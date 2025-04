« Vendus en pleine rue » : pourquoi les panneaux solaires sont utilisés par tout le monde (ou presque) au Niger

Le solaire sert de véritable bouée de sauvetage pour de nombreux Nigériens. Face à la crise énergétique qui sévit le pays depuis plusieurs mois, les habitants misent désormais vers cette source et gagnent alors en autonomie en réduisant leur dépendance au réseau national.

Source : Pixabay

Depuis maintenant deux ans, les panneaux photovoltaïques fleurissent un peu partout sur les toits de Niamey, la capitale du Niger. Dans la ville, particuliers et professionnels cherchent de plus en plus à atteindre l’autonomie énergétique grâce au solaire.Une seule et même raison explique cet engouement : les coupures d’électricité.

En effet, les blackouts font partie du quotidien, mais les habitants ont trouvé la parade. Le solaire s’est imposé comme la solution par excellence contre les calvaires infligés par ces interruptions à répétition. « Ici, plus de coupures d’électricité et c’est zéro facture à payer », se réjouit un Nigérien interrogé par l’AFP, après s’être procuré une installation photovoltaïque.

Jusqu’à 10 heures de production par jour

Si certains habitants ont recours aux groupes électrogènes pour faire face aux coupures, bon nombre d’entre eux ont opté pour les panneaux photovoltaïques. Ceux qui ont choisi l’option solaire bénéficient de la ressource abondante dont profite le Niger, un des pays les plus ensoleillés du monde. Ils peuvent ainsi produire de l’électricité jusqu’à dix heures par jour. En intégrant une batterie dans leur installation photovoltaïque, leur utilisation du courant solaire peut être prolongée bien au-delà de la journée.

Pour aller plus loin

Pourquoi les batteries solaires deviennent désormais incontournables en France pour les particuliers

Cet intérêt grandissant pour le photovoltaïque est en grande partie dû à la forte baisse des prix observée ces derniers mois. Le marché est aujourd’hui largement dominé par les panneaux chinois, dont les modèles de meilleure qualité sont accessibles pour moins de 75 euros. Avec la tendance à la baisse, la technologie est de plus en plus à la portée de la population.

Des raisons politiques

Pour comprendre la raison des coupures qui frappent le Niger, il faut remonter en 2023, année où le pays a subi un coup d’État militaire. Suite à cet événement, diverses sanctions économiques ont été alors imposées. Parmi celles-ci figurait le gel des importations d’électricité depuis le Nigéria. Un coup dur pour le Niger, qui dépendait de son voisin pour près de 70 % de son approvisionnement électrique. Face à cette pénurie, les coupures étaient inévitables et duraient parfois plus d’une journée.

En février 2024, les sanctions ont été levées et les livraisons ont repris, mais celles-ci ont fortement diminué. Si auparavant, le Niger importait 80 MW, il n’en reçoit aujourd’hui que 46 MW. Les besoins sont loin d’être satisfaits, obligeant le Nigelec, l’entreprise d’électricité nigérienne, à poursuivre les coupures qui durent désormais jusqu’à trois heures par jour.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur kit de panneau solaire « Plug and Play » ? Notre comparatif

Afin de réduire sa dépendance énergétique, le Niger compte actuellement sur plusieurs grands projets. En plus de devoir sécuriser son approvisionnement, le pays devrait aussi lutter contre son faible taux d’accès à l’électricité (moins de 20 %), problème dont souffre également la majorité des États d’Afrique subsaharienne.