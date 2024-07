Première prise en main vidéo du Google Pixel 9

Les Pixel 9 de Google doivent être présentés en août, mais après des images volées et des rendus, on a droit à une première prise en main en vidéo du Pixel 9, le plus abordable de la gamme.

Google a avancé la présentation de ses Pixel en 2024. On découvrira ses nouveaux smartphones en août et non en octobre, comme on en avait pris l’habitude. Et cette année, c’est une gamme particulièrement attendue pour son look totalement renouvelé et les trois modèles qui la compose, contre deux généralement.

Et si l’on a pu découvrir les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL à travers diverses fuites et rendus plus ou moins officielles, aujourd’hui on franchit une étape de plus avec une première vidéo de l’un d’entre eux.

Sur X, c’est @hanibioud qui partage cette courte prise en main. On y découvre un Pixel 9 256 Go dans une finition rose assez atypique. Tourné dans tous les sens, il laisse entrevoir l’ensemble de son design malgré les 12 secondes de la vidéo.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

De plus en plus proche d’un iPhone, la pilule en plus

Outre la pilule du module photo qui a été retravaillée dans une forme oblongue comme on avait déjà pu le voir, on peut dire que les bords du Pixel 9 sont bien plus arrondis dans les coins. Ces côtés sont aussi totalement plats, ce qui tranche avec les générations précédentes et rapproche furieusement le Pixel 9 d’un iPhone 15 ou d’un Galaxy S24.

L’autre point de design qui saut aux yeux, c’est la face arrière qui arbore un verre brillant. Cette finition est réputée pour attraper les traces de doigts et être facilement glissante. A contrario le module photo arrière et le contour du téléphone sont mats.

Habituellement, les fuites visuelles des Pixel proviennent du Vietnam, pays où ils sont produits. Néanmoins, comme on a pu le voir avec le Google Pixel 8a il y a quelques mois, l’Afrique du Nord parvient à mettre la main sur des unités avant les présentations de Google.

Mais en ce qui concerne le Pixel 9 d’aujourd’hui, on ne le voit à aucun moment allumé. Difficile donc de juger s’il s’agit d’une unité factice ou opérationnelle. @hanibioud assure qu’il publiera d’autres visuels demain.

Le Pixel 9 sera présenté le 13 août prochain aux côtés des Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL et de la nouvelle Google Pixel Watch 3.