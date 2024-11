Test des Steelseries Arctis Gamebuds : des écouteurs sans fil taillés pour le Gaming

L'ANC et le mode Transparence non maîtrisés

Avec sa gamme Arctis, Steelseries est depuis de nombreuses années présent sur le secteur du casque gamer, en filaire comme en sans-fil. Mais avec les Arctis Gamebuds, la marque fait son entrée dans le monde des écouteurs intra-auriculaires Bluetooth. L’objectif de proposer aux joueurs des écouteurs à la fois nomades, pour accompagner leur smartphone, mais aussi orientés jeu vidéo avec une compatibilité élargie aux consoles de Sony, Microsoft ou Nintendo, suivant la version.

En plus de cette particularité, les Arctis Gamebuds de Steelseries profitent de nombreuses fonctions attribuées généralement aux appareils nomades : Réduction des bruits ambiants, mode d’amplification ou transparence, connexion Bluetooth ou via dongle, égalisation et gestion des fonctions depuis une application. Le tout avec une autonomie annoncée de 10 heures pour les écouteurs et 40 heures en comptant sur l’aide du boîtier de rangement et de charge.

Lancés à 169,99 euros, les Arctis Gamebuds n’ont pas vraiment de concurrents sur consoles sauf les écouteurs sans-fil Pulse Explore de Sony, dédiés à l’univers PlayStation 5 et vendus 199,99 euros. Sur le marché nomade, ils peuvent se comparer aux nouveaux AirPods 4 d’Apple à 149 euros.

SteelSeries Arctis Gamebuds Fiche technique

Modèle SteelSeries Arctis Gamebuds Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 40 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

SteelSeries Arctis Gamebuds Des écouteurs Bluetooth ou avec Dongle

Les Steelseries Arctis Gamebuds que nous avons en test sont les versions PlayStation et PC, en blanc. Plus exactement, il s’agit d’une teinte blanche puisque le boîtier mélange, en intérieur comme en extérieur, le noir et le blanc, comme le fait la PlayStation 5. Un capot blanc avec un logo noir, une base blanche à l’extérieur, mais noire à l’intérieur. Il en va de même pour les écouteurs, qui alternent les deux couleurs opposées pour leurs plastiques, leur bouchon ou le logo de la marque.

L’ensemble profite d’un niveau correct de fabrication, avec des plastiques semi-brillants de qualité. Même si certains ajustements laissent un peu à désirer, notamment au niveau des écouteurs. On peut aussi regretter la visibilité trop importante du logo une fois les écouteurs sur les oreilles, particulièrement pour la version blanche. En noir, le dégradé de couleurs est plus discret, entre noir et gris, bien qu’encore trop visible à mon goût.

À l’intérieur de l’emballage, en plus des écouteurs et de leur boîtier, on trouve deux paires supplémentaires d’embouts, un cordon USB-C vers USB-C pour la charge, et un adaptateur USB-C vers USB-A pour assurer la compatibilité avec tous les ports USB. Sans oublier la présence d’un dongle offrant une connexion 2,4 GHz propriétaire, en plus du Bluetooth. C’est de ce dongle en USB-C que dépend la compatibilité avec les consoles de salon.

En effet, si la Nintendo Switch profite d’une connexion Bluetooth standard, les Sony PlayStation et Microsoft Xbox utilisent un système propriétaire pour la gestion de l’audio sans fil. Ainsi, c’est par le branchement du dongle USB-C sur la machine que l’on obtient une connexion avec les Arctis Gamebuds. Or, en faisant l’acquisition d’une version PlayStation, le dongle fourni est compatible PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. La version Xbox, quant à elle, est évidemment compatible avec les consoles Xbox One et Xbox Series, mais aussi avec les plateformes Sony et le PC. En clair, prenez la version Xbox dont la compatibilité est plus large.

Par contre, il faut avouer une certaine déception quant à la compatibilité des Arctis Gamebuds sur l’univers PS5 étendu. En effet, si vous rêviez (et c’était mon cas) de trouver là une solution à l’absence de Bluetooth du PlayStation Portal, il n’en est rien. Déjà, le dongle ne peut pas être connecté directement au port USB-C du Portal, faute de place. Mais même avec une rallonge USB-C/USB-C, ça ne fonctionne pas. Et comme les Arctis Buds n’ont pas de gestion du son analogique en mini-jack, comme le proposent les Jabra Elite 8 Active, pas moyen de les utiliser avec le système semi-portable de Sony. Pas plus qu’avec le PS-VR2. Dommage.

