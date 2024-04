Jusqu’à 200 € de prime chez BforBank : voici comment l’obtenir à coup sûr

BforBank ne se contente pas de vous promettre une belle prime de bienvenue lorsque vous ouvrez un compte. Jusqu’au 13 mai, la banque en ligne vous offre également jusqu’à 150 euros en bons d’achat. Voici comment obtenir l’intégralité de ces deux bonus.

Si vous envisagez de changer de banque, la perspective de changer de RIB et de prévenir un à un tous les organismes qui vous prélèvent est une tâche qui peut s’avérer décourageante. Pour vous faciliter la vie, BforBank, la banque en ligne du Crédit Agricole, possède un service qui s’occupe à votre place de toutes ces démarches.

Mieux, si vous ouvrez un compte courant avant le 13 mai 2024, BforBank vous offre sous conditions 50 euros de bonus de bienvenue, ainsi que 150 euros en bons d’achat. On vous explique comment obtenir tous ces avantages.

Un compte, une carte bancaire : zéro frais fixes

Passer à une banque en ligne comme BforBank peut vous permettre à terme de réaliser de belles économies sur vos frais bancaires.

Déjà très complète, sa formule toute-en-un et gratuite BforBASIC vous donne accès non seulement à un compte, mais aussi à une carte bancaire et à une carte virtuelle. Cette dernière s’avère très pratique pour sécuriser vos achats en ligne ou tout simplement pour payer en magasin directement avec votre smartphone.

De plus, la plupart des opérations courantes sont incluses dans cette offre sans frais. C’est notamment le cas des virements SEPA classiques ou instantanés, ainsi que des paiements par carte bancaire réalisés en France ou dans les pays de la zone euro. Un retrait par mois en France ou au sein de la zone euro est également inclus.

Vous voyagez régulièrement à l’étranger ? BforBank a concocté une offre spécialement pour vous : la formule BforZEN. Ici, l’exonération de frais sur les paiements par carte bancaire ne se limite plus à la zone euro, mais s’applique dans tous les pays étrangers. Quelle que soit votre destination, vous pouvez partir en toute sérénité grâce aux assurances et assistances complémentaires incluses.

Habituellement facturée 4 euros par mois, l’offre BforZEN est exceptionnellement gratuite pendant six mois, sous réserve d’ouvrir le compte avant le 13 mai 2024.

Une application pour tout gérer et un vrai service client en complément

Quelle que soit la formule choisie, pour gérer ses comptes au quotidien, tout se passe du côté de l’application « BforBank – Banque en ligne » (disponible sur iOS et Android).

Très pratique et toujours à portée de main, celle-ci vous permet de connaître rapidement le solde de votre compte, de réaliser toutes vos opérations bancaires et même de gérer votre carte bancaire (affichage du code PIN, des plafonds de paiements et de retraits, blocage de la carte, ou encore opposition en cas de perte ou de vol).

Et si pour quelque motif que ce soit vous avez besoin de parler à un conseiller, BforBank propose un service client 100 % humain, basé exclusivement en France. Une permanence reste joignable par téléphone et par chat 24h/24 et 7 j/7. Vous profitez ainsi de tous les avantages d’une banque en ligne, mais avec un accompagnement digne d’une banque traditionnelle.

Un transfert de compte facilité grâce à la mobilité bancaire

Ouvrir un compte chez BforBank est très rapide. Tout se passe en ligne et la procédure prend à peine quelques minutes. Mais c’est généralement une fois que le compte est ouvert que tout se complique, car il faut alors rapatrier tous ses prélèvements, ses abonnements et son salaire.

Sur ce point, BforBank a tout prévu et propose à tous ses nouveaux clients un service gratuit de mobilité bancaire. Concrètement, vous confiez à la banque en ligne toutes les démarches liées au transfert de votre compte, et donc de toutes les opérations attenantes.

Pour activer cette option, c’est très simple. Il vous suffit d’indiquer l’IBAN du compte sur lequel sont actuellement centralisés tous vos prélèvements. Ensuite, BforBank se charge de tout. Exit les multiples envois de RIB et les éternelles relances auprès de tous les établissements qui vous prélèvent. Vous pouvez profiter de votre compte sereinement, et ce, dès son ouverture.

En plus, si vous optez pour la mobilité bancaire dans les 15 jours qui suivent l’ouverture de votre compte BforBASIC ou BforZEN, la banque en ligne vous offre 150 euros en bons d’achat. Ces derniers sont valables pendant six mois auprès de tous les établissements partenaires tels que Withings, Netatmo, Quicksilver, ou encore Blissim pour ne citer qu’eux.

À noter que ces bons d’achat viennent s’ajouter aux 50 euros de prime de bienvenue offerts par BforBank pour toute ouverture de compte courant réalisée avant le 13 mai 2024 et suivie de :