Test des LG Tone Free T90S : La qualité sonore avant tout

LG, s’il faut encore la présenter, est une société sud-coréenne qui voit (très) large. Éternelle rivale de sa compatriote Samsung, elle fait partie des leaders de l’industrie dans le monde des TV connectées, de l’électroménager, des climatiseurs ou encore de la diffusion sonore. Même si sur ce dernier secteur, elle peine à se faire un nom aussi prestigieux que les marques Apple ou Sony. Reste que sa gamme d’écouteurs sans fil LG Tone Free est parmi les plus complètes du marché.

Avec les modèles T90S que nous testons aujourd’hui, LG met l’accent sur la technologie Dolby Head Tracking qui propose un suivi de la position de la tête pour modifier la scène sonore de façon dynamique. C’est un équivalent de l’audio spatial d’Apple avec ses AirPods et une technologie de plus en plus utilisée par d’autres marques afin de proposer un côté plus immersif.

L’autre particularité de ces T90S, et que l’on retrouve depuis plusieurs années dans la gamme de LG, c’est le traitement antibactérien intégré à son boîtier de charge.

La liste des autres fonctions de ces T90S est longue puisqu’ils proposent une réduction des bruits ambiants, plusieurs modes d’amélioration de l’écoute de l’environnement, la connexion à plusieurs appareils simultanément, le service Google Fast Pair ou encore une application complète pour iOS et Android.

Avec un tarif de 199 euros, ils se positionnent en concurrence agressive des WF-1000XM4 et WF-1000XM5 de Sony, des AirPods Pro 2 d’Apple, et plus directement face aux Beats Studio Buds +. Il nous reste donc à vérifier si en termes de qualité de fabrication, de confort, de qualité sonore, d’autonomie et de fonctions, ces LG Tone Free T90S tiennent bien toutes leurs promesses.

LG Tone Free T90S Fiche technique

Modèle LG Tone Free T90S Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 36 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 11,4 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

LG Tone Free T90S LG change son design d’écouteurs et de boîtier

Pour ce test, nous avons reçu le modèle blanc nacré, mais la marque propose aussi ses Tone Free T90S en noir. Dans la boîte, on trouve les écouteurs bien rangés dans leur étui, un cordon USB-C vers USB-C de 45 centimètres pour la charge, un cordon USB-C vers mini-jack pour lier les écouteurs à une source analogique, 3 paires supplémentaires de bouchons de tailles différentes avec mousse acoustique intégrée, un « guide de référence » et une notice imagée.

Un mot d’ailleurs sur cette dernière qui, malgré une vraie intention de servir de guide de démarrage, manque un peu son but avec des dessins parfois incompréhensibles. Pour une meilleure utilisation des écouteurs, nous vous conseillons de télécharger directement l’application (via le QR code fourni). Laquelle contient bien plus d’informations, avec des textes explicatifs plus convaincants.

Les Tone Free T90S ont une forme assez typée, avec deux volumes ovoïdes qui s’emboîtent suivant deux angles différents, formant une ligne de contact un peu disgracieuse. S’ils ne possèdent pas de tige à proprement parler, comme les AirPods Pro ou les Samsung Galaxy Buds 3 Pro (dont vous pouvez lire notre test complet), par exemple. Ici, la partie extérieure descend tout de même suffisamment pour toucher le bas de la conque de l’oreille, alors que la partie intérieure vient contre le haut de celle-ci.

Si LG a travaillé son design pour que les écouteurs puissent être particulièrement confortables, leur tenue au niveau de l’oreille reste perfectible. Testés sur plusieurs personnes, avec des profils d’oreilles différents, ils n’ont jamais vraiment convaincu quant à leur capacité à être utilisés pour des activités sportives. Leur maintien s’opère essentiellement grâce à la friction des bouchons sur le conduit auditif, et ça ne suffit pas pour supporter les à-coups d’une course à pied ou d’une balade en VTT.

Notez d’ailleurs qu’en termes d’indice de protection, les Tone Free T90S ne brillent pas particulièrement. Ils affichent un IPX4 à peine capable d’encaisser quelques éclaboussures ou une pluie fine. On est très loin de l’IP68 proposé par les Jabra Elite 8 Active Gen 2, des écouteurs bien plus adaptés à la pratique du sport en extérieur.