Évidemment, de par la possibilité de ranger le dongle dans le boîtier, en plus des écouteurs, ce dernier se montre plus volumineux que la moyenne. Près de 7 centimètres de long pour 5 cm de large, et 3 cm de haut. De quoi rapidement remplir une poche de pantalon. En comparaison, le boîtier des AirPods 4 ne fait que 5 x 4,5 x 2 centimètres, soit un volume deux fois moindre.

Du côté de la tenue sur les oreilles, après avoir choisi les bouchons adéquats, les Steelseries Arctis Gamebuds se montrent particulièrement efficaces. Pour toutes les personnes qui ont pu les essayer lors de ce test, les écouteurs se sont bien positionnés au niveau de la conque de l’oreille, offrant un bon confort d’utilisation et une tenue digne des meilleurs. De là à les conseiller pour les activités sportives, pourquoi pas. En effet, les Steelseries Arctis Gamebuds sont officiellement certifiés IP55 pouvant donc résister à des éclaboussures ou à la sueur.

SteelSeries Arctis Gamebuds Une application qui dépend du PC

Les Steelseries Arctis Gamebuds profitent d’une connexion Bluetooth 5.3. Ils sont donc compatibles avec de nombreuses plateformes comme les smartphones Android et iOS, les tablettes, les PC Windows ou MacOs, et pour ainsi dire tous les appareils ayant une gestion de l’audio via Bluetooth. La première connexion est plutôt simple puisqu’il suffit d’appuyer 3 secondes sur un des deux écouteurs, alors qu’ils sont dans leur boîtier, pour permettre un appairage rapide.

Mais attention, une fois connecté à un premier appareil en Bluetooth, nous avons eu quelques difficultés à changer de connexion. Dénués de Bluetooth multipoint, les Steelseries Arctis Gamebuds doivent en effet quitter la connexion en cours pour pouvoir ensuite se connecter à la plateforme suivante. Et ils semblent capricieux à réaliser cet exercice, demandant parfois à s’y reprendre 2 ou 3 fois.

Quelle que soit la plateforme utilisée pour le son, en Bluetooth comme avec le Dongle, vous pouvez bénéficier du soutien de l’application sur iOS ou Android. Et ce, même si vous n’êtes pas connecté à votre smartphone pour l’audio. Simplement nommée Arctis, cette application gratuite donne accès à plusieurs réglages tels que le contrôle de la connexion (entre Bluetooth et Dongle), l’activation de la réduction ou de l’amplification des bruits ambiants, une égalisation (mais nous y reviendrons), le volume du micro et son effet local, ou encore le mappage des boutons.

L’ergonomie de cette application est suffisamment claire pour que les néophytes s’en sortent facilement, avec des zones bien définies pour chaque fonction. Certaines de ces fonctions proposent même un réglage supplémentaire bienvenu. On citera, par exemple, la possibilité de choisir le niveau de réduction de bruit ou d’amplification de l’effet Transparence. Le volume du microphone et son effet local (le retour du micro dans vos oreilles) peuvent également être contrôlés via l’application. Ces fonctions directement issues du monde des joueurs sont bien pratiques pour contrôler sa voix auprès des autres sur Discord, par exemple.

Il y a néanmoins un souci avec la partie égalisation de cette application smartphone. D’abord, la liste (impressionnante) de presets, créés par Steelseries et associés à une quantité non moins impressionnante de jeux, est simplement inutile. On y trouve des réglages pour Fortnite, Gran Turismo 7, Call Of Duty, mais aucun d’entre eux n’a réellement de sens d’un point de vue acoustique. Moins de graves, plus d’aigus, des médiums mis en avant … Rien ne se justifie réellement tant l’ensemble ressemble à une liste aléatoire digne des modes Jazz, Rock et Pop des chaines Hi-Fi grand public.

Ensuite, on pourrait croire qu’il suffit de créer ses propres presets pour enfin sculpter le son à son goût. Mais là encore, un petit problème nous fait face : l’application ne le permet pas. Il faut, pour avoir son égalisation personnalisée listée parmi celles des jeux, la créer sur l’application Engine, disponible sur Mac et Windows. En clair, on doit connecter ses écouteurs en Bluetooth ou avec dongle sur PC pour en profiter pleinement. Et chaque changement d’égalisation nécessite cette opération. Avouez que ce n’est pas très pratique.

Autre petite partie que nous pouvons regretter, il existe certes des préréglages consacrés à la musique, mais ceux-ci sont perdus dans la très longue liste des titres de jeux. On sent bien que la marque mise tout sur ces derniers. Un onglet dédié aux presets audio aurait été le bienvenu.

