Sennheiser Accentum Plus Wireless hérite d’une connectique plus complète, de contrôles tactiles et d’un système de traitement acoustique signé Fraunhofer. Une bonne surprise.

Spécialiste reconnu du casque audio depuis des décennies, Sennheiser ne se repose décidément pas sur ses lauriers. Après une collaboration fructueuse avec l’institut Fraunhofer pour développer les technologies de spatialisation de ses barres de son Ambeo, le fabricant allemand s’est à nouveau attaché les services de l’institut pour son casque Accentum Plus Wireless. Pas de Dolby Atmos ici, mais un son stéréo bien plus dynamique et une scène sonore améliorée à coup de post-traitements numériques efficaces. On fait le tour des qualités et des défauts de ce casque.

Sennheiser Accentum Plus Fiche technique

Modèle Sennheiser Accentum Plus Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 50 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 227 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par Sennheiser.

Sennheiser Accentum Plus Confort et détection de port

Le Sennheiser Accentum Plus Wireless est un casque circum-aural au look très épuré. Sa robe est intégralement noir matte, sans la moindre variation de teinte. Cuir des oreillettes, arceau, yoke et coques offrent le même aspect, certes un peu austère, mais subjectivement très qualitatif. En tout cas, l’homogénéité est totale. Petite touche d’originalité, le rembourrage sous l’arceau n’est pas réalisé en mousse à mémoire de forme recouverte de cuir synthétique, mais intégralement composé de silicone épais.

Question confort, l’Accentum Plus Wireless est idéal en tous points. Ses 220 grammes ne sont jamais une contrainte, à la faveur d’une bonne répartition des masses combinée ses très grands coussinets. On peut secouer la tête énergiquement sans que le casque n’engendre d’inertie gênante et écouter des heures durant de la musique sans inconfort. Le débattement de l’arceau est adapté aux grandes têtes et si, comme moi, vous avez de grandes oreilles, rassurez-vous : il y a de la place au creux des mousses de l’Accentum Plus Wireless. Enfin, le casque n’émet pas de bruits mécaniques parasites lorsqu’on le manipule pendant l’écoute musicale.

Le contrôle de la lecture est confié à une zone tactile logée sur la coque droite (lecture, ajustement du volume, changement de piste, activation de l’ANC ou du mode transparence…). Le seul bouton du casque est celui de mise sous tension, qui sert également à forcer l’appairage Bluetooth ainsi qu’à invoquer l’assistant vocal du smartphone utilisé. C’est pratique, le casque interrompt la lecture automatiquement lorsqu’il est ôté, grâce à un détecteur de port optique.

Le Sennheiser Accentum Plus Wireless dispose d’une connectique complète, son port de charge USB-C servant également à la lecture audio numérique sans perte depuis un ordinateur ou un smartphone. Comme tout bon casque de voyageur, il est équipé d’une entrée ligne analogique, pour un raccordement avec un baladeur ou tout appareil doté d’une sortie casque. Notez que cette liaison filaire fonctionne casque éteint ou sous tension et que, dans ce second cas, la signature tonale peut être modifiée par l’app de contrôle Sennheiser.

Enfin, l’Accentum Plus Wireless est livré avec un étui de rangement semi-rigide et deux câbles (USB-C et ligne mini-jack 3,5 vers 2,5 mm).

Sennheiser Accentum Plus Un son sur mesure

Le Sennheiser Accentum Plus Wireless est très agréable à utiliser, notamment parce que sa zone de contrôle tactile est intelligemment gérée. Lorsqu’on ajuste le volume d’un glissement de doigt vertical, l’intensité de la correction dépend de la longueur du geste effectué. Un glissement furtif et le volume change d’un seul incrément, tandis qu’un glissement prolongé augmente ou réduit de plusieurs incréments l’intensité sonore. C’est vraiment pratique. Le changement de piste est réalisé par glissement horizontal. Pour le reste, la zone tactile réagit aux pressions : une pour placer la lecture en pause, et deux pour activer le mode transparence.

