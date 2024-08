Prise en main du Google Pixel 9 Pro XL (et du Pixel 9 Pro) : une évolution en douceur

Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL sont arrivés sur mon bureau. J’ai commencé à jouer avec et si je ne peux encore pousser un test complet, je vous fais part de mes premières impressions sur ces deux mastodontes de fin 2024.

Habituellement, on laisse passer Apple pour toucher à la nouvelle génération de Pixel de Google. Et bien cette année, l’éditeur d’Android en a décidé autrement en lançant ses Pixel 9 bien en amont, en plein mois d’août.

Une ligne largement étendue en 2024 puisqu’elle se compose de quatre appareils, contre deux les années précédentes. Le Pixel 9 remplace le Pixel 8 et le Pixel 9 Pro XL prend la suite du Pixel 8 Pro. Entre deux, on découvre le Pixel 9 Pro, un smartphone plus compact, plus proche de l’ancien ADN des Pixel (poke les Pixel 3, Pixel 4 et Pixel 5).

Et tout au-dessus, c’est le Pixel 9 Pro Fold qui trône, et son test ne tardera pas non plus à être publié sur Frandroid.

Pixel 9 Pro vs. Pixel 9 Pro XL

C’est la question que l’on se posera tous. Quelles sont les différences entre ces deux smartphones. Sont-ce les mêmes avec une diagonale différente ? Et bien non, c’est un poil plus compliqué.

Certes, le Pixel 9 Pro mesure 6,3 pouces contre 6,8 pouces pour le 9 Pro XL. Mais la définition change également (1280 x 2856 pixels contre 1344 x 2992 pixels). De fait, on a un avantage pour le Pixel 9 Pro en termes de résolution. Son image sera un tout petit peu plus précise.

Ensuite, il y a la batterie. Oui, avec plus de place, le Pixel 9 Pro XL embarque une capacité de 5060 mAh au lieu des 4700 mAh du Pixel 9 Pro. Mais Google donne les deux pour « plus de 24 heures d’autonomie ».

La plus grande différence entre ces deux modèles, c’est la vitesse de charge. Sans en comprendre la raison, le Pixel 9 Pro XL est compatible avec une charge 37 Watts, contre 27 Watts pour le Pixel 9 Pro. 70% en 30 minutes versus 55% sur le même temps pour le Pixel 9 Pro.

Ces points éclaircis, il ne nous reste qu’à nous attarder à tous les éléments qu’ils partagent en commun, une fois que l’on aura abordé le design !

Design

Inséparable de mon Pixel 7 Pro, je n’ai pas cédé aux sirènes du Pixel 8 Pro. Trop peu d’améliorations techniques et un vernis IA qui a finalement su se frayer un chemin jusqu’au Pixel 7 Pro. Aucune véritable utilité de changer. Aujourd’hui, les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL semblent prendre un peu plus de risques notamment au niveau du design.

Depuis des mois, les fuites se multiplient tellement que les Pixel 9 n’avaient plus de secrets. Néanmoins, les avoir en main apporte forcément une dimension supplémentaire.

On avait déjà perdu l’écran incurvé avec les Pixel 8. Même chose ici et ce n’est pas un mal pour diminuer le coût de remplacement de la dalle en cas de casse. Celle des Pixel 9 Pro et XL est protégée par un Gorilla Glass Victus 2.

La prise en main des deux versions est agréable. La tranche est ce que je craignais le plus. Je n’avais pas envie d’un bord coupant à la manière d’un Samsung ou d’un iPhone. Ici, c’est galbé sur l’arrête, ce qui offre une prise en main agréable.

En revanche, si vous êtes phobiques des téléphones qui glissent, une coque ne sera pas du luxe. La finition métal brillant du cadre aide le smartphone à se dérober facilement, surtout le Pixel 9 Pro XL qui prend plus de place et est plus lourd.

Petit aparté d’ailleurs sur les mensurations. L’épaisseur est identique sur les deux. Le Pixel 9 Pro XL pèse 22 grammes de plus que son compère qui est juste sous les 200 grammes.

En hauteur et en largeur, le Pixel 9 Pro est à peine plus grand qu’un iPhone 15 Pro alors que sa version XL correspond à un Pixel 8 Pro.

Quand Google parle de l’épaisseur de 8,5 mm, c’est au point le plus bas. Oui, parce qu’il y a le module photo, le fameux !

C’est ce qui change radicalement le visuel de ces deux appareils. Oubliez les 2,6 mm du Pixel 8 Pro. Non, ici on passe à 3,4 mm !

La position centrée de cette pilule oblongue permet d’éviter l’effet balancier lorsque le smartphone est posé sur une table. Notons qu’elle est plus longue sur le Pixel 9 Pro XL bien qu’elle accueille strictement les mêmes composants.

Sa finition est matte comme le dos des Pixel 9 Pro. Gris clair sur la version blanche et gris foncé sur la version noire. C’est très réussi.

