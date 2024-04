Decathlon brade une montre Garmin, iPhone 15 Pro en promo chez Boulanger et prix étonnant pour ce smartphone avec écran 144 Hz – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans de la semaine ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : Decathlon propose la Garmin Fenix 7 à 449 euros au lieu de 699 euros au lancement, Boulanger propose un prix totalement inédit pour l'iPhone 15 Pro et le Motorola Edge 40 Neo chute à seulement 329 euros.

Si vous avez manqué les offres de la semaine, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article un petit florilège des meilleurs bons plans que nous avons partagés ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Decathlon brade la Garmin Fenix 7 à un prix bien plus attractif, c’est la montre rêvée des sportifs !

Les points forts de la Garmin Fenix 7

Une montre robuste avec un écran MIP tactile

La précision du GPS multi GNSS et un bon suivi

L’autonomie de 14 jours

Au lieu de 699 euros au lancement, la montre connectée Garmin Fenix 7 est en ce moment en promotion à 449 euros sur le site Decathlon.

Boulanger met en promo l’iPhone 15 Pro d’Apple à un prix totalement inédit

Qu’est-ce que l’on retrouve sur l’iPhone 15 Pro ?

Un des meilleurs écrans du marché

D’excellentes performances

Des capacités photos et vidéos solides

Un port USB-C enfin !

Lancé au prix de 1 229 euros, l’iPhone 15 Pro (128 Go) est actuellement affiché à 1 109 euros sur le site de Boulanger, mais un bonus de reprise de 150 euros au panier (en choisissant le retrait en magasin) permet d’obtenir ce smartphone premium d’Apple à 959 euros.

On trouve aussi l’iPhone 15 à 709 euros au lieu de 969 euros avec le même bonus reprise de 150 euros au panier, ou encore l’iPhone 15 Plus à 859 euros au lieu de 1 119 euros. Cela fonctionne également avec l’iPhone 15 Pro Max.

Le prix de ce smartphone avec écran 144 Hz et charge rapide 68 W va vous étonner grâce à cette promotion

Les points forts du Motorola Edge 40 Neo

Le soin apporté au design

Un bel écran pOled incurvé et lumineux

Une puce MediaTek efficace au quotidien

Disponible à sa sortie à 399 euros, le Motorola Edge 40 Neo est actuellement remisée à seulement 329 euros sur le site Rue du Commerce.

Ce forfait 40 Go est moins cher que les 10 Go chez Sosh, et il est aussi sur le réseau Orange

Que propose le forfait Lebara ?

Une enveloppe 4G de 40 Go sur le réseau Orange

Les appels et les SMS illimités vers la France

Flexible et sans engagement

Une carte SIM gratuite

En ce moment, le forfait Lebara de 40 Go sous le réseau Orange est disponible à seulement 5,99 euros par mois, donc 30 Go de plus pour 1 euro de moins que chez Sosh. De plus, c’est sans engagement et ce forfait est flexible tous les mois pour s’adapter à votre consommation.

Les meilleurs forfaits pas chers Coriolis Forfait Le Basic

40 Go Appels illimités 40 Go en France 8 Go en Europe 6.99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 30 à 50 Go Appels illimités 30 Go - 50 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6.99€ Découvrir Forfait Mobile Lebara

40 Go Appels illimités 40 Go en France 5 Go en Europe 5.99€ Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

