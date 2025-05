OpenAI déploie GPT-4.1 sur ChatGPT : tout ce que ça change pour vous

Vous développez des applications ou des sites web ? Bonne nouvelle : ChatGPT vient de s’enrichir avec GPT-4.1, un modèle spécialement conçu pour assister les développeurs.

En attendant GPT-5, OpenAI fait évoluer ChatGPT avec l’intégration de ses modèles GPT-4.1 et GPT-4.1 mini. Cette mise à jour est surtout conçue pour un usage précis.

Concrètement, GPT-4.1 a été spécialement entraîné pour mieux comprendre les demandes techniques et exceller dans les tâches de programmation.

Déboguer votre code existant

Écrire des fonctions complexes

Expliquer des concepts techniques

Optimiser vos programmes

Selon Shaokyi Amdo, porte-parole d’OpenAI, ce nouveau modèle surpasse GPT-4o (son prédécesseur) dans deux domaines clés : le codage et le suivi des instructions précises. L’avantage ? Il reste plus rapide que les modèles de la série o (les modèles de « raisonnement » plus lents mais plus réfléchis d’OpenAI).

La disponibilité suit une logique simple : si vous payez un abonnement ChatGPT (Plus, Pro ou Team), vous avez accès à la version complète GPT-4.1. Pour tous les autres, y compris les utilisateurs gratuits, c’est GPT-4.1 mini qui est disponible.

Cette version « mini » n’est pas juste une version bridée – c’est un modèle optimisé pour être plus léger tout en conservant de bonnes performances en codage. OpenAI a d’ailleurs profité de cette mise à jour pour faire le ménage en supprimant GPT-4.0 mini, simplifiant ainsi le catalogue des modèles disponibles.

Cette sortie n’arrive pas par hasard. Le marché des assistants de programmation IA est en pleine effervescence. Pendant qu’OpenAI améliore ChatGPT, Google a mis à jour Gemini pour mieux s’intégrer avec GitHub (la plateforme où les développeurs stockent leur code).

Plus révélateur encore : OpenAI serait en négociations pour racheter Windsurf, l’un des outils de codage IA les plus populaires, pour la coquette somme de 3 milliards de dollars. Autant dire que l’enjeu financier est énorme.



