Plus besoin d’être un expert : créez des vidéos époustouflantes grâce à l’IA d’Adobe

Adobe dévoile publiquement son IA générative liée à la création vidéo : Firefly Vidéo. L’entreprise vient de lancer son intégration à Premiere pro ainsi qu’une interface web, exclusivement pour quelques bêta testeurs.

Adobe, l’entreprise californienne à l’origine de logiciels créatifs comme Photoshop, Illustrator, InDesign ou After Effects, par exemple, a profité de sa conférence annuelle Adobe MAX pour annoncer le lancement de son tout nouveau modèle d’intelligence artificielle : Firefly Video.

Comme son nom le suggère, Firefly Video permet de générer de véritables vidéos à partir d’un simple texte descriptif, ou en utilisant une image comme base pour guider l’IA. Imaginez, vous décrivez une scène et Firefly Video la crée sous vos yeux.

Mais Firefly, ce n’est pas pour faire des images ?

Vous avez sûrement déjà entendu parler de Firefly, c’est l’intelligence artificielle conçue par Adobe. Elle est déjà intégrée à plusieurs logiciels de la suite Creative Cloud, notamment Photoshop. Grâce à ses capacités de génération d’images, cette intelligence artificielle permet aux utilisateurs de gagner du temps et d’explorer de nouvelles possibilités.

Que ce soit pour combler automatiquement les zones vides d’une image, modifier le ratio d’une photo sans la déformer et même plus, générer du contenu original à partir d’une simple sélection et d’un prompt textuel.

Idem pour Adobe Illustrator où il est possible de créer des images vectorielles à partir d’un prompt, que ce soit pour créer un logo ou tout simplement une image que vous pourrez étendre dans tous les sens, Firefly permet d’ores et déjà de profiter de cette technologie.

Actuellement disponible pour une poignée d’utilisateurs en version beta, l’application web de Firefly intègre désormais le générateur de vidéo. Aucune information sur une date de sortie exacte n’est pour le moment disponible.

La fonctionnalité phare de Firefly Video est la création de vidéos à partir de descriptions textuelles, rendue possible grâce à l’outil « Text-to-video ». Ce dernier permet de contrôler avec précision divers aspects techniques, comme les mouvements de caméra, le zoom et les angles de prise de vue (plongée, contre-plongée, face, trois-quarts, etc.). Comme pour la génération d’images, la seule limitation, c’est l’imagination.

Il est aussi possible de profiter d’un appui visuel (avec une image en référence) avec la fonction Image-to-video. Il est alors possible de donner vie à une image en la transformant en une séquence animée, fluide et dynamique.

Firefly Video simplifie également le montage vidéo grâce à la fonction « B-rolls ». Si vous manquez de séquences pour votre projet, l’IA peut générer automatiquement des plans complémentaires qui s’intègrent parfaitement à votre montage, et ce, de manière chronologique.

Enfin, il est possible d’enrichir le rendu final de vos vidéos en ajoutant des effets spéciaux ou des ambiances visuelles. On peut parfaitement imaginer changer de saison en un clic, d’ajouter des oiseaux qui volent, des feuilles qui tombent ou même d’ajouter un filtre pour donner une ambiance complètement différente.

Cette extension générative est intégrée à Premiere Pro

Premiere Pro est le premier logiciel de la suite Adobe à intégrer les fonctionnalités de Firefly Video. Concrètement, il sera possible de sélectionner quelques secondes d’une vidéo et de laisser l’IA générer une suite logique, créant ainsi des transitions fluides ou enrichissants une séquence.

Il est aussi fort probable que cette fonctionnalité soit également intégrée à After Effects dans un futur plus ou moins proche, facilitant ainsi les échanges entre les différents logiciels de la suite Adobe. Une stratégie qui s’inscrit dans la volonté du géant américain d’offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive, en favorisant l’interopérabilité entre ses logiciels.