Optimisation sonore avec technologie Fraunhofer

Pour aller plus loin, il faut installer l’application Sennheiser Smart Control, qui permet par ailleurs de contrôler les barres de son de la marque. L’app propose une fonction de personnalisation du son convaincante, appelée Sound Optimization et développée avec le Fraunhofer Institute. Ce procédé ne repose pas seulement sur un renforcement sélectif des fréquences, mais sur la mise en exergue ou en retrait de certains sons. Les résultats obtenus rappellent d’ailleurs ceux obtenus avec les barres Sennheiser Ambeo Plus ou Mini, qui parviennent à mettre l’accent sur certains éléments sonores sans changer foncièrement leur balance tonale.

L’app Smart Control laisse à l’utilisateur la possibilité d’éditer le profil audio créé, en déplaçant un curseur sur un nuage de points, avec des variations intéressantes. Les changements sont immédiatement audibles et surprenants, car la marge dynamique est clairement accrue et certains éléments sonores sont bien plus audibles. Dommage que l’app interrompe la musique lue par une application tierce, pour la remplacer par un extrait intégré pendant le choix de personnalisation. Cela peut être contourné en utilisant une seconde source pour diffuser la musique de son choix, la musique n’étant alors pas interrompue par l’app.

L’app Smart Control propose également un égaliseur classique, avec cinq bandes de fréquences et plusieurs profils (rock, pop…).

Une fonction « zone sonore » intéressante

Pratique, la fonction Zone Sonore permet de créer des profils d’écoute en fonction des endroits où l’on se trouve. Pratique par exemple pour activer automatiquement la réduction de bruit active lorsqu’on sort de chez soi et l’éteindre quand on rentre ou bien passer en mode transparence. Chaque zone créée peut également être associée à un profil d’égalisation, appliqué lorsqu’on la rejoint ou la quitte.

La connexion Bluetooth est multipoint et deux appareils sont gérés simultanément. On passer ainsi de l’un à l’autre sans devoir manuellement s’en déconnecter. La liaison radio est solide et les 10 mètres annoncés sont tenus, même au travers de cloisons minces ou d’un plancher en bois. La latence est perceptible, avec un retard du son sur l’image dans les jeux vidéo. Rien à déplorer en revanche en lecture vidéo, la syncro étant parfaite. Pas d’inquiétude donc, on peut regarder films et séries dans de parfaites conditions.

Le Sennheiser Accentum Plus Wireless prend en charge les technologies de compression audio SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive.

Sennheiser Accentum Plus Un gain de confort appréciable

Pour écouter de la musique au calme, l’Accentum Plus Wireless est équipé d’un système de réduction de bruit active plutôt efficace. Le niveau d’atténuation des bruits environnants reste en deçà des références du marché que sont les casques Bose QuietComfort Headphones ou Sony WH-1000XM5. Par exemple, en voiture, le bruit d’un moteur thermique reste légèrement audible, alors qu’il est totalement éradiqué par les deux casques concurrents. Reste que le confort apporté par l’ANC de l’Accentum Plus est suffisant dans bien des cas. Chez soi, les petits bruits du quotidien disparaissent totalement lorsque l’ANC entre en fonction. En somme, la réduction de bruit active de ce casque devrait séduire la plupart des utilisateurs, à l’exception de ceux empruntant le métro parisien ou circulant à pied au bord des grands boulevards.

Le mode transparence est très satisfaisant, laisse entendre clairement ce qui se passe autour de soi et de qualité suffisante pour tenir une conversation sans ôter le casque. Son intensité est précisément ajustable dans l’app Smart Control.

