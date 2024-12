Google Gemini va être plus pratique à utiliser au quotidien

Bientôt, il n’y aura plus besoin de déverouiller son téléphone pour utiliser Gemini.

En remplaçant peu à peu Google Assistant par Gemini, Google s’est lancé dans un vaste chantier. Aujourd’hui, une limitation particulièrement embêtante est le fait de devoir déverrouiller son appareil pour utiliser pleinement les fonctions de Gemini.

Ce comportement est radicalement différent de celui de Google Assistant dont l’éditeur prônait la simplicité d’utilisation, notamment lorsque l’on n’a pas les mains libres.

Gemini accessible partout

Google fait va donc faire évoluer la formule de Gemini, à en croire 9to5Google qui a découvert une nouvelle fonctionnalité dans la version 15.48 de l’application Google, actuellement en bêta.

Celle-ci autorise la gestion des appels et des messages via Gemini depuis l’écran verrouillé du téléphone. Si vous installez cette bêta, l’option à activer se trouve sur la page « Gemini sur écran de verrouillage ». Activez-y l’option « Passer des appels et envoyer des messages sans déverrouiller » sous la section « Appels et messages sortants ». Attention, cette fonction n’est encore disponible qu’en anglais.

Vous pouvez y accéder dès maintenant en basculant votre compte Google en anglais et en téléchargeant l’app via le programme bêta de Google.

