Gemini arrivera aussi sur votre montre connectée grâce à ce simple tour de passe-passe

C’est désormais confirmé, Google Assistant va bel et bien laisser sa place prochainement à Gemini, l’intelligence artificielle générative de Google. Annoncée le mois dernier, cette nouvelle ne concerne pas uniquement les smartphones du constructeur, mais aussi les montres connectées équipées de Wear OS.

En effet, le site 9to5Google a pu décompiler le code de la version 1.18 de l’application Google Assistant pour les montres Wear OS. De quoi dénicher de nouvelles informations sur l’avenir de l’application, ou plutôt sa transformation prévue par Google.

Plusieurs lignes de code indiquent ainsi comment les utilisateurs pourront déclencher Gemini sur leur montre connectée, en remplacement de Google Assistant. C’est notamment le cas d’un élément permettant d’avertir l’utilisateur que « Gemini est désormais sur [sa] montre » :

<string name=”switch_to_jmode_notification_title”>Gemini is now on your watch</string>