Quel que soit le modèle, l’écran est entouré d’une bande noire symétrique et assez large. Un capteur selfie perce toujours sa partie haute en son centre.

En bas, Google dispose le tiroir SIM à côté du haut-parleur. On aurait préféré qu’ils soient inversés. Là, lorsqu’on tient le smartpthone en position horizontale, ce haut-parleur se retrouve sous la paume qui vient bloquer le son. Peu pratique en jeu, notamment.

Écran

L’écran du Pixel 9 Pro XL mesure 6,8 pouces. Compatible 120 Hz, il est LTPO, c’est-à-dire qu’il peut moduler automatiquement sa fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz en fonction des contenus affichés, de quoi favoriser l’autonomie.

De base, le téléphone est configuré en haute résolution et non en pleine résolution. Si l’on ne change pas cela, on n’aura pas la meilleure expérience visuelle… qui se fera au détriment de l’autonomie. Concessions, concessions.

Bien entendu, nous avons pris le temps de passer le Pixel 9 Pro XL sous notre sonde à l’aide du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

Google vante les mérites de sa dalle Super Actua qui est censée booster la luminosité. Et force est de constater qu’il ne ment pas. On atteint 2060 nits pour 2000 annoncés. C’est excellent.

La fidélité des couleurs est un peu moins brillante. Le meilleur mode n’est pas celui par défaut, mais le mode adaptatif. Là, on obtient un DeltaE moyen de 3,3 pour une cible de 3. C’est le rouge qui part un peu trop haut. En HDR, on est à 6,46 en visant un 6. On dépasse aussi un tout petit peu. Mais cela reste correct.

Pour rappel, en dessous de nos valeurs cibles, l’oeil humain est trompé et ne voit plus les différences colorimétriques.

Côté température, c’est honnête également avec 6388K mesurés pour 6500K visés. En revanche, aucun moyen de modifier manuellement les couleurs ou même leur chaleur. Google bride tout et ne laisse que deux modes. Apple style.

Performances

Les Pixel 9 étrennent le nouveau Tensor G4. Dernière-née des puces Google, elle est une nouvelle fois façonnée par Samsung. Il faudra encore attendre pour un SoC 100% Google fondu par TSMC.

Il se murmure que Google aurait manqué de temps pour lui donner l’allure qu’il lui voulait. Aussi se rapproche-t-on plus d’une évolution du Tensor G3 sans vraie rupture.

Soniya Jobanputra, chef de produit chez Google Pixel, a d’ailleurs indiqué « lorsque nous concevons la puce, nous ne la concevons pas pour la vitesse et les prouesses. Nous ne la concevons pas pour battre une référence spécifique qui existe. Nous la concevons pour répondre à nos cas d’utilisation ».

Une belle pirouette pour justifier de piètres performances avant même que les premiers tests ne soient publiés.

Et on est d’accord avec elle. Nos résultats sont loin derrière la concurrence. Le Pixel 9 Pro XL est dépassé par les Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Ultra et Galaxy S24 Ultra, des modèles équipés du Snapdragon 8 Gen 3, l’ultrapuissant SoC de Qualcomm.

Modèle Google Pixel 9 Pro XL Google Pixel 8 Pro Apple iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Honor Magic 6 Pro Xiaomi 14 Ultra AnTuTu 10 1254197 947445 1523431 1875639 1726131 1970066 AnTuTu CPU 370582 272365 374317 457922 315555 432064 AnTuTu GPU 449988 370060 523543 741621 813221 808656 AnTuTu MEM 209672 135611 286364 366871 352890 403570 AnTuTu UX 223955 169409 339207 309225 244465 325776 PC Mark 3.0 12690 11231 N/C 17957 17640 16890 3DMark Wild Life Extreme 2599 2241 3776 4571 5164 4867 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 16 FPS 13 FPS 23 FPS 27.38 FPS 30.92 FPS 29.15 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 72 / 44 FPS 61 / 37 FPS 53 / 43 FPS 99 / 83 FPS 92 / 93 FPS 67 / 86 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 87 / 76 FPS 72 / 76 FPS 56 / 100 FPS 105 / 132 FPS 99 / 154 FPS 71 / 153 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 256 FPS 118 / 149 FPS 60 / 209 FPS 120 / 338 FPS 120 / 354 FPS 120 / 357 FPS Geekbench 6 Single-core 1984 N/C 2960 1985 2189 2261 Geekbench 6 Multi-core 4800 N/C 7556 6409 6800 6869 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 6628 N/C 27368 17263 16256 16057 Lecture / écriture séquentielle N/C N/C N/C 2500 / 1190 Mo/s 969 / 1024 Mo/s 990 / 1200 Mo/s Voir plus de benchmarks

Côté Apple pas de rédemption, l’iPhone 15 Pro Max lui met aussi une belle longueur dans la vue.

