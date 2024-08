Pixel 9 Pro : pingre, Google refuse de cumuler son offre Google One

L’achat d’un Pixel 9 Pro vous donne droit à un abonnement d’un an à Google One AI 2 To. Une offre qui n’est pas cumulable.

Que ce soit le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro XL ou même le Pixel 9 Pro Fold, tous leurs acquéreurs auront droit à un petit cadeau de bienvenue : un abonnement de 12 mois à Google One Ai Premium 2 To.

Ce forfait donne accès à 2 To de stockage dans le cloud de Google, mais aussi à Gemini Advanced, le modèle le plus évolué de l’intelligence artificielle de Google.

Un petit cadeau d’une valeur de 264 euros tout de même. Oui puisqu’une fois l’année offerte passée, la facture s’élève à 21,99 euros pas mois pour cette formule.

Un cadeau non cumulable

Et puisque j’ai actuellement un Pixel 9 Pro et un Pixel 9 Pro XL sur mon bureau, j’ai été tenté d’activer deux fois ce cadeau, de quoi me garantir Google One Ai Premium 2 To jusqu’en 2026 !

Et bien oui, mais non. Une fois la première activation effectuée sur le Pro, le Pro XL a refusé d’ajouter son accès à mon même compte Google. Pour en profiter, il faudrait donc que j’utilise un autre compte.

De fait, Google refuse de cumuler son cadeau. Certes, on parle ici d’une situation rare, un cas de niche. Elle ne concerne que ceux qui achèteront deux Pixel 9 Pro ou plus.

Néanmoins, ce blocage n’est pas très fair-play pour ceux qui voudraient acquérir plusieurs exemplaires pour quelque raison que ce soit.