Selon une récente étude, l’énergie solaire déployée sur les toits dans permettrait de fournir les deux tiers de l’électricité mondiale.

Source : Pixabay

Près de 19 500 térawattheures : c’est en théorie ce qu’on obtiendrait en installant des panneaux solaires sur tous les toits disponibles dans le monde entier, selon cette étude britannique. Un tel scénario permettrait de réduire significativement le réchauffement climatique d’ici quelques décennies.

Les grandes installations solaires sont certes utiles pour décarboner notre système électrique, mais elles restent pourtant critiquées pour diverses raisons, dont leur emprise les terres. Une nouvelle étude menée par l’Université de Sussex au Royaume-Uni propose d’apporter une alternative en termes d’espace. Et si la solution se trouvait juste au-dessus de nos têtes ? Selon ces scientifiques, les installations photovoltaïques sur les toits pourraient potentiellement générer jusqu’à 65 % de la demande mondiale en électricité. L’étude en question a été récemment publiée dans la revue Nature climate change.

Des toits équivalents à la surface de l’Italie

La recherche estime que la superficie totale des toits adaptés pour l’installation de panneaux solaires est d’environ 286 000 km². Cela est comparable à la superficie totale de l’Italie. Pour en arriver à ce chiffre, les chercheurs se sont appuyés sur l’intelligence artificielle, ainsi que des techniques de géolocalisation.

L’équipe a mené une analyse régionale détaillée en prenant en compte les différentes caractéristiques géographiques, climatiques et économiques des régions à travers le monde. Résultats : les zones à fort ensoleillement et les zones urbaines, avec leurs grands nombres de toits et haute consommation d’énergie, sont des cibles privilégiées pour l’installation de panneaux solaires.

L’Asie de l’Est, par exemple, avec plusieurs pays densément peuplés, dispose du plus grand potentiel compte tenu du grand nombre de bâtiments présents. De plus, la région est encore fortement dépendante des combustibles fossiles. L’Europe et l’Amérique du Nord pourraient aussi accueillir des milliers de gigawatts d’installations. Ces deux régions auraient un potentiel de 4 300 gigawatts (GW).

Deux tiers de la demande mondiale pourraient être générés par nos toits

Selon les calculs réalisés, si l’ensemble de cette surface était recouvert de modules solaires, la production annuelle grimperait à 19 483 térawattheures (TWh). Un chiffre énorme équivalent à 65 % de la demande mondiale d’après ces scientifiques. Ce qui permettrait de remplacer presque entièrement l’électricité issue des combustibles fossiles

Cependant, pour profiter pleinement de toute cette électricité, il faudrait mettre en place un système de gestion intelligente de la demande, permettant de réguler et d’optimiser la consommation. Des batteries devraient également être mises à disposition pour pallier l’intermittence de la production.

Une baisse allant jusqu’à 0,13 °C des températures mondiales d’ici 2050 ?

Les modèles climatiques utilisés par les chercheurs ont montré que l’installation généralisée de panneaux solaires sur les toits pourrait réduire la hausse des températures mondiales de 0,05 à 0,13 °C d’ici 2050. Cette diminution paraît très peu, mais elle pourrait être significative compte tenu des efforts menés actuellement afin de limiter le réchauffement climatique à des niveaux gérables.

D’ailleurs, selon l’équipe de recherche, cela suffirait à réduire les risques de points de basculement, des seuils où apparaîtraient des changements irréversibles dans le système climatique de notre planète. Toutefois, d’autres recherches sont encore nécessaires pour bien comprendre l’impact climatique du scénario proposé.