Les LG Tone Free T90S sont totalement dénués de bouton mécanique. Ils proposent sur la surface extérieure une zone tactile, active uniquement lorsqu’ils sont en fonctionnement. En soit, c’est tout aussi efficace, avec simplement un petit défaut lors de l’utilisation quotidienne : dès que l’on approche les écouteurs de la peau, le tactile devient actif. Et il est plutôt sensible.

Résultat, il faut être très précis dans ses manipulations, et notamment lorsque l’on met les écouteurs en place au niveau des oreilles, pour ne pas déclencher la lecture de la musique ou changer un paramètre. On prend donc rapidement l’habitude de manipuler les T90S par les extrémités, mais même après plusieurs jours d’utilisations, je n’ai pas réussi à éviter quelques appuis par erreur, au moment de mettre ou d’enlever les écouteurs.

Si les Tone Free T90S sont plutôt sobres, la marque ou le modèle n’étant pas visible, ils laissent néanmoins apparaître quelques éléments purement fonctionnels. À l’extérieur, une grille de 6 millimètres de large cache les deux premiers micros nécessaires à la gestion de l’ANC quand un trou particulièrement fin abrite celui utilisé pour la voix. Sur le dessus, une autre grille de 3 millimètres cache le troisième micro pour l’ANC.

À l’intérieur, côté oreille, on trouve un capteur de proximité, un marquage L ou R pour ne pas se tromper d’oreille et deux petits points de métal pour la charge dans le boîtier. En clair, à l’exception de la fine jointure entre les deux ovoïdes, ces écouteurs se montrent particulièrement élégants, bien fabriqués et sobres.

Le boîtier profite lui aussi de cette sobriété avec, pour le modèle que nous avons en test, un effet nacré très réussi, bien que très typé. Ses dimensions sont plutôt raisonnables. 6 centimètres de long, pour 3 de haut et autant de large, le boîtier s’installe sans prendre trop de place dans un poche de pantalon.

En façade, on retrouve la discrète mention « UVnano » qui rappelle la fonction antibactérienne et une LED pour signaler l’état de charge des écouteurs lorsqu’ils sont à l’intérieur. Cet éclairage change aussi de couleur pour la connexion Bluetooth, mais s’éteint rapidement dès que le boîtier est fermé et non utilisé. Sur le côté, un interrupteur active la fonction de pont Bluetooth du boîtier, avec l’aide du cordon USB-C / mini-jack. Enfin, un port USB-C à l’arrière gère la charge.

Comme la plupart des boîtiers de ce type, on trouve sur le dessus un capot à ressort. Ici, on remarquera un léger jeu de la charnière qui semble un peu plus fragile que celle des modèles concurrents. Et à l’ouverture de celle-ci, on peut voir l’action de la lumière UV sur l’intérieur des embouts des écouteurs.

Fonction mise en avant par LG, ce système antibactérien promet de supprimer 99,9% des bactéries lorsque les écouteurs sont insérés dans le boîtier. S’il nous est impossible de vérifier cette information, nous restons tout de même dubitatifs sur le réel intérêt de cet éclairage, donc l’angle et la portée semblent limités à une zone très précise des bouchons. En clair, ce n’est pas ce système qui vous empêchera de donner un petit coup de nettoyage régulier à vos écouteurs.

LG Tone Free T90S Une application complète et bien pensée

La première connexion d’un appareil avec les LG Tone Free T90S est assez rapide. Il faut pour cela ouvrir le boîtier et appuyer quelques secondes sur le bouton tactile d’un des écouteurs. L’ensemble passe alors en mode connexion et il suffit d’appairer vos écouteurs avec votre smartphone, votre ordinateur ou tout appareil supportant la connexion Bluetooth audio.

Dotés d’une connexion multipoints, il nous aura été possible de connecter les LG Tone Free T90S à un PC, un Mac, un iPhone, une montre connectée sous Android et une Nintendo Switch. Avec un total simultané de cinq appareils maximum. Les possesseurs de smartphone Android et de Chromebook profiteront aussi de la connexion simplifiée (on connecte l’un, l’autre se connecte automatiquement), alors que les utilisateurs Apple (MacOs et iOS) ne retrouveront pas la simplicité d’utilisation des AirPods ou écouteurs Beats.

