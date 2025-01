Galaxy S25 : six mois d’accès gratuit à la version la plus intelligente de Gemini

Bonne nouvelle pour ceux qui achètent un Galaxy S25, Samsung offre un accès privilégié à Gemini Advanced, le modèle d’intelligence artificielle le plus sophistiqué de Google.

Les acheteurs de la nouvelle gamme Galaxy S25, comprenant les modèles S25, S25+ et S25 Ultra, bénéficieront automatiquement de six mois d’accès gratuit à Gemini Advanced, une offre d’une valeur de 110 euros. Cette version premium de l’assistant IA, normalement facturée 21,99 euros par mois, intègre les dernières avancées technologiques, notamment les modèles Gemini 1.5 Pro et l’expérimental Gemini 2.0.

L’offre inclut également 2 To de stockage cloud Google One, un avantage significatif pour les utilisateurs nécessitant un espace de stockage conséquent. Les abonnés profiteront aussi d’un accès prioritaire au support client, d’un cashback de 10 % sur le Google Store et d’autres avantages premium.

Gemini Advanced, à quoi ça sert ?

Une des fonctionnalités phares de Gemini Advanced est le Gems Manager, permettant aux utilisateurs de créer des experts IA personnalisés. Ces « Gems » peuvent être configurés pour diverses tâches spécifiques, comme le brainstorming, l’orientation professionnelle ou l’assistance en programmation. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres Gems selon leurs besoins.

L’intégration de Gemini va au-delà du simple assistant vocal, remplaçant définitivement Bixby comme assistant par défaut sur les appareils Samsung. Cette nouvelle version offre une interaction plus fluide avec les services Google, notamment Photos et Drive, et promet un accès prioritaire aux futures innovations en matière d’IA.

Il est à noter que si le stockage cloud peut être partagé avec jusqu’à cinq membres de la famille, l’accès à Gemini Advanced reste exclusif au titulaire principal du compte. Cette offre s’ajoute aux autres avantages de précommande, incluant des abonnements gratuits à Adobe Lightroom et Peacock Premium.

Bien que moins généreuse que l’offre d’un an proposée par Google avec sa série Pixel 9, cette période d’essai de six mois permettra aux utilisateurs d’explorer pleinement les capacités de Gemini Advanced avant de décider de poursuivre ou non leur abonnement.

