Après ChatGPT, OpenAI mise sur la robotique avec un projet d’humanoïde

Après avoir popularisé l’intelligence artificielle, OpenAI suit une nouvelle tendance technologique, avec des informations récentes suggérant que l’entreprise prépare un projet de robot humanoïde.

Sam Altman, cofondateur et PDG d’OpenAI (ChatGPT, GPT, Dall-E)

De nombreuses entreprises semblent aujourd’hui suivre une nouvelle tendance : la création de robots humanoïdes. Avec le développement et l’application toujours plus poussée de l’intelligence artificielle, certaines entreprises, comme Asus, prennent les devants, tandis que d’autres, comme Tesla, continuent d’améliorer leurs robots pour les rendre aussi autonomes que possible. Véritable leader du secteur, OpenAI pourrait également développer son propre modèle de robot humanoïde.

Si des sources proches du dossier rapportent aujourd’hui ce projet robotique, comme l’indique TechCrunch, le projet d’OpenAI remonte maintenant à quelques années. En 2021, l’entreprise avait déjà une division robotique qui a fermé en raison d’un manque de donnée d’entraînements.

Un investisseur éclairé

Bien qu’OpenAI n’ait pas encore confirmé le projet, on note que l’entreprise n’est pas étrangère au milieu de la robotique. Récemment, l’entreprise de Sam Altman a investi dans Figure AI, qui a dévoilé une vidéo montrant un robot maladroit, émouvant et particulièrement précis. De son côté, Asus s’est aussi montré enthousiaste face aux avancées réalisées dans le domaine de l’intelligence artificielle, citant OpenAI et affirmant que la technologie est désormais suffisamment avancée pour avoir des applications pratiques en robotique, permettant de créer des robots aux fonctions plus sophistiquées et avancées.

Reste à présent à savoir comment OpenAI va aborder ce projet en 2024 dans ce secteur dans lequel des entreprises ont, maintenant, des années d’expériences et d’expérimentation en tout genre.