Pour profiter au mieux des Tone Free T90S, LG propose l’application gratuite Tone Free pour Android et iOS. La connexion se fait en Bluetooth LE avec votre smartphone (si compatible), vous pouvez donc la laisser active toute la journée sans qu’elle ait un réel impact sur la longévité de votre batterie. Une fois les écouteurs reconnus, l’application vous donne accès à un petit guide de démarrage de l’utilisation bien plus efficace que sa version papier, histoire de vous apprendre les gestes de bases, la signification des indicateurs lumineux, etc.

L’application Tone Free est assez complète et plutôt bien organisée. Elle permet le contrôle du son ambiant et de l’ANC, ou des effets Dolby Atmos et Head tracking. On y trouve aussi un égaliseur 8 bandes complet avec enregistrement de presets utilisateurs, ainsi que des préréglages plutôt cohérents. Les fonctions tactiles y sont aussi totalement paramétrables, oreille par oreille, même si certaines actions comme l’appui long se limitent à la gestion de l’ANC. Mais certaines fonctions sont clairement manquantes, comme la gestion de votre assistant vocal.

À noter aussi que le passage par l’application est obligatoire pour l’activation du Head Tracking ou du Bluetooth multipoints. De même que le mode jeu qui offre une réduction de la latence au maximum ou le mode chuchotement qui permet d’utiliser l’écouteur droit en tant que micro. Cette dernière fonction, encore en bêta, se montre bien pratique lorsque vous ne voulez pas que les gens autour de vous entendent votre conversation.

Un regret tout de même avec la fonction « trouver mes écouteurs » qui se limite à leur faire émettre un son quand vous les avez perdu au fond du sac. Aucune géolocalisation, et encore moins de connexion à d’autres appareils comme le propose Apple. En clair, si vous les avez oubliés quelque part, cette fonction ne vous sert strictement à rien.

Dans l’ensemble, cette application est néanmoins complète et plutôt bien organisée. Sachant qu’il est possible de réduire chaque catégorie de fonctions à une simple ligne si vous n’en avez pas l’utilité. Elle a en prime l’avantage de vous indiquer directement, et en haut de page, l’état de batterie de vos écouteurs et de votre boîtier, histoire d’anticiper les risques de panne sèche.

Les contrôles tactiles des LG Tone Free T90S

Un bouton par écouteur, jusqu’à 3 appuis courts et un long, avec possibilité de différencier droite et gauche, il y a de quoi faire. Et de quoi s’y perdre aussi. Il faut donc, et c’est un classique, apprendre les fonctions les plus récurrentes par cœur si on veut pouvoir utiliser le tactile sans se tromper. Personnellement, j’ai réduit le nombre d’actions possibles au minimum, laissant les fonctions les plus complexes à mon smartphone.

Pourtant, on ne peut pas se plaindre de la réactivité du système tactile des LG Tone Free T90S. À peine on touche la surface avec le doigt, l’appui est enregistré et un petit son est émis pour le signaler. Au quotidien, seul le triple appui peut poser problème, le temps de réaction des écouteurs entre deux appuis étant un poil trop lent. Mais voilà, je préfère clairement un bouton physique, même bien caché comme celui des Jabra Elite 8 Active Gen 2, qu’un tactile où mon doigt ne ressent rien. Question de goût et d’habitude, probablement.

Enfin, on note un certain temps de réaction, de l’ordre d’une à deux secondes, entre l’envoi de la commande et la réaction effective des écouteurs et du smartphone. Il manquerait simplement une petite validation vocale, plus rapide que celle actuellement en place, pour rendre l’utilisation de ces boutons tactiles plus efficace. En l’état, c’est d’une part un peu mou, et d’autre part source d’erreur quand on pense ne pas avoir envoyé la bonne commande alors qu’elle est simplement longue à la détente.

Portée et latence irréprochables

Les LG Tone Free T90S s’appuient sur la génération 5.4 de la technologie Bluetooth. On profite donc d’une portée assez exceptionnelle, de plus de 30 mètres en environnement ouvert, avant que les premiers signes de faiblesse du signal apparaissent. En dessous de cette distance, nous n’avons souffert ni de micro coupures, ni de déconnexion. Et encore moins de dégradation de la qualité sonore. Il y a donc de quoi se déplacer librement autour de son téléphone.