Seul le Pixel 8 Pro a l’élégance de le laisser cavaler devant, ce qui prouve qu’il y a bien un gain de performances entre le Tensor G3 et le G4. On l’a d’ailleurs mesuré d’après les résultats de nos benchmarks et il est de +26%, ce qui est honorable.

Ça, c’est pour la partie théorique. En pratique, on a un smartphone très performant, rapide et fluide. Les applications se lancent rapidement, chose qui n’était pas aussi évidente auparavant.

Testé en jeu sur Genshin Impact, il ne rechigne pas à fonctionner avec toutes les options graphiques au maximum. Quelques petits ralentissements en début de partie, sans plus.

Enfin, on a soumis le Pixel 9 Pro XL et le Pixel 9 Pro au test de CPU Throttling qui stresse les puces. Sur un bench d’une heure, les deux se sont bridés au bout de 5 minutes. Avec une chute à 60 % pour le PIxel 9 Pro XL et 50 % pour le Pixel 9 Pro. C’est assez étonnant. On se rapproche de Google pour comprendre ces résultats.

Photo

Google reprend sa configuration photo habituelle avec une triplette de capteurs à l’arrière :

grand angle 50 Mpx

Ultra grand angle 48 Mpx avec mise au point macro

Téléobjectif x5 48 Mpx

Zoom optique

Pour ce dernier, le constructeur vante un « Zoom haute résolution jusqu’à x30 et zoom de qualité optique x0,5, x1, x2, x5 et x10 ». Et le résultat parle de lui-même. C’est bluffant !

On a une réelle qualité de piqué jusqu’en x10 avec une colorimétrie juste. Et lorsque l’on monte jusqu’en x30, on a encore une image exploitable, moins en plein format sur un écran externe, mais étonnamment nette sur un écran de mobile.

Photos en x5

Photos en x10

Photos en x20

Photos en x30

De nuit c’est moins pertinent. Au-delà de x10, on perd beaucoup en qualité avec beaucoup de lissage et des textures fouillies.

Capteur principal

Le capteur principal ne déroge pas à la règle et demeure un excellent atout du Pixel 9 Pro XL. Il offre des photos bien ciselées avec une teinte naturelle et un rendu plein de détails.

De nuit même son de cloche tant que l’on a suffisamment de luminosité. Le Pixel 9 Pro XL ne va pas chercher à exacerber celle-ci en récupérant n’importe comment la lumière. S’il n’y en a pas, ce sera écran noir. Au moins c’est réaliste. Attention, en trop basse luminosité si l’on bouge un peu l’image est vite brouillonne.

Notons une bonne gestion du contrejour qui rend le Pixel 9 Pro XL très permissif malgré un petit flare.

Mode portrait

C’est mon mode préféré en photo. Sur le Pixel 9 Pro XL il est disponible en x1, x2 et x3. Il y est convaincant, mais je regrette que l’on n’ait pas le premier rendu au final.

J’entends que le smartphone applique ses algorithmes et que le premier visuel que l’on a est remplacé par un autre. Et je trouve le premier plus contrasté, plus incisif, brut et beau.

Le résultat donné par Google après traitement est bon, il ne faut pas se méprendre, mais il manque peut-être de caractère.

Ultra grand-angle

Et puis il y a le troisième larron, l’ultra grand-angle. Il a la bonne idée de conserver la même colorimétrique le capteur principal. Aucune incohérence et des teintes justes, c’est appréciable. Les photos sont détaillées malgré un léger flou sur les bords. Ces derniers accusent aussi d’une déformation visible.

De nuit, même tarif que son compère. Si la luminosité est trop basse, le rendu sera approximatif.

Selfie

Enfin, le capteur selfie de 42 Mpx possède un autofocus. Il shoote de base en x1, mais on peut basculer en x0,7 pour un plan plus large. La qualité est au rendez-vous. Ce n’est pas un capteur de secours, il est pleinement utilisable. De nuit, attention toujours à la lumière et à ne pas bouger.

Bonus : M’ajouter

C’est une nouveauté des Pixel 9, une fonction qui permet de s’ajouter sur une photo. Pratique lorsque l’on est toujours le préposé aux clichés. Pour la démo, j’ai mis deux fois moi. Oui, on peut s’aimer.

Autonomie

Difficile ne nous prononcer sur ce point pour le moment. Les Pixel 9 nous donnent du fil à retordre pour les passer à notre protocole de test ViSer. Et puisque je n’ai les Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL que depuis deux jours, je ne vous fais pas l’affront d’estimer une autonomie fantasque. Ça se mesure au long cours.

Bref, Google dit 24 heures, ce qui « correspondant à un profil d’utilisateur Pixel médian et comprenant des périodes d’appels, de veille, d’utilisation des données mobiles et d’accès à d’autres fonctionnalités ». On vérifiera, mais ça semble beaucoup.

Voilà pour cette prise en main. Le test sera bien plus complet et on pourra aborder la vidéo, mais aussi la partie logicielle et toutes les fonctions IA.