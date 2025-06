Procès, accusations d’investissements fictifs et IA : que se passe-t-il avec le nouveau projet d’OpenAI ?

À peine annoncé, le nouveau projet d’OpenAI est déjà au cœur d’une récente polémique. La startup io acquise par le géant de l’intelligence artificielle se serait un peu trop inspirée d’un de ses concurrents.

Crédit : OpenAI

C’était censé être le futur de la technologie, cela ressemble plutôt à une guerre en propriété intellectuelle. Alors que l’alliance entre Sam Altman et le designer superstar Jony Ive avait fait les gros titres il y a peu, voilà que l’entreprise tout fraîchement acquise se retrouve emmêlée dans une sale affaire juridique.

IYO, un rejeton de la galaxie Google, vient de traîner OpenAI en justice pour usurpation de marque déposée. Résultat, la firme de Sam Altman vient d’effacer toute mention ou presque de sa collaboration avec l’entreprise de Jony Ive note Bloomberg.

Des accusations graves

En surface, cela pourrait paraître simple. L’entreprise IYO Inc traîne la firme io fondée par Jony Ive en justice par crainte qu’elle n’enfreigne sur sa propriété intellectuelle. La jeune pousse issue des labos de Google promet de commercialiser des écouteurs boostés à l’IA capable de comprendre des requêtes en langage naturel. Un projet à priori assez proche de celui justement annoncé par Jony Ive et Sam Altman lors de l’officialisation de leur collaboration.

Produits similaire, nom d’entreprise similaire, les problèmes auraient pu s’arrêter là, mais la plainte déposée par IYO va plus loin. Le document précise notamment que Sam Altman et Jony Ive connaissaient l’existence de l’entreprise depuis au moins 2022. À l’époque, LoveFrom, le studio de design fondé par l’ex d’Apple, s’était rapproché de la firme pour éventuellement construire un produit en collaboration avec OpenAI.

Jony Ive et Tim Cook lors de la présentation des iPhone XR en 2018 // Source : Apple

Au printemps 2025, il a même été question pour OpenAI et LoveFrom de participer à un round de financement d’IYO, convaincu que les produits imaginés par l’entreprise avaient de l’avenir. Durant ses entretiens, plusieurs prototypes, idées et infos techniques concernant les produits de IYO ont été partagées avec Altman et Ive.

« Trop inconcevable pour être crue »

« Les actions des prévenus ne sont pas une coïncidence », détaille la plainte qui suggère que les discussions autour d’une possible collaboration n’étaient qu’un moyen de « garder un œil » sur les technologies développées par IYO. Une soucis encore plus difficile à avaler que Sam Altman, lui-même a avoué à la startup qu’OpenAi travaillait sur un produit concurrent « Appelé io… ». Une situation « trop inconcevable pour être crue » selon IYO.

Pour aller plus loin

Il y a de l’eau dans le gaz entre OpenAI et Microsoft : qu’est-ce que ça signifie pour ChatGPT ?

Si le procès exigé par la startup ne se concentre que sur les questions de marques déposées, elle a déjà eu comme effet de faire disparaître tout le matériel promotionnel publié par OpenAI. Preuve s’il en faut que le sujet est pris au sérieux par le géant de l’IA qui s’est défendu en expliquant « ne pas être d’accord » avec les griefs exprimés par IYO.