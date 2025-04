Un smartphone sans écran et 100% ChatGPT : le drôle de projet d’OpenAI et d’une ancienne gloire d’Apple

Et si votre prochain smartphone tenait dans minuscule appareil… et répondait à votre voix ? OpenAI et l’ex-designer d’Apple Jony Ive planchent sur un drôle de concept : un téléphone sans écran, 100 % piloté par ChatGPT.

Source : Unsplash

OpenAI s’apprêterait à révolutionner le mobile avec un projet fou : un appareil sans écran, contrôlé uniquement par la voix et l’IA. En collaboration avec Jony Ive, ancien chef design d’Apple, le géant de l’intelligence artificielle envisage même de racheter la startup io Products pour 500 millions de dollars. L’objectif ? Créer des gadgets domestiques « moins perturbants socialement que l’iPhone », selon le New York Times.

Fondé il y a un an, io Products développe des assistants vocaux pour la maison, avec une équipe incluant d’ex-ingénieurs d’Apple. Leur projet phare : un dispositif audio connecté, peut-être en forme de pièce ou de sphère, qui remplacerait avantageusement votre smartphone. Plus besoin d’écran, tout passerait par ChatGPT.

Le défi de Jony Ive

Le concept reste flou, mais l’ambition est claire : imaginer un futur où l’IA s’efface derrière l’utilisateur. « Ce n’est pas un téléphone », insistent les initiés. Plutôt un compagnon discret, capable de gérer vos appels, agendas, et même votre domotique via des commandes vocales.

Pour y parvenir, OpenAI fournirait le cerveau (ChatGPT), tandis que Jony Ive, via son studio LoveFrom, dessinerait l’objet. Laurene Powell Jobs, veuve de Steve Jobs, finance l’aventure via son fonds Emerson Collective. Une alliance inédite entre design façon Apple et IA générative.

Reste à savoir si OpenAI optera pour un rachat total de io Products ou un simple partenariat. Dans les deux cas, le duo affrontera Apple sur son terrain, alors que la firme de Cupertino intègre justement ChatGPT dans Siri. Ironie de l’histoire : Sam Altman collaborera avec son futur concurrent.

Pour l’instant, le projet en est aux balbutiements. Aucun prototype ni date de sortie n’est annoncé. Mais une chose est sûre : dans la guerre des assistants vocaux, OpenAI mise sur la discrétion… et l’absence d’écran. Un pari osé, à l’heure où les smartphones dominent encore largement et où des projets comme le Rabbit R1 et le Humane AI Pin se sont révélés être des échecs cuisants.