Test Logitech G Astro A30 Wireless : un casque gaming, mais pas que

Le casque gaming Logitech G Atro A30 Wireless se positionne comme un modèle haut de gamme et polyvalent. En dehors de sa liaison sans-fil radio, il est également capable de se connecter en Bluetooth. Comme le ROG Strix Go 2.4 en son temps, l’A30 se distingue par son design plus passe-partout et par les accessoires qui l’accompagnent.

Ainsi, le casque est livré avec une house de transport rigide, un microphone intégré (pour se passer de la perche) et même d’une application mobile pour le configurer. Ce bundle très complet ne doit pour autant pas faire oublier sa fonction première : être un bon casque de jeu, surtout quand il est vendu pour pas moins de 250 euros.

Fiche technique

Modèle Logitech G Astro A30 Wireless Format Casque sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 27 heures Type de connecteur USB Type-C Longueur du cable 150 cm Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par la marque.

Design et ergonomie

Comme toujours chez Astro, l’emballage a été particulièrement soigné, et encore plus sur cette version aux couleurs du Mandalorien. L’A30 est ainsi niché au sein d’une housse en tissu rigide, semblable à ce que l’on peut retrouver sur les casques audio Bluetooth de Sony ou Bose. Cela ne laisse que peu de doute quant à la direction prise par la marque avec ce modèle.

À l’intérieur de la boite, on retrouve le casque, accompagné d’un microphone amovible, de son adaptateur pour la liaison radio, un câble jack pour une utilisation filaire et enfin un câble USB pour la charge de la batterie. Chaque élément à sa place dans la housse, ce qui évite que tout ce petit monde se balade lorsque le casque est transporté.

Notre modèle arbore une robe soignée, qui mêle les plastiques noirs et anthracites, avec quelques logos qui rappellent le partenariat avec la série The Mandalorian. L’A30 Wireless est également disponible en blanc, avec des accents violets, et en bleu nuit, avec des accents rouges. Les trois déclinaisons sont à notre sens très réussies, bien que peut-être pas aussi discrètes qu’espérées.

Le casque s’articule autour d’un arceau en plastique, dont la partie inférieure est recouverte d’une mousse un peu trop frêle, couverte elle-même d’un revêtement doux et bien intégré. Les supports des oreillettes coulissent au cœur de l’arceau, pour adapter l’amplitude du casque à la morphologie de chacun. L’ensemble coulisse de façon fluide et avec une bonne résistance, afin de ne pas changer de position par inadvertance. Le débattement proposé est suffisamment important pour convenir aux crânes les plus imposants.

Pour faciliter son rangement, et par ailleurs autoriser un peu de repos autour du cou sans entacher le confort, les pavillons peuvent pivoter à 90°. Ils offrent également un léger débattement sur l’axe horizontal, pour que les mousses puissent venir épouser correctement les contours des oreilles. Le dos des oreillettes est doté d’une plaque en plastique translucide transparente qui arbore un sympathique effet irisé sur les modèles standards et un rendu gris foncé sur cette édition spéciale.

En dehors de son utilisation presque abusive du plastique, l’un des rares défauts du A30 se situe au niveau de ses oreillettes. Ces dernières se montrent un peu trop étroites et, bien qu’elles soient rembourrées correctement, leur revêtement a tendance à trop enfermer les oreilles. Ainsi, une sensation de chaleur désagréable se fait ressentir sur les longues sessions d’utilisation. Pour le reste, et une fois vissé sur la tête, l’A30 Wireless est un casque globalement confortable.

L’oreillette gauche accueille une double connectique jack afin d’y raccorder un appareil de diffusion et le microphone amovible et sa longue perche à mémoire de forme. Un discret commutateur est également présent à l’arrière pour couper rapidement la captation de ce dernier. C’est à droite que prend place le port USB C et les autres boutons dont le premier permet d’allumer et d’éteindre le casque.