Nous notons tout de même un accroc dans cette description idyllique. Plus d’une heure d’utilisation dans une salle assez bondée, avec plusieurs ordinateurs et smartphones présents, où les LG Tone Free T90S ont montré quelques faiblesses lorsqu’ils étaient connectés à un Macbook Pro en Bluetooth 5.3. Un son parfois haché, des micro-coupures, que nous n’avons pas pu reproduire plus tard dans la journée, alors que les conditions semblaient identiques, et que nous ne pouvions pas non plus observer avec d’autres modèles de casques, au même moment.

Il va de soi que le Bluetooth 5.4 reste compatible avec les générations antérieures. De fait, nous avons pu associer sans difficulté notre téléviseur connecté (en Bluetooth 5.2), notre Nintendo Switch (en Bluetooth 5.0), avec tout de même une perte de portée suivant la génération utilisée. La Switch permet par exemple une utilisation normale jusqu’à une distance de 10 mètres seulement avant que les premiers défauts apparaissent.

Pour ce qui est de la latence, les résultats sont tout aussi remarquables. Nos oreilles n’ont d’ailleurs pas pu observer de différence entre le mode jeu (réputé de faible latence) et le mode normal, même sur un jeu compétitif ou musical sous Windows. J’ai eu l’occasion de faire une petite séance de guitare avec les LG Tone Free T90S connectés en mini-jack à un préampli, et jamais mon groove n’a été mis à mal par le moindre décalage entre mes mains et ce que j’entendais. C’est dire.

Là encore, tout est affaire de génération de Bluetooth puisque la Switch s’est montrée un peu moins efficace. La latence, même en mode jeu, est perceptible, mais n’empêche aucunement de jouer dans de bonnes conditions. Et face à un film ou une vidéo Youtube, la question de la latence ne se pose même pas, puisque le décalage son et image est automatiquement géré par les applications de votre PC ou de votre smartphone.

Pour ce qui est de la capacité des Tone Free T90S en termes de codecs audio, nous aurions espéré voir un petit effort de la part de LG qui ne propose que les classiques SBC et AAC. Pas de haute résolution au programme, ce qui reste dommage.

La connexion mini-jack en bonus

Les LG Tone Free T90S sont équipés d’un boîtier servant de relais Bluetooth. En clair, vous connectez le boîtier à une source analogique avec le cordon mini-jack, vous activez le mode via l’interrupteur du boîtier, et vous voilà prêt à profiter de n’importe quelle source en sans-fil. Bien pratique sur l’écran vidéo de l’avion ou avec la manette de votre PS5.

C’est la deuxième fois ce mois-ci que nous rencontrons cette possibilité (lire notre test complet des Jabra Elite 8 Active Gen 2), s’il faut y voir une tendance. Sauf que LG propose ici deux cordons distincts, là où Jabra proposait un simple cordon avec adaptateur intégré. Techniquement, aucune des deux solutions ne prend l’avantage sur l’autre. Ce mode de fonctionnement a néanmoins un impact notable sur la batterie du boîtier, de l’ordre de 20% de sa réserve complète sur 8 heures d’utilisation.

LG Tone Free T90S Une réduction de bruits peu convaincante

Depuis l’application ou depuis les écouteurs directement, il est possible de basculer les LG Tone Free T90S entre 3 modes. Un mode passif, sans atténuation ni amplification des bruits environnants, un mode actif pour réduire les bruits et un mode Ambiant qui amplifie les sons qui vous entourent pour compenser l’isolation passive. Ce dernier mode propose en prime trois options, entre un effet modéré, un plus naturel et un mode conversation.

Côté isolation passive, quand on met simplement les écouteurs sur les oreilles, on a droit à une réduction très faible des bruits ambiants, quel que soit le type de bouchon choisi. et c’est plutôt agréable de s’entendre parler, d’avoir un accès auditif au monde extérieur très correct. Particulièrement lors des appels visio ou audio, où le retour de sa voix est suffisamment fort pour ne pas être gêné par un effet bulle. Évidemment, cette isolation passive est du coup insuffisante pour les transports, bus, métro, avion, puisque l’on entend quasiment les bruits de moteurs comme si on ne portait pas les écouteurs.

Pour tenter de les effacer du paysage sonore, on peut donc activer l’ANC. Et là, il faut avouer que le résultat est mitigé. Sur les bruits plutôt présents (comme par exemple les moteurs de l’avion), la réduction est correcte, mais bien loin de celle proposée par les AirPods Pro 2. On est aussi un bon cran en dessous du résultat obtenu avec les WF-1000XM4 de Sony. Les médiums sont plutôt bien atténués, mais graves et aigus atteignent encore bien trop les tympans.

