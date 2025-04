Google Assistant devrait tirer sa révérence dans les voitures : place à Gemini

Gemini arrive à grands pas dans les voitures équipées d’Android Automotive, remplaçant Google Assistant.

Renault Espace sous Android Automotive

Vous avez peut-être déjà utilisé Google Assistant pour demander la météo, appeler un contact ou lancer votre playlist préférée en conduisant. Mais dans les voitures équipées d’Android Automotive, ce fidèle compagnon s’apprête à tirer sa révérence pour laisser place à Gemini, la nouvelle intelligence artificielle de Google.

Ce changement, repéré dans le code de l’application Google Assistant, promet une expérience plus fluide et intuitive au volant.

Android Automotive, c’est quoi déjà ?

Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit point s’impose. Android Automotive (ou Google Automotive) n’est pas la même chose qu’Android Auto. Android Auto, c’est l’application qui projette l’écran de votre smartphone sur le tableau de bord de votre voiture. Android Automotive, en revanche, est un système d’exploitation complet, intégré directement dans le véhicule par le constructeur. Pensez à des marques comme Volvo, Polestar ou certains modèles de Renault ou Audi : leur système d’infodivertissement (l’écran central qui gère navigation, musique, etc.) tourne sous Android Automotive. Ce système permet d’avoir des applications Google, comme Maps ou Assistant, directement intégrées à la voiture, sans passer par votre smartphone.

Jusqu’ici, Google Assistant était l’assistant de la voiture, pour passer des appels, trouver un restaurant ou ajuster la climatisation avec de simples commandes vocales. Mais Google prépare l’arrivée de Gemini, une IA plus avancée. Et les indices trouvés dans le code source ne laissent aucun doute : le changement est en marche.

Gemini : une IA qui parle mieux

Selon les chaînes de caractères découvertes par Android Authority dans l’application Google Assistant pour Android Automotive, Gemini promet de « parler plus naturellement » et d’être « plus productif ». Il devrait comprendre vos demandes plus facilement et répondre de manière plus pertinente.

Le code révèle aussi des phrases comme « Découvrez Gemini » ou « Votre assistant IA pour la voiture », avec un bouton « Commencer maintenant » et un autre « Essayer plus tard ». Cela sent le déploiement progressif, dont la décision dépend aussi des constructeurs automobiles évidemment.

Gemini est au cœur de la stratégie de Google. On l’a déjà vu arriver sur les smartphones Android, où il a commencé à remplacer Google Assistant, et sur les téléviseurs, c’est en cours.