Sennheiser Accentum Plus Une résolution sonore moyenne

Le Sennheiser Accentum Plus Wireless est un casque aux multiples signatures acoustiques. On pourrait se contenter des réglages par défaut du fabricant et profiter d’un son précis et plutôt neutre — déjà très convaincant — mais on raterait la cerise sur le gâteau que constitue le système Sound Personalization. Dès qu’il est enclenché, le casque change de braquet, met de l’air entre les plans sonores, accentue franchement la dynamique des instruments et la précision des voix. Il y aurait là un algorithme cousin de celui de la technologie de spatialisation Ambeo des barres de son Sennheiser, que nous ne serions pas surpris. En tout cas, le procédé améliore le dynamisme et la clarté de tout ce qu’on écoute ; et il le fait bien. Ce casque produit un son puissant et très bien agencé, vraiment entraînant. D’ailleurs, tout au long de ce test, j’ai souvent écouté à très fort volume tant le casque est capable de rester organisé même poussé dans ses retranchements. Hysteria de Muse (version Atmos), Human de Rag’n’Bone Man, Hypnotize de The Notorious Big ou Wake Up de Rage Against The Machine mettent sous pression les oreilles, mais on en redemande. Le Sennheiser Accentum Plus Wireless est aussi agréable à volume modéré, sur des titres plus délicats.

La courbe de réponse ci-dessus est obtenue avec les réglages d’égalisation par défaut. Le comportement de l’Accentum Plus Wireless est équilibré dans les registres grave et médium, avec une légère bosse de rendement vers 1500 Hz, qui donne pas mal de relief aux instruments et voix. Le registre aigu est montant, mais en toute fin de spectre et notre oreille y est très peu sensible. De fait, la perception est celle d’un son plutôt neutre. Évidemment, le mode Sound Personalization activé, et selon les réglages choisis, le son évolue beaucoup, le grave pouvant être bien plus généreux que sur la courbe et l’aigu plus présent dans sa partie basse (5000-8000 Hz) et donc nettement plus expressif et brillant.

Grave : très costaud, belle capacité d’impact et profondeur agréable

Médium : analytique et précis ; voix masculines et féminines organiques

Aigu : léger manque de finesse

Comportement dynamique et scène sonore

Les transducteurs de 37 mm semblent puissamment motorisés et les écarts dynamiques sont franchement marqués même à très fort volume. C’est souvent impressionnant, autant en écoutant de la musique qu’avec des films d’action.

Ce casque n’est pas le champion du microdétail, mais il est suffisamment précis pour bien séparer les plans sonores. La scène sonore est très immersive, large et profonde.

Sennheiser Accentum Plus Des appels sans filtre

Passer des appels avec le Sennheiser Accentum Plus Wireless est une expérience agréable… à condition de le faire dans un environnement calme. En effet, la réduction des bruits parasites autour de l’utilisateur ne semble pas fonctionner. C’est dommage, car le microphone de captation est excellent et au gré des différents appels passés pendant ce test, mes interlocuteurs ont souligné qu’ils m’entendaient très bien (lorsque j’étais au calme de mon bureau). Une option existe dans l’app Smart Control pour entendre sa voix dans le casque.

Sennheiser Accentum Plus Une autonomie généreuse

Sennheiser annonce jusqu’à 50 heures d’autonomie en Bluetooth et réduction de bruit active. Le casque nécessite environ 3 h 30 pour être rechargé et, lorsque la batterie est totalement vide, 10 minutes de charge restituent une autonomie de 5 heures environ. En pratique, j’ai mesuré presque 48 heures à 50 % du volume de mon iPhone, Sound Optimization actif. Le contrat est rempli et une telle autonomie est plus que confortable.

Sennheiser Accentum Plus Prix et date de sortie

Le casque Sennheiser Accentum Plus Wireless est proposé en coloris noir ou blanc et disponible au prix de 229 €. Ses très bonnes qualités acoustiques le placent au niveau des meilleurs casques de Sony, Bose ou B&W, proposés à un prix nettement plus élevé.