Les contrôles directs des Steelseries Arctis Gamebuds

Les écouteurs Arctis Gamebuds sont équipés, chacun, d’un bouton mécanique. Ce bouton peut être attribué à de nombreuses fonctions, soit par appui simple, soit par appui multiple ou prolongé. Ce ne sont pas moins de 4 gestes par oreillette qui peuvent être attribués au contrôle de médias, à la gestion du volume, de l’ANC ou à l’appel de l’assistant vocal. Certaines fonctions ne sont pas modifiables comme les contrôles d’appels (répondre, raccrocher) ou le passage du mode Bluetooth au mode 2,4 GHz du dongle.

À ce sujet, nous avons rencontré quelques soucis lors des passages d’un système à l’autre. Si l’application semble bien autoriser le changement à tout moment, l’utilisation de la commande tactile nous a été refusée dès lors qu’un média est en cours de lecture en Bluetooth ou avec le dongle. Impossible donc de répondre à un appel sur le smartphone alors qu’on regarde un film sur le PC sans prendre le temps de tout mettre en pause, d’accéder à l’application, puis de basculer la connexion.

D’un point de vue utilisation, les boutons des Arctis Gamebuds restent néanmoins efficaces. Avec une pression nécessaire suffisamment élevée pour leur activation, pas de risque d’enclencher une fonction sans faire exprès. Et en même temps, les appuis multiples restent tout à fait faisables, avec un clic bien marqué pour qu’ils soient identifiés.

À noter aussi que le contrôle de l’assistant vocal, sur iOS comme sur Android, permet de se passer de la plupart des gestes pour tout ce qui tient à la lecture de médias ou aux appels, alors qu’un capteur de présence active et désactive la lecture dès lors que l’on enlève ou remet les écouteurs. Et en utilisation quotidienne, c’est efficace.

SteelSeries Arctis Gamebuds Portée et latence de haut niveau

Steelseries est à la page avec ses Arctis Gamebuds qui profitent d’une connexion Bluetooth 5.3. En termes de portée, nous avons pu profiter de la lecture de musique ou d’un appel téléphonique sans le moindre problème de transmission, et ce jusqu’à 30 mètres de notre iPhone 15 Pro de test. Une distance qui se réduit évidemment avec la présence de murs, mais qui reste tout à fait impressionnante.

Testée sur une Nintendo Switch, donc en Bluetooth 5.0, la portée tombe à une dizaine de mètres avant que les premiers artefacts apparaissent. Cela reste tout à fait compatible avec l’utilisation de la console de Nintendo en mode portable. On y verra d’ailleurs ici plus une limitation de cette dernière que de celle des écouteurs.

Côté latence, c’est là aussi une vraie réussite. Même si les Arctis Gamebuds ne proposent pas de mode jeu à proprement parler, on ne détecte aucun décalage entre son et image en Bluetooth 5.3. Testé sur PC Windows et Mac, nous avons pu jouer à différents jeux sans constater le moindre retard, même sur les titres les plus exigeants. La situation est quasiment comparable sur Nintendo Switch, malgré le passage en Bluetooth 5.0. Oui, on peut ressentir une légère latence sur cette dernière plateforme, à condition de vraiment se concentrer dessus, mais cela n’empêche de jouer dans de très bonnes conditions.

Avec le système propriétaire de Steelseries, en passant par le dongle des Arctis Gamebuds, le constat est tout aussi bon en termes de latence, il est un peu moins glorieux du côté de la portée. Vous serez donc limité à 15 mètres, ce qui, pour une connexion à un PC gamer ou une PS5, semble tout à fait acceptable.

SteelSeries Arctis Gamebuds Réduction des bruits : Steelseries ne maîtrise pas vraiment son sujet

Puisque les Arctis Gamebuds sont voués à être utilisés en nomade, avec une Switch, un Steam Deck ou un smartphone, la réduction des bruits devient une fonction essentielle de la proposition de Steelseries. En effet, c’est là la promesse de profiter d’eux dans les transports ou dans n’importe quel lieu bruyant. Mais spoiler alert : ça ne va pas être aussi efficace qu’attendu.

Sans la fonction de réduction de bruit activée, les écouteurs assourdissent une partie des sons ambiants de par leur design fermé avec des bouchons. On se sent relativement protégés des excès d’aigus alentour, et un effet de bulle se crée de telle sorte que l’on entend sa propre voix avec un timbre assez déformé. Un peu comme si on parlait avec une main devant la bouche.

