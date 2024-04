La Fnac et Darty déstockent ce puissant aspirateur balai signé LG juste avant les French Days

Pour nettoyer du sol au plafond, il n'y a pas mieux que les aspirateurs balais. Plus puissants que les aspirateurs traditionnels, ces appareils sont aussi plus ergonomiques et discrets et si Dyson est le leader de ce marché, d'autres constructeurs ont leur mot à dire. Avec son A9K-PRO1B, LG prouve que l'herbe peut être aussi verte ailleurs, d'autant plus que son aspirateur-balai est actuellement disponible à 399 euros au lieu de 699 euros chez plusieurs marchands.

Nous connaissons LG principalement pour ses TV et ses barres de son, mais moins pour son électroménager, des sèche-linges aux plaques de cuisson en passant par l’air conditionné et les aspirateurs balais. C’est de ce dernier segment dont il est question ici avec le LG A9K-PRO1B, un aspirateur-balai haut de gamme qui se démarque grâce à une autonomie plus élevée qu’ailleurs et à son compresseur de poussières. Jusqu’à ce lundi, le LG A9K-PRO1B profite d’une réduction de 300 euros chez ces enseignes françaises.

Le LG A9K-PRO1B en quelques mots

Ergonomique et capable de se changer en aspirateur à main

Une puissance d’aspiration de 200 AW

Jusqu’à deux heures d’autonomie !

Au lieu de 699 euros habituellement, le LG A9K-PRO1B est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez la Fnac ainsi que chez Darty.

Moins d’entretien grâce au Kompressor

À l’instar des aspirateurs balais de Dyson et de Dreame, le LG A9K-PRO1B se compose d’un corps principal avec le moteur et le collecteur de poussières et d’un manche auquel se rattachent les différentes brosses. D’ailleurs, ce dernier a la particularité d’être réglable en hauteur afin de l’utiliser plus confortablement et de le ranger plus facilement. On peut également en faire un aspirateur à main en y adjoignant une brosse plus courte ou un long suceur, et ainsi nettoyer plus facilement un canapé ou un lit.

Le LG A9K-PRO1B se passe d’écran de contrôle, mais il est possible de le connecter à l’application LG ThinQ afin d’avoir accès à l’historique de nettoyage, à des diagnostics intelligents et de recevoir des alertes sur l’état de la batterie et des filtres. Ces derniers sont d’ailleurs facilement amovibles et peuvent être lavés à l’eau. Pour ce qui est de l’entretien, LG a mis en place un système Kompressor qui compresse la saleté à l’intérieur du collecteur. Cela permettrait d’aspirer jusqu’à 2,4 fois plus de poussières et de faire la vidange moins souvent.

Idéal pour nettoyer en profondeur les grandes surfaces

Avec son moteur Smart Inverter garanti pendant dix ans, le LG A9K-PRO1B profite d’une puissance d’aspiration s’élevant jusqu’à 200 AW, ce qui devrait être largement suffisant pour nettoyer les poussières tenaces et les sols textiles comme les tapis et les moquettes. Trois modes d’aspiration sont proposés (Normal, Puissance, Turbo), tous réglables via un variateur situé sur la poignée. Seul le mode Turbo, le plus puissant et le plus énergivore soit dit en passant, exige une pression constante sur la touche assignée.

Enfin, le LG A9K-PRO1B est livré avec deux batteries, celles-ci sont facilement interchangeables, de sorte qu’il est possible de faire durer la séance de nettoyage pendant deux fois plus longtemps. En mode Normal et sans accessoire motorisé, une batterie a une autonomie d’une heure, il est donc possible de passer l’aspirateur jusqu’à deux heures d’affilée grâce à la deuxième batterie tandis que la première refait le plein dans la station de charge. Pour chaque batterie, il faut attendre un temps de recharge de quatre heures.

Plutôt envie d’un aspirateur qui nettoie tout seul ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs robots-aspirateurs du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.