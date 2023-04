Surface Go 4 / Pro 10 : Microsoft n’aurait pas une réponse convenable au MacBook Air d’Apple de sitôt

Microsoft préparerait une nouvelle version ARM de ses produits Surface, mais leur sortie ne serait pas prévue avant 2024.

Au lancement de Windows 8, Microsoft ne manquait pas d’ambition avec sa gamme de tablettes Surface et semblait prête à s’attaquer frontalement à Apple avec des produits mêlant raffinement matériel et logiciel.

Depuis, la firme a réussi à nous surprendre avec de nombreux concepts uniques en leur genre, comme le Surface Studio ou le Surface Book, mais elle n’a jamais réussi à totalement convaincre comme son grand rival. La faute notamment à un Windows difficile à adapter à l’architecture ARM qui fait la réussite d’Apple depuis 2020.

Microsoft ne jette pas l’éponge et continue de travailler sur des appareils Surface fonctionnant avec ARM. Le site Windows Central a pu obtenir un scoop sur la prochaine génération.

Surface Go 4 et Surface Pro

D’après le journaliste Zac Bowden de Windows Central, Microsoft prépare tout d’abord une Surface Go 4 équipée d’une puce Qualcomm Snapdragon 7c. Les performances seraient similaires à la Surface Go 3 avec une meilleure autonomie.

Le design de la nouvelle machine serait très proche de la génération précédente. Timide, Microsoft continuerait de proposer une version Intel de sa tablette, signe que Windows pour ARM ne serait toujours pas totalement mature.

Les ingénieurs travailleraient aussi sur une nouvelle Surface Pro. Elle serait proposée avec deux tailles d’écran différentes, de 13 pouces comme le modèle actuel, ou de 11 pouces. Là aussi, une puce Qualcomm serait aux commandes, peut-être sous la marque Microsoft SQ. Espérons qu’elle bénéficiera de la technologie Oryon sur laquelle Qualcomm mise beaucoup.

Difficile d’être tout à fait enthousiastes devant ces premières rumeurs autour des futurs produits. Microsoft semble être parti sur une simple itération de sa gamme actuelle avec des composants plus récents. Pendant ce temps, Apple continue d’avancer à grande vitesse sur sa transition vers ARM qui lui permet de proposer des PC très performant et silencieux.

Le lancement des deux tablettes ne serait pas attendu avant au mieux la fin de l’année, et plus raisonnablement le début de l’année 2024. Le calendrier de la firme doit aussi prendre en compte le lancement attendu de Windows 12 à la fin de l’année 2024. Comme pour Windows 11, on imagine que Microsoft souhaitera lancer une gamme Surface pour accompagner Windows 12. Ce dernier devrait proposer des optimisations pour les tablettes.

