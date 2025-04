Test du Lenovo ThinkPad X9 14″ : sublimement premium

Si l’on vous dit « ThinkPad », quelle est la première image que vous avez en tête ? Très probablement ce petit bouton rouge au milieu du clavier, qui sert à contrôler la souris. Dans un monde où les pavés tactiles ont depuis pris l’ascendant, la marque a été l’une des rares à garder cette caractéristique si spécifique au point d’en faire son image de marque. Mais le ThinkPad X9 a décidé de faire un choix difficile : lui dire adieu.

Crédit photo : OtaXou

Fiche technique

Modèle Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition (14″ Intel) Dimensions 312 mm x 13 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 7 258V Puce graphique (GPU) Intel Arc Mémoire vive (RAM) 16, 32 Go Mémoire interne 512, 1024 Go Apparence Plastique Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1240 grammes Profondeur 212 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Lenovo pour ce test.

Design

Bon… Il faut tout de même noter que sans ce petit bouton rouge, le ThinkPad X9 devient tout à coup un ordinateur portable moderne assez classique. Aussi classique du moins que le sont les ordinateurs Lenovo, qui ont leurs propres petits traits comme cette caméra qui ressort du cadre pour offrir une petite poignée par laquelle facilement ouvrir le capot supérieur.

Crédit photo : OtaXou

L’intégralité du châssis en aluminium a beau faire de ce PC une configuration très légère de 1,24 kilogramme, Lenovo assure n’avoir fait aucun sacrifice sur la durabilité reconnue de la gamme avec une certification MIL-STD-810H.

À peine épais de 1,3 centimètre, le ThinkPad X9 est ainsi définitivement un portable très premium, aux matériaux fins et à la conception étudiée à la loupe. Le PC est très agréable en main, mais l’ADN ThinkPad se retrouve aujourd’hui surtout dans le point rouge lumineux du logo de la coque.

Clavier et pavé tactile

Le clavier du ThinkPad X9 est tout simplement excellent. Pour un ordinateur portable aussi fin et léger, Lenovo n’a pas lésiné pour garder ce contact si précis et léger à la fois d’un clavier de cette gamme, avec son toucher tactile très précis. C’est une grande réussite, alors que chaque touche a une bonne distance d’activation et un bon rebond tout en étant souple.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile est également excellent. Pour justifier la disparition du bouton rouge, Lenovo a intégré ici un pavé tactile en verre haptique dont le rendu est excellent.

Connectique

À gauche, on retrouve un port HDMI 2.1 plein format et un port USB-C Thunderbolt 4. À droite, nous avons un port combo jack et un second port USB-C Thunderbolt 4.

C’est le moment idéal pour passer à la vitesse supérieure Processeur Intel Core Ultra 9, carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080 et 32 Go de RAM DDR5. Le MSI Vector 16 HX est prêt pour tout. Boostez vos performances avec cette promotion Fnac.

C’est absolument rachitique. Les années du premier MacBook Air sont bien derrière nous, et de nombreux constructeurs ont prouvé qu’ils étaient capables d’intégrer une large connectique sur un châssis 14 pouces sans se donner d’excuses. A minima, un port USB A ou USB-C en plus aurait été apprécié. Ici, nous sommes dans le « suffisant ».

Webcam et audio

Dans notre configuration de test, le Lenovo ThinkPad X9 intègre une webcam 8 MP faisant des captures en 4K. Son rendu est excellent, et vous permettra d’envoyer le plus beau flux de votre réunion Microsoft Teams. Mais voilà : notez que la grande majorité des configurations intègre en vérité un capteur 1080p certainement bien moins propre.

Les deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos de cet ordinateur portable n’ont vraiment qu’un défaut : être intégrés en dessous du châssis. Autrement, leur rendu sonore est très bon, avec des graves étonnamment bien présents et de très bons middle. Il ne manque qu’un peu plus de respect des aigus, mais sur ce format 14 pouces, il est rare de trouver une qualité pareille.

Écran

Le Lenovo ThinkPad X9 intègre dans notre configuration de test une dalle OLED de 14 pouces supportant une définition de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio de 16:10. Elle offre un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, soutenu par la norme VRR et pouvant descendre jusqu’à 30 Hz au minimum. L’écran est tactile et traité anti-reflet.