Lorsque les sons sont plus faibles, le résultat est encore moins convaincant. Une climatisation à proximité, ou un ventilateur dans la pièce, et vous ne profiterez pas vraiment du silence pour travailler. L’atténuation est à peine plus audible qu’en mode passif. Et s’il s’agit de s’isoler de conversations autour de vous, ne comptez pas sur les LG Tone Free T90S pour avoir un véritable effet sur les voix. C’est donc globalement une déception.

Le mode Ambiance est tout de même plus efficace. Les modes « modéré » et « naturel » sont vraiment plus ouverts que le mode passif, avec une vraie différence sur les médiums et les graves. Les aigus, auxquels ont a bien droit avec des AirPods 2, sont cependant ici en retrait. Ce qui fait que l’on entend le son environnant avec un léger manque de précision. Contrairement aux modèles d’Apple, il y a donc une différence audible entre ce mode ambiance et ce que l’on entend sans avoir les écouteurs sur les oreilles.

Reste le mode conversation qui, pour le coup, remplit vraiment bien son rôle. Déjà, il met bien en avant la voix de celui qui porte les écouteurs ce qui permet de bien s’entendre en parlant, évitant de se retrouver à parler plus fort que de raison lorsque. Les voix des interlocuteurs sont aussi bien ciblées et remises sur le devant de la scène. On peut donc converser sans aucune difficulté tout en gardant ses écouteurs. Les médiums et haut-médiums étant priorisés dans ce mode, difficile cependant d’en faire une utilisation trop longue. Vos oreilles vont vite fatiguer devant ces sons tronqués de graves et d’aigus.

LG Tone Free T90S A l’écoute, un équilibre presque parfait

Voilà un point sur lequel les LG Tone Free T90S font merveille, à condition d’utiliser les bons réglages. Nous avons commencé nos essais en désactivant tout ce qui pouvait l’être : égalisation, HeadTracking, Dolby, ANC et Ambiance. C’est d’ailleurs dans ces conditions que notre analyse est faite et que la courbe ci-dessous est obtenue, avec un volume autour des 80% des capacités des écouteurs. Et comme on le voit, à part deux bosses bien visibles dans les aigus, le spectre des fréquences profite d’un équilibre tout à fait remarquable.

Premier point très positif, l’ensemble des fréquences profite d’une bonne définition, quel que soit le volume. Pas de distorsion ou de perte de précision, même au volume d’écoute le plus élevé. Attention tout de même, vous n’obtiendrez pas une présence suffisante du bas du spectre, entre graves et bas-médiums, si le volume est inférieur à 50%. Et à l’inverse, en poussant le volume au-delà des 90%, ces fréquences prennent un peu le dessus sur les autres. Pour le coup, un traitement logiciel plus performant aurait été bienvenu.

Mais il faut avouer, qu’au-delà de l’équilibre général appréciable, ces LG Tone Free T90S manquent un peu d’amplitude, avec une scène stéréo un peu trop fermée. Du moins tant que l’on ne joue pas avec quelques paramètres. En effet, dès que l’on active le Dolby Head Tracking et que l’on passe l’égaliseur en mode Immersive, tout change. Les médiums passent légèrement en retrait, laissant beaucoup plus de place aux graves qui se révèlent alors plus percutants, plus enveloppants.

Le Head Tracking joue aussi sa part dans l’ouverture de la scène sonore. Dès qu’il est désactivé, on revient très vite à quelque chose de plus plat. L’avantage de cette technologie, qui ici ne détruit pas la précision comme on peut parfois le constater, c’est qu’en bougeant la tête, vous déplacez la scène par rapport à vos oreilles, comme si vous étiez face à l’artiste. Le défaut, c’est qu’en marchant, et en changeant de direction, la scène met du temps à se recaler sur votre nouvel axe. Et ce phénomène peut créer un petit inconfort à l’écoute.

Il n’empêche qu’en sortant nos meilleurs titres pour mettre à l’épreuve ces LG Tone Free T90S, nous avons vraiment pu en apprécier le rendu. La précision des voix, sur musiques modernes comme plus anciennes, est assez impressionnante. Les aigus empêchent tout effet nasal, même avec des chanteurs comme Michel Jonasz qui joue sur Inspiration, lors du Live au Casino 2000, l’une de ses meilleures prestations.

