Son départ avait déjà été annoncé, il est désormais entériné : Jony Ive, iconique responsable design d’Apple, est désormais bien parti de l’entreprise. Il restera comme consultant externe alors qu’il monte sa propre entreprise, LoveFrom.

Le modèle économique d’Apple est aussi bien basé sur ses produits que sur son image de marque. À cette notion que tout le monde connaît, on ne peut soustraire le charisme de certaines de ses têtes pensantes.

Steve Jobs vient bien sûr de suite en tête, mais il ne faut pas pour autant oublier le grand manitou du design au sein de l’entreprise américaine : Jony Ive. Son départ de l’entreprise avait déjà été annoncé plus tôt dans l’année : il est désormais entériné.

Jony Ive a officiellement quitté Apple

Jony Ive n’est en effet plus listé sur la page officielle de la direction d’Apple, entreprise qu’il a intégré en 1992 et pour laquelle il a tenu le rôle de responsable design pendant maintes années. On lui doit notamment le design de l’iMac, des iPhone et plus récemment de l’Apple Park.

L’homme a l’accent et au timbre si particulier ne va pas pour autant cesser d’entretenir de bonnes relations avec l’entreprise américaine. Il a simplement décidé de créer sa propre entreprise de design baptisée LoveFrom, qu’il a cofondé en compagnie de Marc Newson avec lequel il a notamment créé l’Apple Watch. Apple travaillera à l’avenir avec LoveFrom pour le lancement de « projets exclusifs ».

La nouvelle est historique, puisqu’Apple perd l’un de ses employés les plus reconnaissables du milieu. Cependant, les fans du design du constructeur américain pourront être aux anges, puisque la création de LoveFrom sous-entend que le designer pourra créer de multiples choses à l’avenir… y compris le design d’un smartphone Android, si un constructeur se mettait à collaborer avec l’entreprise.

Pour l’heure cependant, la nouvelle entreprise de Jony Ive et Marc Newson n’est pas encore sortie de terre et leur marque a seulement été déposée au milieu de l’année. Nous devrions voir les premiers produits créés par l’entreprise au cours de l’année 2020, et ces derniers pourraient bien… tout simplement être les prochains iPhone, en attendant plus original.