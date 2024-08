Gemini intégré, module photo boosté à l’IA et design repensé : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série Google Pixel 9

Tout juste annoncée et tout juste lancée, l’ensemble de la gamme des Google Pixel 9 profite de très belles offres de précommande. C’est notamment le cas de l’excellent Google Pixel 9 Pro XL qui voit déjà son prix baisser de 300 euros chez Boulanger.

Si vous pensiez que Google ne pouvait pas faire mieux que la gamme des Pixel 8, eh bien vous aviez tort. Non content de revenir avec un Google Pixel 9 et un Pixel 9 pro, le constructeur fait de la place cette année pour deux petits nouveaux : un Pixel 9 Pro Fold, mais aussi et surtout un Google Pixel 9 Pro XL.

Une offre de précommande qui fait déjà chuter le prix des Google Pixel 9

Lancé à partir de 1299 euros pour sa version XL, le Google Pixel 9 Pro vient accompagné d’une offre de précommande plus que séduisante. Avec un bonus de reprise de 200 euros sur votre ancien smartphone ainsi qu’une remise immédiate de 100 euros. Son prix chute ainsi à 999 euros.

Et si vous avez du mal à choisir, Google a trois autres produits en stock dont le très plébiscité Google Pixel 9 Fold et son écran pliable (le plus grand à l’heure actuelle sur le marché), ou encore le bien plus compact Google Pixel 9 et ses 6,3 pouces de diagonale d’écran.

Tous profitent de la nouvelle puce Tensor G4 de Google, boostée à l’IA et bénéficient de sept ans de mise à jour de la part de Google.

Le design se réinvente

Vous l’aurez noté, pour cette nouvelle mouture, Google a légèrement revu sa copie. Exit le module carré arrière pour l’appareil photo, la firme de Mountain View a implémenté pour sa gamme Pixel 9 un bloc photo ovale qui apporte une petite touche futuriste au smartphone.

Le bloc photo change de forme sur ce nouveau modèle. // Source : Google

Fini également les tranches arrondies sur les nouveaux modèles, Google reprend un design plus anguleux et offre des bords carrés à sa nouvelle gamme de smartphones.

Côté écran enfin, la firme américaine intègre la technologie Super Actua (introduite via le Google Pixel 8a), un écran OLED de 6,8 pouces plus performant, qui offre toujours un taux de rafraichissement adaptatif de 1 à 120 Hz, mais qui propose aussi une luminosité maximale plus importante : jusqu’à 2 000 nits en HDR et jusqu’à 3 000 nits au soleil.

Tous ces petits changements sont pensés pour offrir une meilleure longévité au tout nouveau Google Pixel 9 Pro XL. Le constructeur promet, en effet, que son tout nouveau design lui permet de durer deux fois plus longtemps. Ajoutez à ça les 7 années de mises à jour promises par Google et vous ne quitterez plus jamais votre Google Pixel.

L’IA de Google : on vous en remet un supplément ?

Comme dans la vie, il ne suffit pas d’être beau pour réussir, Google a aussi pensé son smartphone pour être performant en plus d’être esthétiquement réussi, et ça passe par l’IA.

Gemini, le nouvel assistant de Google, est enfin disponible sur l’ensemble de la gamme Google Pixel 9 et le Pixel 9 Pro XL n’est pas en reste. Activable par un appui long sur le bouton marche/arrêt, Gemini peut en un clin d’œil organiser votre agenda, trouver les détails d’une invitation dans Gmail ou vous suggérer des fleuristes à proximité dans Google Maps.

Mieux, Gemini peut également obtenir des informations sur des éléments affichés à l’écran ou sur vos photos. Vous pouvez même prendre une photo de votre frigo et il vous aidera à trouver des recettes à partir des ingrédients restants.

La série Google Pixel 9 profite par ailleurs de l’excellente IA déjà présente sur la gamme Pixel 8. Vous pourrez ainsi toujours profiter de la fonction Entourer pour Chercher ou la nouvelle édition de Retouche Magique.

Des photographies encore plus réussies

Lors du test du Google Pixel 8 Pro, la rédaction de Frandroid avait salué la qualité photographique du dernier-né de Google. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, Google reprend la même formule avec trois excellents capteurs :

un capteur principal de 50 mégapixels ;

un capteur secondaire de 48 mégapixels dédié à l’ultra-grand-angle ;

un dernier capteur de 48 mégapixels dédié à la prise de vue au téléobjectif. Il propose ainsi un zoom optique x5 ainsi qu’un zoom numérique x30.

L’ensemble des capteurs, s’ils délivrent déjà d’excellentes images, sont soutenus par l’intelligence artificielle délivrée par la puce Tensor G4 made by Google. En plus de proposer toutes les fonctionnalités IA déjà connues comme la Gomme magique ou Meilleure prise, une petite nouvelle vient compléter la liste : « M’ajouter ».

Le Google Pixel 9 Pro XL est le roi de la photographie. // Source : Google

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, fini le temps où celui qui prend la photo de groupe n’apparaît plus sur les images. Prenez une première photo de groupe, changez de photographe, l’IA de Google se charge ensuite de fusionner les deux images en faisant apparaitre tout le monde dessus.

Ce n’est pas tout. Si vous vous apercevez que le cadre de votre photo n’est pas parfait, l’IA de Google peut vous aider à y remédier grâce à la nouvelle édition de Retouche Magique qui optimise le cadrage de vos photos (nouvelles ou anciennes) en recomposant intelligemment les zones d’image manquantes.

Toutes ces caractéristiques sont aussi présentes sur le reste de la série Google Pixel 9. Seule petite différence, le Google Pixel 9 ne bénéficie que de deux capteurs (50+48 mégapixels).

Un smartphone puissant qui se recharge (très) vite

S’il est puissant en photo, le Google Pixel 9 Pro XL l’est pareillement dans la navigation. Avec une configuration performante de 16 Go de RAM le smartphone n’aura aucun problème à faire tourner plusieurs applications simultanément et les jeux demandeurs en ressources sans sourciller.

À cela, il faut ajouter un espace de stockage disponible allant de 128 Go à 1 To. De quoi se constituer, en plus du stockage de la suite Google, un smartphone qui pourra sauvegarder les millions de photos.

Le Google Pixel 9 Pro XL tient plus de 24h et se recharge vite. // Source : Google

Le Google Pixel 9 Pro XL est par ailleurs équipé d’une batterie de 5 060 mAh avec charge rapide (chargeur non fourni) qui permet enfin à Google de proposer un produit chargé de 0 à 70 % en moins de 30 minutes.