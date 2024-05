La Mi 360° Home Security Camera 2K Pro de Xiaomi, c’est une solution simple et efficace pour surveiller l’intérieur de son domicile. En plus d’être discrète, la caméra de surveillance du constructeur chinois est abordable. Et elle l’est encore plus maintenant sur le site officiel de Xiaomi : de 60 euros, elle passe à 40 euros.

En proposant une version Pro de sa Mi 360° Home Security Camera 2K, Xiaomi poursuit sa philosophie de proposer un produit complet à un prix contenu, mais avec un petit quelque chose en plus pour ceux qui le souhaitent. On se retrouve ainsi avec une caméra de sécurité accessible, avec des fonctionnalités supplémentaires intéressantes par rapport au modèle de base qui nous avait plutôt convaincu lors de notre test. Et, si votre budget est serré, sachez que ce modèle coûte 20 euros de moins en ce moment.

Les atouts de la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Une caméra discrète simple à installer

Capable de filmer en 2K avec une vision 360°

Détection des mouvements efficace

Initialement proposée au prix de 59,99 euros, la caméra de surveillance Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro s’affiche à 39,99 euros sur le site du constructeur.

Une caméra discrète et simple à installer

Avec la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro, Xiaomi a mis un point d’honneur à proposer une caméra de surveillance discrète – la base pour ce type d’appareil. Avec son revêtement en plastique blanc et sa forme arrondie, la caméra se dissimule parfaitement dans un lieu de vie. Grâce à sa base motorisée, elle peut aussi bien être posée à même un meuble ou installée sur un mur ou au plafond, à l’aide des fixations et des visseries fournies.

Contrairement au modèle de base, la version Pro est compatible avec le Wi-Fi 5, offrant une meilleure connectivité. De quoi offrir une surveillance vidéo à distance en direct plus qualitative de son chez-soi depuis l’application Mi Home, nécessaire à son installation. Il est également possible d’enregistrer ce que l’appareil capte sur une carte microSD préalablement installée dans la caméra ou via le cloud, mais dans ce cas, il faudra payer un abonnement.

Un très bon rapport qualité/prix

D’un point de vue purement pratique, la caméra de surveillance offre une définition qui montre jusqu’en 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels. Par rapport à la première génération de la caméra, les images gagnent en détail, même lors d’un zoom, de sorte que les résultats sont bons. Avec son champ de vision à 360°, la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro peut couvrir le plus de périmètres possible. À cela s’ajoute une vision nocturne améliorée, avec une image plus nette et davantage de détail. Autre amélioration plus que notable, l’intégration de l’IA. La caméra peut ainsi détecter les mouvements et distinguer les fausses alertes.

Enfin, le micro bidirectionnel de la caméra de surveillance capte sans trop de distorsion les sons ambiants. Elle est également équipée d’un haut-parleur qui, bien que peu puissant, restitue le son de manière correct et suffisant en intérieur.

Afin de comparer la Mi 360° Home Security Camera 2K Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