Une fois l’ANC activé, difficile d’entendre la moindre différence par rapport à l’effet éteint. Pas d’amélioration audible sur les graves ou les aigus, pas d’effet sur le moteur d’une voiture ou d’un avion, pas d’atténuation des voix qui nous entourent. Rien. Et ce n’est pas faute d’avoir essayé plusieurs réglages de niveau dans l’application. Tout au plus peut-on remarquer un changement de timbre des sons les plus forts. Les moteurs perdent des médiums, mais gagnent en aigus et en graves, mais d’une manière tellement légère qu’on en est à se demander à quoi sert cette fonction.

Le mode Transparence permet lui de gagner en précision, de retrouver des aigus disparus par la présence des bouchons. Mais d’une part le résultat n’est pas naturel (on est très loin de ce qu’Apple peut réaliser aujourd’hui), et d’autre part ce rendu est accompagné d’un double effet désagréable. D’abord, un léger souffle s’ajoute à ce que l’on entend, ce qui est assez agaçant à la longue. Ensuite, un sifflement continu fait son apparition. Il est à peine audible, certes, mais il est bien là, autour de 10 kHz, et sa présence est vraiment fatigante, surtout lorsqu’on l’utilise dans les lieux calmes.

En clair, nous avons une fonction ANC inopérante et une fonction Transparence médiocre. Autant dire que sur ces deux points, Steelseries est loin de nous proposer une gestion du son ambiant digne du tarif de ses écouteurs. S’il s’agissait là de points importants à vos yeux, passez votre chemin.

SteelSeries Arctis Gamebuds À l’écoute, une bonne surprise

Passée la douche froide de l’ANC, il nous fallait un peu de réconfort. Et celui-ci est vite arrivé, dès que l’on a commencé à écouter de la musique, à regarder quelques films et à jouer avec les Arctis Gamebuds. Et ce même si la signature sonore naturelle des écouteurs est légèrement différente entre les connexions Bluetooth et via dongle.

Le premier mot qui nous vient pour qualifier le son obtenu avec ces Arctis Gamebuds, c’est l’équilibre. Certes, la courbe obtenue n’est pas parfaite, avec un petit creux entre 2 kHz et 3 kHz, mais dans l’ensemble, ça se tient vraiment bien. Les graves sont profonds et bien définis, les aigus sont bien présents et sans agressivité particulière, les médiums sont maîtrisés et restent cohérents, même lorsque la scène sonore est chargée.

Puisqu’il s’agit là d’écouteurs pensés avant tout pour le gaming, nous avons fait nos premiers essais sur PS5, avec Gran Turismo 7 et le dongle branché en façade de la console. Après une heure de jeu, d’abord sur écran puis avec le PlayStation VR2, le constat est très positif. Même avec l’égalisation de base, les différents sons sont bien reproduits, la rondeur et le vrombissement des moteurs sont restitués avec une bonne précision, et ce sans agressivité.

Bien sûr, la comparaison avec un vrai casque audiophile comme le Beyerdynamic DT 770 Pro révèle un certain manque d’ampleur de la scène, preuve que les aigus ne sont pas si précis que ça, et que les graves manquent un peu dans le bas du spectre, mais rien d’étonnant quand on parle de petits écouteurs intra auriculaires.

Le passage sur un jeu plus percussif comme Call Of Duty Black Ops 6 se fait aussi dans de bonnes conditions. Les tirs et autres explosions s’enchaînent sans que l’on ressente une fatigue auditive particulière, alors que les sons faibles restent bien audibles. Preuve que la dynamique globale est adaptée à la pratique du jeu.

Surtout, on parle de jeu et donc de chat vocal avec ses coéquipiers. Et là aussi, les voix sont bien retranscrites, claires, avec un timbre bien respecté. Ne manque finalement que la possibilité de séparer le chat et le jeu pour en régler le volume depuis l’application smartphone. Ici, tout se fait forcément depuis le menu de la console.

Maintenant, parlons un peu du rendu de ces Arctis Gamebuds en écoute musicale, où les exigences sont en général encore plus élevées qu’en jeu. Avec la possibilité en prime de comparer les liaisons Bluetooth et dongle qui, comme nous vous l’annoncions, offrent un rendu légèrement différent.

En Bluetooth, nous avons commencé notre écoute avec le classique Everybody Here Wants You de Jeff Buckley, histoire de mettre les Arctis Gamebuds à l’épreuve sur l’ensemble du spectre sonore. Et le résultat est vraiment honorable. Certes on ressent ce manque d’ampleur qui trahit une imprécision des aigus, mais chaque instrument trouve sa place autour de la voix. La basse, profonde et percussive est bien reproduite, les guitares enveloppent très correctement l’ensemble, et le chant se pose sur l’ensemble avec un naturel des plus agréables.