L’A30 dispose aussi d’un bouton dédié à l’appairage Bluetooth et d’un joystick multifonction pratique en théorie, mais peu ergonomique à l’utilisation. Il sera utilisé pour gérer le volume de sortie du casque et adapter la balance entre le son du jeu et celui du chat vocal. En Bluetooth, il permettra de contrôler l’appareil sur lequel l’A30 est connecté.

Fonctionnalités

En dehors de ses boutons, qui suffisent amplement pour en profiter correctement, l’A30 s’accompagne aussi d’une application mobile, en lieu et place de la traditionnelle suite logicielle sur PC. Cette dernière servira avant tout de manuel d’utilisation, mais pourra également être utilisée pour modifier le rendu sonore du casque et personnaliser les différentes sources audio.

Point important : les différentes sources peuvent être diffusées en simultané par le casque. Par exemple : si vous jouez sur console ou PC, vous pouvez aussi connecter le casque en Bluetooth à votre téléphone pour profiter de votre musique ou discuter en vocal sur l’application de votre choix. Cette fonctionnalité est suffisamment rare sur le marché pour être saluée.

Enfin, et comme indiqué précédemment, lors d’une utilisation sur PC, l’Astro 30 Wireless met à disposition deux sorties audio distinctes. L’une sera à définir sur les jeux et la seconde sur l’application de chat vocal de l’utilisateur, qui profitera alors d’un réglage de la balance entre les deux sources directement depuis le casque.

Autonomie et connectivité

L’Astro A30 profite donc d’une triple connectivité. Il pourra classiquement être utilisé grâce à un dongle 2,4 GHz, aussi bien sur PC que sur console. La liaison Bluetooth se destinera quant à elle plutôt à une utilisation mobile. C’est assez logiquement la liaison radio qu’il faudra privilégier pour éviter toute latence et profiter de la meilleure expérience en jeu.

Dans ces conditions, l’autonomie annoncée du casque est de 27 heures. Après plusieurs semaines d’utilisation, nous pouvons confirmer cette valeur et, même si ce n’est pas la meilleure du marché, cette autonomie reste relativement confortable pour un usage quotidien.

Performances

Malgré sa polyvalence, l’Astro A30 ne parvient pas à gommer son ADN gaming une fois vissé sur le crâne. Les transducteurs de 40 mm qui l’équipent mettent une belle emphase sur les basses fréquences, comme nombre d’autres casques de jeu. Pour autant, le rendu sonore n’est pas déplaisant et pourra finalement être personnalisé à l’aide de l’application mobile.

Avec sa signature sonore d’origine, les explosions et autres sons lourds prendront beaucoup de « place » et auront tendance à masquer des sons plus discrets et probablement plus importants sur certains titres tels que les FPS. Les amateurs du genre profiteront néanmoins d’une bonne stéréophonie, favorisant la bonne localisation des sons.

En résumé, la prestation sonore du A30 Wireless est convaincante, même si très marquée en sortie de boite. L’utilisation de l’égalisateur viendra corriger le tir et permet alors de profiter des jeux dans lesquels l’ambiance sonore est importante. Le casque s’en sort également très bien pour de l’écoute musicale, mais là encore, un passage par l’égaliseur sera nécessaire pour calmer les ardeurs du A30.

Le microphone sur perche que l’on conseille pour une utilisation vidéoludique n’est franchement pas le plus efficace du marché, ce qui donne un rendu de la voix très moyen, bien que la réduction des bruits environnants se montre efficace. Il se révèle par ailleurs sensible aux souffles puisqu’il n’est pas fourni avec une bonnette.

Notez par ailleurs qu’un second microphone est intégré directement dans le casque. Ce dernier se destine plutôt à une utilisation nomade et propose une captation logiquement moins intéressante que celle du microphone dédié. Il pourra dépanner, pour passer un rapide coup de fil en déplacement.

Prix et disponibilité

Le casque Logitech G Astro A30 Wireless est disponible au prix conseillé de 280 euros.