Même constat avec Partition de Beyonce. Les grands coups de basse de l’intro ont bien toute la longueur qu’ils méritent, même lorsqu’ils atteignent les 20 Hz fatidiques. Sur un Release You Problems de Chet Faker ou Juice de Lizzo, la profondeur des graves est à la hauteur de ce qu’on en attend. Et c’est plutôt chose rare avec des écouteurs.

Avec des titres comme Hotel California des Eagles, lors du Live MTV 94, on évite tout effet criard, même quand la scène devient complexe. Très sincèrement, j’aurai rarement pris autant de plaisir à l’écoute avec des écouteurs sans fil. Avec de la musique plus moderne, comme Don’t Start Now de Dua Lipa ou Mutate de Jeanne Added, il lui suffit d’un léger boost des graves dans l’égaliseur de Spotify ou Music pour se croire en club. Un vrai plaisir.

Le seul regret réel que l’on peut avoir à l’écoute de ces LG Tone Free T90S, c’est l’absence de codec haute définition. Les LG Tone Free T90S sont limités aux AAC et au SBC, ce qui est clairement dommage au regard de leurs capacités sonores. Disons que pour profiter de Spotify, Deezer, ça suffit largement. Mais les amateurs de Qobuz n’y trouveront pas forcément leur compte.

LG Tone Free T90S Des solutions pour les appels en lieux bruyants

Les micros des ​​LG Tone Free T90S sont plutôt efficaces. Testés d’abord lors d’appels audio ou vidéo depuis un bureau parfaitement calme, ils délivrent aux interlocuteurs une voix correctement reproduite, avec une modification du timbre relativement contenue. Ça reste inférieur au téléphone collé à l’oreille, avec une voix un peu moins naturelle, mais dans l’ensemble c’est très correct. Ça correspond à ce que l’on obtient avec des AirPods Pro 2.

Dans les lieux plus bruyants, proche d’une conversation ou en milieu urbain, avec bruits de circulation, c’est moins convaincant. L’isolation de la voix n’est pas des plus efficaces et votre auditoire devra subir les sons de votre environnement avec une présence qui n’est pas des plus confortables. Même si dans la plupart des cas, la voix reste intelligible.

Mais LG apporte avec les Tone Free T90S une solution plutôt intéressante pour pallier ce défaut. Le mode Chuchotement (ou Whispering dans l’application) vous propose de prendre l’oreillette droite à la main et de laisser celle de gauche sur l’oreille. Les bruits ambiants sont alors beaucoup plus réduits et la voix, qui doit être chuchotante pour que l’effet fonctionne, passe beaucoup mieux. À utiliser tout particulièrement dans les espaces partagés avec d’autres personnes, quand vous ne voulez pas être entendu. Encore en version beta, cette fonctionnalité est clairement prometteuse et tout à fait utilisable en l’état.

LG Tone Free T90S Une autonomie correcte, sans plus

Nous avons mesuré un peu plus de 9 heures d’autonomie pour ces LG Tone Free T90S avec toutes les fonctions éteintes (ANC, Dolby Head tracking, … ) et un volume réglé à 70% environ. C’est conforme aux annonces du fabricant. Avec l’ANC ou le mode Ambiance activé, cette valeur chute à 5 heures, alors que le Head Tracking vous coûtera près de 30 minutes supplémentaires. Des valeurs dans la norme.

Idem avec le boîtier de charge, qui permet d’obtenir 3 charges complètes supplémentaires à condition de laisser les écouteurs tranquilles pendant près d’une heure. Boîtier qui se charge en moins de 3 heures sur un port USB 5V 1A, avec une charge rapide pour gagner une heure d’autonomie en à peine 10 minutes. Le boîtier des LG Tone Free T90S profite en prime de la technologie Qi pour une charge sans fil.

Les LG Tone Free T90S sont déjà disponibles. Ils sont proposés en deux coloris, noir ou blanc glacial, au prix de 199 euros.

À ce tarif, ces écouteurs font face aux modèles Apple AirPods Pro 2 à 279€, aux Beats Fit Pro à 249,95 euros ou encore aux modèles Sony WF-1000XM5 à 249 euros.