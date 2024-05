Belle offre chez Dyson : cet humidificateur 2-en-1 est 180 € moins cher

Moitié humidificateur, moitié ventilateur, le Dyson Humidifier AM10 est un appareil qui peut non seulement rendre l'air plus sain, mais aussi plus respirable pendant les chaudes journées estivales. Si ce petit programme vous intéresse, sachez que ce modèle est proposé à 269 euros au lieu de 449 euros sur le site de Dyson.

Dyson est certes davantage connu pour ses aspirateurs balais maniables et bien pratiques au quotidien. Mais la marque dispose aussi, dans son catalogue, de plusieurs appareils destinés à assainir l’air que l’on respire chez soi. Au sein de cette gamme, on trouve par exemple l’humidificateur Dyson Humidifier AM10, qui se charge d’humidifier l’air pour ne pas qu’il soit trop sec. Mais ce n’est pas tout : il est également capable de ventiler une pièce pour nous rafraîchir quand il fait trop chaud. Un appareil qui va donc se révéler bien utile cet été et qui est, pour ne rien gâcher, proposé avec une réduction de 180 euros.

Les points forts du Dyson Humidifier

Humidifie l’air sec et ventile pour rafraîchir

Élimine les bactéries dans l’eau

Facilement programmable

Initialement proposé à 449 euros, l’humidificateur Dyson Humidifier AM10 est désormais affiché à 269 euros sur le site de Dyson.

L’appareil idéal pour les allergiques

Un air trop sec peut dessécher la peau et les sinus, en plus d’aggraver des allergies. D’où l’intérêt d’opter pour un humidificateur comme le Dyson Humidifier AM10 qui va venir (devinez quoi) humidifier l’air intérieur de façon régulière et rapide. Cet appareil peut même mesurer la température et l’humidité ambiantes de la pièce dans laquelle il se trouve pour ensuite proposer une humidité convenable.

De plus, le Dyson Humidifier AM10 est doté de la technologie Ultraviolet Cleanse qui lui permet d’éliminer les bactéries dans l’eau avant qu’elle ne soit diffusée sous forme de brume, et ce, à l’aide de son transducteur piézoélectrique. Mais ce modèle ne se contente pas d’humidifier votre intérieur : il peut aussi rafraîchir l’air lorsqu’il fait chaud, grâce à sa fonction de ventilation. L’anneau dont il est muni va alors attirer l’air pour le propulser une fois refroidi dans la pièce. Toutefois, notez que le Dyson AM10 n’a pas été conçu pour baisser la température d’un pièce.

Un appareil programmable

Le Dyson Humidifier AM10 est un appareil qui s’utilise très facilement, notamment grâce à sa télécommande, avec laquelle on peut par exemple choisir un type de flux d’air parmi les 10 disponibles. L’humidificateur est aussi équipé d’un panneau de contrôle. Autrement, on peut également programmer l’arrêt de l’appareil après un laps de temps choisi, de 15 minutes à 9 heures plus précisément.

Enfin, sachez que le Dyson AM10 ne peut pas être contrôlé depuis un smartphone en raison de l’absence d’une connexion Bluetooth ou Wi-Fi.

Afin de comparer le Dyson Humidifier AM10 avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ventilateurs connectés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.