Reste cette petite charley en fond, à laquelle il manque le peu de brillance qu’elle peut nous offrir. Ce que les AirPods 4 d’Apple réussissent pourtant à reproduire sans difficulté. Sacré petit défaut dans les aigus. Pour autant, l’écoute reste agréable, peu fatigante. Et nous resterons sur ce même constat avec des titres plus modernes et compressés comme Houdini de Dua Lipa ou Dynamite de BTS.

Le passage sur dongle est assez étonnant au premier abord. Le volume maximum est très clairement inférieur à celui de la connexion Bluetooth, même après avoir désactivé la protection auditive, activée par défaut dans l’application. Et c’est la dynamique générale qui en pâtit. Tout semble un peu plus ramassé, un peu moins brillant. L’équilibre des fréquences n’est pourtant pas chamboulé pour autant, et le résultat reste tout à fait cohérent. Mais la comparaison directe avec la liaison Bluetooth nous met ce défaut en plein visage.

Reste que dans l’ensemble, ces Arctis Gamebuds s’en sortent vraiment bien. Pas aussi bien que les récents AirPods 4, mais plutôt mieux que les Pulse de Sony. C’est dire si votre smartphone et votre PS5 y trouveront un compagnon de choix, en jeu comme devant un film ou en écoute musicale. Quant à l’absence d’effet Dolby ou 3D, elle se compense la plupart du temps par une image stéréo maîtrisée, bien que manquant parfois d’ouverture.

SteelSeries Arctis Gamebuds Au micro, c’est correct, sans plus

Nous avons utilisé les Arctis Gamebuds pour passer quelques appels au téléphone, durant plusieurs parties sur PS5 ou PC, et même lors d’une longue conférence en visio. Et le résultat n’est pas extraordinaire, loin de là. Pas de soucis à se faire du côté de la clarté de la voix, dans le sens où ce que vous dites au microphone est suffisamment intelligible pour vos auditeurs.

Par contre, la voix est assez métallique, avec un timbre dénaturé. En jeu, on m’a plusieurs fois fait la remarque comme quoi mon micro était vraiment moins bon que d’habitude (en général, j’utilise un EPOS H6 Pro). Au téléphone, même constat avec des interlocuteurs qui me demandaient même si j’étais dans ma voiture… alors que j’étais sagement assis à mon bureau, dans un environnement à peine perturbé par la soufflerie du climatiseur.

Et c’est bien ça qui ressort de ce test du micro des Arctis Gamebuds : même en situation de calme, la voix n’est pas bien reproduite. Alors qu’en environnement bruyant, en étant effectivement dans une voiture, un train ou dans une rue passante, s’ajoutent un brouhaha assez désagréable pour l’auditoire, la réduction des bruits étant aussi peu efficace qu’à l’écoute.

SteelSeries Arctis Gamebuds Une autonomie de très bon niveau

Steelseries annonce fièrement 10 heures d’utilisation à 100% du volume, avec la double connexion Bluetooth et dongle activée, mais sans ANC. Nous avons pu faire fonctionner les Arctis Gamebuds dans ces conditions pendant un peu plus de 9 heures, ce qui est tout de même remarquable. Avec le volume à 50%, c’est près de 16 heures d’autonomie qui vous attendent.

Par contre, le boîtier est annoncé pour 3 charges complètes et nous n’avons pas pu réaliser une troisième charge totale, la dernière se limitant à 70% de charge des écouteurs. Au total, c’est près de 36 heures d’utilisation avec le volume à fond et 55 heures avec le volume à 100%. Autant dire que vous avez de quoi voir venir. Surtout que les écouteurs profitent de la charge rapide avec 2 heures d’utilisation en à peine 10 minutes de charge dans le boîtier.

Boitier qui nécessite un peu plus de 3 heures pour se remplir d’énergie sur un port USB-A 5V 1A et qui profite en prime de la charge sans fil Qi. Dans ce dernier cas, la charge est plus lente, de l’ordre de 6 heures avec le chargeur fourni par la marque pour en réaliser le test.

Les Steelseries Arctis Gamebuds sont déjà disponibles. Ils sont proposés en deux coloris, à tendance blanc ou noir, avec deux versions pour la version noire : Xbox ou PlayStation. Le tarif officiel est de 169,99 euros.

À ce prix, ces écouteurs font face aux modèles Apple AirPods 4 à 149 euros ou aux Sony Pulse à 219,99 euros.