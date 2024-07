Pixel 9 Pro XL : ces prises en main montrent la grosse différence de design avec le Pixel 9

La chaîne TikTok Pixo-unpacking affirme avoir mis la main sur le Pixel 9 Pro XL et le compare en vidéo avec un Galaxy S24 Ultra et un Google Pixel 9.

Ces dernières semaines, plusieurs prises en main prématurées ont émaillé le Web, montrant le design du futur Google Pixel 9. Il faut dire que le prochain smartphone de Google ne devrait pas être annoncé avant le mois prochain, à l’occasion de la conférence Made by Google.

Toujours en amont de cette présentation, qui aura lieu dans tout juste un mois, le 13 août, c’est sur TikTok que la chaîne Pixo-unpacking affirme avoir prise en main la déclinaison la plus haut de gamme des futurs smartphones de Google, avec le Pixel 9 Pro XL. Dans deux vidéos partagées sur le réseau social, la chaîne ukrainienne compare ce qui semble être le futur appareil de Google à deux autres modèles. D’abord, on peut voir le smartphone aux côtés du Samsung Galaxy S24 Ultra, puis face au Google Pixel 9 en version standard.

Comparé au smartphone de Samsung, on découvre un Pixel 9 Pro XL qui reprend, logiquement, un format similaire, avec un grand gabarit et sans doute un écran de 6,73 pouces de diagonale. Néanmoins, le smartphone devrait reprendre les codes des modèles de Google, notamment avec des angles bien plus arrondis. Il en va de même pour le module photo, avec les trois appareils logés dans une barre horizontale. Pour rappel, le Google Pixel 9 Pro XL devrait héberger non seulement un module photo grand-angle et un ultra grand-angle, mais également un objectif périscopique pour un zoom x5.

Un Pixel 9 Pro XL au dos mat, mais aux bordures brillantes

C’est surtout la seconde vidéo qui nous en apprend davantage sur les choix de Google pour son Pixel 9 Pro XL en le comparant au Pixel 9 standard. En fait, la firme aurait fait le choix d’inverser les teintes entre les deux modèles. Alors que le Pixel 9 aurait droit à un dos noir brillant, le Pixel 9 Pro XL adopterait quant à lui un dos noir mat, plus protecteur du smartphone en empêchant les traces de doigt. Pour le cadre en métal autour de l’appareil, c’est l’inverse qui semble avoir été décidé. Si le cadre est brillant sur le Pixel 9 Pro XL, il devrait être mat sur le Pixel 9 Pro.

@pixo_unpacking 🚀 Ексклюзив! PixoPhone першими в Україні отримали нові Google Pixel 9 та 9 Pro XL! 📱 Будьте з нами, щоб дізнатися про всі круті фішки та новинки цих смартфонів! Не пропустіть наші огляди та цікаві факти про ці нові флагмани! 🎥 #GooglePixel9 #Pixel9ProXL #Технології #Новинки #PixelUkraine #PixoPhone ♬ оригінальний звук – pixo_unpacking Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

On devrait en savoir plus sur les prochains smartphones de Google à l’occasion de la conférence Made by Google attendue le 13 août prochain. À cette occasion, la firme devrait également lever le voile sur ses nouvelles montres, la Pixel Watch 3 et la Pixel Watch 3 XL. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier pour tout savoir sur le Google Pixel 9.