Sous notre sonde et avec le logiciel Calman Color Calibration de Portrait Displays, nous pouvons voir que celle-ci couvre 167% de l’espace sRGB pour 112% de l’espace DCI-P3 en volume. La luminosité maximale est mesurée à 508 cd/m², tout simplement excellente surtout pour une dalle OLED de ce format, avec un ratio de contraste illimité naturellement.

La température de couleurs moyenne est mesurée à 5848, plus chaude que la norme NTSC de 6500K recherchée. Le delta E00 moyen est mesuré à 4,55, plutôt bon sans être parfait, avec un écart maximal de 6,49 sur les tons bleus royaux.

Il est par contre intéressant de noter qu’en HDR, les scores sont meilleures à 2,56 de moyenne pour un écart de 4,94. Le mode HDR étant souvent sous-estimé par les constructeurs, nous pouvons dire ici que nous avons une excellente dalle polyvalente.

Logiciel

Le logiciel Lenovo Vantage, central dans l’expérience, est loin d’être mauvais. Peut-être un peu brouillon par rapport aux meilleurs du marché, il offre tout de même de nombreuses options et exprime parfaitement l’utilité de chacune de celles-ci.

Lenovo ne fait pas trop de forcing lorsqu’il s’agit de ses services, ce qui est apprécié. Il faut par contre comme toujours faire avec quelques logiciels publicitaires préinstallés.

Performances

Dans notre configuration de test, le Lenovo ThinkPad X9 de 14 pouces Gen 1 intègre un Intel Core Ultra 7 258V, un SoC de 8 cœurs — 4 performances et 4 efficients — et 8 threads pouvant turbo jusqu’à 4,8 GHz. Il est soutenu par 32 Go de RAM LPDDR5X à 8533 MT/s et un stockage de 1 To en PCie Gen 4.

Benchmarks

Sur Cinebench 2024, nous retrouvons des scores de 534 points en multi core pour 120 points en single core. Ici, nous retrouvons un trait commun des ultraportables, qui ont tendance à se concentrer sur les performances mono-core au détriment du multi. Le Core Ultra 258V est capable de dépasser les 1000 points en multi, mais ne le fera pas ici pour gérer la chaleur et l’autonomie de l’appareil. A 120 points en single core, le ThinkPad X9 reste excellent en bureautique et en fluidité au quotidien.

Sur 3DMark, nous retrouvons le score habituel du SoC à 3237 points sur Steel Nomad Light. Là encore, il s’agit d’une puissance qui permet de lancer de nombreux petits jeux en 3D à des réglages optimisés, et de supporter du montage de petites vidéos en mobilité.

Côté intelligence artificielle, les scores sont à nouveau communs pour le SoC. Ici, 1362 points en calculs sur les nombres entiers est dans la moyenne basse des SoC mobiles, mais toujours la moyenne. Le NPU intégré capable de 48 TOPS permet à l’ordinateur d’accéder au label Copilot+ et de ses fonctionnalités.

Le stockage est excellent, très proche du maximum que nous pouvons tirer du PCIe Gen 4 aujourd’hui sans passer par le PCIe Gen 5.

Refroidissement et bruit

C’est sur cette partie que l’on comprend les choix de limitation de puissance en multi core du ThinkPad X9. C’est bien simple : s’il monte à 52°C, la norme sur un ordinateur portable de ce format, ses ventilateurs ne s’activent quasiment jamais et sont à peine audibles au quotidien. Il faudra vraiment l’utiliser en pleine canicule pour qu’on l’entende ne serait-ce que murmurer qu’il a chaud.

Autonomie

Le Lenovo ThinkPad X9 de 14 pouces intègre une batterie de 55 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65 watts. Ce dernier est à peine plus grand qu’un chargeur de smartphone classique, et l’ordinateur portable est compatible avec la norme Power Delivery lui permettant de profiter de tous les chargeurs de cette norme.

Crédit photo : OtaXou

Sur un usage bureautique, luminosité réglée à 50%, nous retrouvons entre 11 heures et 12 heures d’usage. Ce bel écran OLED à grande définition a un coût certain sur l’autonomie, mais il n’empêche que le ThinkPad X9 pourra vous accompagner sur toute une journée de travail sans aucun problème.

Prix et disponibilité

Le Lenovo ThinkPad X9 de 14 pouces est disponible en France à partir de 1628,90 euros. Notre configuration de test est par contre bien plus onéreuse à 2608,91 euros.