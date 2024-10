Grosse réorganisation en interne chez Google : ce que ça change pour Gemini

Les équipes travaillant sur Google Gemini, l’IA de Google, vont être transférées vers Deep Mind, la principale filiale d’intelligence artificielle du groupe. Un changement qui pourrait signer une évolution des priorités pour la firme de Mountain View.

Le logo de Google

Les applications autour de l’intelligence artificielle sont multiples. Si le grand public l’associe essentiellement à la génération d’images, de texte ou à des assistants virtuels, elle trouve aussi un écho dans le domaine de la recherche où certaines études ont été récompensées par un prix Nobel. En intégrant les équipes de Google Gemini à DeepMind, Google change son approche de l’IA.

L’union fait la force

C’est dans un billet de blog que Google s’étend sur ce changement de structure. L’entreprise évoque une technologie qui évolue plus rapidement que toute autre et nécessite de mutualiser les moyens et connaissances pour rester à la pointe.

C’est ainsi que les équipes de Gemini dirigée par Sissie Hsiao vont rejoindre celles de DeepMind sous la direction de Demis Hassabis. En rapprochant ces équipes, Google permettra un « déploiement rapide de nos nouveaux modèles dans l’application Gemini », indique Sundar Pichai, PDG de Google et Alphabet.

S’il est trop tôt pour évoquer les applications pratiques de ce changement, Google semble vouloir aller plus vite tout en se concentrant sur l’amélioration de l’expérience utilisateur.

