Google annonce l’IA Gemini 2.5 Pro : plus intelligente, plus puissante, gratuite pour l’instant

Google a dévoilé son nouveau LLM Gemini 2.5 Pro, un modèle d’intelligence artificielle qui promet de repousser les limites avec ses capacités de raisonnement avancées. Disponible dès maintenant.

Google n’a pas cherché à être très rapide avec Gemini 2.5 Pro, c’est une IA qui prend le temps de « réfléchir » avant de vous donner une réponse. L’idée ? Offrir des solutions plus précises et mieux réfléchies, notamment sur des sujets complexes comme les maths, le code ou les sciences.

Ce modèle, appelé Gemini 2.5 Pro Experimental, est déjà accessible via Google AI Studio (une plateforme pour les développeurs) et dans l’application Gemini pour les abonnés Gemini Advanced à 21,99 euros par mois. Et bonne nouvelle : pour l’instant, vous pouvez l’essayer gratuitement.

Pourquoi Gemini 2.5 Pro fait la différence

D’abord, parlons de cette fameuse capacité de raisonnement. Contrairement aux IA classiques qui se contentent de prédire une réponse à partir de données, Gemini 2.5 Pro analyse, contextualise et vérifie ses conclusions avant de les partager. Résultat : il brille sur des benchmarks (des tests standardisés) comme LMArena, AIME ou MMMU, où il décroche la première place.

Google a également équipé ce modèle d’un « context window » de 1 million de tokens – en gros, il peut traiter l’équivalent de 750 000 mots d’un coup. Bientôt, il pourra même gérer 2 millions de tokens. Ça signifie que vous pouvez lui soumettre des documents ou des projets très longs, et il s’en sortira sans problème.

Côté performances, Google ne se contente pas de belles paroles. Sur Aider Polyglot, un test d’édition de code, Gemini 2.5 Pro atteint 68,6 %, devançant des concurrents comme OpenAI ou Anthropic. Sur SWE-bench, un autre test pour les développeurs, il score 63,8 % – respectable, même s’il reste légèrement derrière Claude 3.7 Sonnet d’Anthropic (70,3 %). Bref, il excelle particulièrement pour créer des applications web ou des outils automatisés.

Une IA taillée pour l’avenir

Google ne s’arrête pas là : l’entreprise promet que tous ses futurs modèles intégreront ces capacités de raisonnement. Pourquoi ? Parce que dans le monde de la tech, on parle de plus en plus d’AI agents – des systèmes autonomes capables de gérer des tâches sans supervision constante. Imaginez une IA qui réserve vos billets d’avion, code votre site web ou résout un problème de maths complexe toute seule. Gemini 2.5 Pro pose les bases de cet avenir.

Bien sûr, tout ça a un coût, et pas seulement en ressources informatiques. Les modèles de raisonnement comme celui-ci demandent plus de puissance, ce qui les rend plus onéreux à faire tourner. Google n’a pas encore dévoilé les tarifs de l’API (l’interface pour les développeurs), mais ces détails devraient arriver dans les prochaines semaines. En attendant, c’est le moment de profiter de l’accès gratuit via Google AI Studio.

