Gemini 2.0 Experimental : Google lance déjà une nouvelle version encore plus performante

Google vient de déployer Gemini 2.0 Experimental Advanced pour ses abonnés Premium. Il s’agirait d’un modèle encore plus intelligent, mais n’est donc pour l’instant pas disponible pour tous.

Le nouveau modèle, baptisé « Gemini-Exp-1206 », se distinguerait, selon Google, par ses performances accrues sur les tâches complexes. La programmation, les mathématiques, le raisonnement et le suivi d’instructions sont des domaines sur lesquels cette nouvelle IA serait plus performante que ses prédécesseurs.

Accessible via l’interface web desktop et mobile (mais pas encore sur l’application), ce modèle expérimental promet de faciliter la résolution de défis techniques pointus. Il excelle notamment dans l’élaboration de plans d’affaires détaillés et la résolution de problèmes mathématiques, que ce soit pour des projets scolaires ou personnels.

Gemini 2.0 devient de plus en plus intelligent

Les premiers retours sont prometteurs : Gemini-Exp-1206 occupe actuellement la première place du classement Chatbot Arena LLM, devançant même GPT-4 d’OpenAI. Google semble donc avoir largement rattrapé son retard sur ses concurrents.

Jusqu’à présent, les abonnés Gemini Advanced avaient accès aux modèles 1.0 Ultra et 1.5 Pro. Le nouveau Gemini-Exp-1206 pourrait être une version 2.0 Pro, voire supérieure. Google prévoit d’ailleurs de dévoiler d’autres versions du modèle 2.0 en janvier, notamment lors du lancement public de 2.0 Flash pour les développeurs.

Il convient toutefois de noter quelques limitations. S’agissant d’une « préversion », Google prévient que certaines fonctionnalités pourraient ne pas fonctionner comme prévu. Le modèle ne dispose par exemple pas d’accès aux informations en temps réel et n’est pas compatible avec certaines fonctionnalités existantes de Gemini dans son état expérimental.

Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs doivent souscrire à l’abonnement Google One AI Premium, facturé 21,99 euros par mois. La bonne nouvelle, c’est que vous avez droit à un mois gratuit si vous voulez simplement essayer cette nouvelle IA. L’abonnement vous permettra aussi d’accéder à 2 To de stockage, et à d’autres avantages premium sur Google.