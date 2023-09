ChatGPT est enfin « connecté à Internet » : l’IA d’OpenAI devient plus fiable

Après l'ajout de nouvelles fonctionnalités à ChatGPT, OpenAI annonce un changement de taille demandé depuis longtemps par tous les utilisateurs : la connexion à Internet, ainsi que les sources utilisés par le chatbot dans ses réponses.

Depuis sa sortie l’année dernière, ChatGPT a rencontré un fort succès, en étant autant fascinant qu’inquiétant. Parmi les points faibles du chatbot d’IA, sa limitation aux informations d’avant septembre 201. Autre problème : sa fiabilité, puisque le chatbot peut inventer complètement ce qu’il raconte, sans mentionner de sources. Deux problèmes que vient régler OpenAI avec la mise à jour de son outil.

Les données de ChatGPT sont enfin actualisées

C’est dans une courte série de publications sur X (anciennement Twitter) qu’OpenAI a détaillé la possibilité pour ChatGPT de « naviguer sur Internet pour vous fournir des informations actuelles ». En fait, son modèle de langage (son moteur en quelque sorte), GPT-3.5 (ou GPT-4) était limité en termes de données. Afin de l’entraîner le plus efficacement possible, OpenAI avait limité le jeu à des informations datées de septembre 2021 au maximum. Pour la société, « la navigation est particulièrement utile pour les tâches qui nécessitent des informations à jour, comme vous aider dans des recherches techniques, essayer de choisir un vélo ou planifier ses vacances. »

C’est-à-dire que le chatbot n’avait pas d’informations concernant les dernières élections présidentielles françaises ou en rapport avec la guerre en Ukraine. C’est désormais un problème réglé, mais surtout une nécessité au regard de la concurrence. Bing Chat de Microsoft est « connecté à Internet » depuis sa sortie, bien que les relations entre Microsoft et OpenAI soient étroites, le premier ayant investi massivement dans le second. Il y a également Google Bard, propulsé par les données du plus grand moteur de recherche sur Internet. Enfin, même Meta s’y est mis : lors de sa conférence Meta Connect du 27 septembre, l’entreprise de Mark Zuckerberg a présenté Meta AI, un concurrent direct de ChatGPT.

ChatGPT devient plus fiable : il cite enfin ses sources

L’autre grande limitation de ChatGPT donc, c’était sa fiabilité : puisqu’il n’est basé que sur des probabilités, le chatbot écrit ce que l’on souhaite lire, quitte à complètement inventer ce qu’il « imagine ». Pour chaque information qu’il donne, le chatbot devrait être en capacité d’indiquer depuis quelle source il l’a obtenue.

OpenAI précise que la mise à jour inclut « le suivi du fichier robots.txt et l’identification des agents utilisateurs afin que les sites puissent contrôler la façon dont ChatGPT interagit avec eux. » En clair, les robots d’OpenAI parcourent le web continuellement, à la recherche de nouvelles données à « absorber » pour enrichir ChatGPT. Pourtant, certains sites sont contre cette pratique et ne souhaitent pas voir leurs contenus repris par ChatGPT. C’est notamment le cas d’éditeurs de presse, comme le rapportait Le Monde il y a quelques semaines. Ces entreprises mettent en avant le respect du droit d’auteur : actuellement OpenAI ne leur propose aucune rétribution financière ou quelque accord que ce soit en échange de l’utilisation de leurs contenus. D’autres entreprises du numérique y sont obligées : c’est ce qu’on appelle le droit voisin. Beaucoup de sites d’actualités sont rétribués par Google afin que ce dernier utilise leurs articles pour ses services (Google Actualités par exemple).

Pour le moment, la navigation web sur ChatGPT n’est accessible qu’aux utilisateurs Plus et Enterprise, à savoir ceux qui disposent d’un abonnement au service. Cependant, OpenAI dit vouloir l’étendre bientôt à tous les utilisateurs. Jusqu’à maintenant, il était possible de faire prendre en compte des pages web à ChatGPT, mais uniquement via des plugins : le changement ici est que le chatbot réalise ces tâches de manière native. Dans le même temps, OpenAI a annoncé qu’on peut s’adresser vocalement à ChatGPT et qu’il peut nous répondre. De plus, le chatbot peut désormais générer des objets ou des images.