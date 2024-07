Google offrirait un bonus de 264 euros à l’achat d’un Pixel 9 Pro

Google ajouterait Gemini Advanced à ses Pixel 9, sans frais supplementaire, mais pour une durée limitée.

Google a officiellement annoncé que sa très attendue série Pixel 9 sera présentée le 13 août prochain. Il rompt ainsi avec son calendrier traditionnel qui fixait sa conférence de rentrée en octobre. Une décision stratégique qui viserait cette année à éclipser le lancement d’Apple Intelligence qui interviendra avec la série iPhone 16 en septembre.

Les Pixel 9 auront un design totalement remanié comme on a encore pu l’apprécier ce week-end à travers la diffusion de quelques vidéos. Bords plus droits et module photo en forme de pilule seront des éléments de rupture avec les anciennes générations de Pixel.

Et on aurait droit à quatre smartphones cette année avec les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et même un Pixel 9 Pro Fold qui serait disponible en France. Tous les prix européens de ces modèles ont leaké et c’est la première fois que l’on aurait un smartphone pliable Google dans l’Hexagone.

Mais parmi les nouveautés de ces Pixel 9, Gemini est au centre de toutes les attentions. 2024 est l’année de l’IA avec Apple Intelligence et Galaxy AI, notamment. D’ailleurs, Samsung a indiqué que ses services d’IA seront gratuits au moins jusqu’à fin 2025. Un détail qui met la puce à l’oreille : ils pourront devenir payants. De son côté, Google prendrait le contrepied en ajoutant des fonctions avancées gratuitement sur ses Pixel 9, mais pendant une période limitée.

9to5Google a découvert dans le code de l’APK de l’application Google une référence à Gemini Advanced, le modèle de langage le plus avancé de Google.

« Votre Pixel Pro vous donne accès à un abonnement d’un an à Gemini Advanced, notre modèle d’IA le plus performant, avec un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités, sans frais pour vous. », peut-on y lire.

Google One 2 To en plus

Plus qu’un service d’IA, c’est un package qui serait offert puisque Gemini Advanced est compris dans un abonnement Google One. Le plus cher, il donne aussi accès à 2 To de stockage pour un tarif habituel de 21,99 euros par mois, soit 264 euros en un an. Une belle économie.

Le Pixel 9 a aussi droit à un bonus

Le Pixel 9 standard ne serait pas en reste. Bien que moins généreuse que l’offre du Pixel 9 Pro, une autre partie du code suggère que le Pixel 9 pourrait être livré avec un essai de six mois de Gemini Advanced. Cela permettra aux utilisateurs de découvrir la puissance de Gemini Advanced et pourrait les inciter à passer ensuite à un abonnement complet ou à opter pour un Pixel 9 Pro.

Google mise sur l’IA pour ses Pixel 9 Pro, offrant un accès privilégié à Gemini Advanced. Cette gratuité pourrait bien être un argument de poids pour les amateurs cherchant à exploiter pleinement les capacités de leur smartphone.

