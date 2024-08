Test du Huawei Matebook X Pro (2024) : l’ultrapuissance dans un ultraportable ?

Avec le Matebook X Pro version 2024, Huawei a veut proposer une fiche technique haut de gamme dans le PC portable le plus fin qui puisse exister. Histoire de mettre tout le monde d’accord, l’ambition est clairement de prendre de l’avance sur le marché des ultraportables et convaincre les sceptiques en recherche de puissance.

Huawei perfectionne la formule de son Matebook X Pro avec une fiche technique haut de gamme dans un ultraportable au design maintenant identifié. Et pour profiter d’une telle puissance dans un PC portable pesant moins de 1 kilogramme, il faudra y mettre le prix.

Le constructeur chinois a-t-il du faire des concessions pour proposer de telles prestations dans un si petit châssis ? Nous avons voulu vérifier cela dans notre test complet.

Fiche technique

Modèle Huawei MateBook X Pro (2024) Dimensions 310 mm x 13,5 mm Définition 3120 x 2080 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Oui Processeur (CPU) Core Ultra 9 185H Puce graphique (GPU) Intel Arc Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 2048 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 980 grammes Profondeur 222 mm Fiche produit

Ce PC portable a été prêté par Huawei dans le cadre de ce test.

Design

Huawei a anglé toute sa communication sur la finesse et la légèreté de son ultraportable : un peu plus d’un centimètre d’épaisseur pour moins d’un kilo. Ce Matebook X Pro version 2024 impressionne par sa portabilité, reprenant la forme de goutte emblématique des MacBook Air datant d’avant 2022.

Cette légèreté, on la doit à son châssis en aluminium ultraléger au poids agréablement équilibré. Cette finesse, on l’observe aussi au niveau des bordures autour de l’écran, légèrement moins prononcées sur un MacBook Air. Bref, vous pourrez emporter cet ordinateur partout d’une main, et ça, c’est appréciable.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Enfin, un petit mot sur le coloris bleu Morandi, à la croisée entre le bleu et le gris, qui est l’une des grandes forces de ce design. Très élégant, il prend en plus très peu les traces de doigts, contrairement au MacBook Air, qui s’est cependant bien amélioré sur le M3.

Clavier trackpad

Pas de surprise sur le clavier cette année qui offre le même feeling sous les doigts que les modèles précédents avec des touches bien espacées et une frappe agréable. La course des touches est bien calibrée et surtout, la frappe silencieuse sauf… sur la barre espace. C’est bien dommage que d’entendre ce bruit disgracieux toutes les demi-secondes pendant de longues sessions de saisie.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le large trackpad remplit lui aussi très bien son office avec une sensation de glisse agréable et une large zone qui part jusqu’au bord inférieur de la machine. Le clic est lui assez sec et trop sensible à notre goût, occasionnant des sélections de textes ou d’icônes accidentelles.

Connectique

Niveau connectique, ce Huawei ne surprend guère pour un ultraportable avec la présence de deux ports USB-C supportant la norme Thunberbolt 4 (40 Gbps) sur le côté gauche et un port USB-C 3.2 classique sur la droite. Chacun de ses ports peut permettre de recharger la machine en 65W via le support du PowerDelivery.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On déplore cependant l’absence de port combo Jack, passé à la trappe pour permettre à Huawei d’atteindre une telle finesse. À la place du 4eme port USB-C du modèle précédent, on trouve désormais un loquet de sécurité pour la webcam. Dommage

Webcam et audio

Passons rapidement sur la qualité d’image de la webcam, somme toute assez classique pour du 1080p, avec cependant un manque de piqué certain en basse lumière. Cela restera cependant amplement suffisant pour toute visioconférence ainsi que pour déverrouiller votre ordinateur avec Windows Hello.

Niveau audio, Huawei a fait évoluer son système avec six hauts parleurs répartis sur les deux côtés du clavier à l’instar des MacBook pro 15 pouces. Le son est ample avec une belle présence sur tout le spectre même si la précision laisse à désirer, notamment sur les baisses. Pour de la lecture audio d’appoint, cela fera largement l’affaire.

Logiciel

Huawei propose plusieurs outils propriétaires pour gérer son Matebook. Si ces applications préinstallées peuvent faire office de doublon par rapport à celles de Windows, elles sont cependant suffisamment bien conçues pour ne pas faire office de bloatware.

Ainsi, le panneau de contrôle nous semble toujours aussi accessoire, donnant un accès rapide aux différents services et applications Huawei. Cependant, le PC Manager pourra être utile afin de régler le profil de performance de la machine ou vérifier la présence de nouveaux pilotes.

Le constructeur a eu la bonne idée de proposer un menu pour paramétrer l’écran, une option pas toujours proposée partout.

Une superbe dalle Oled

Cette année, le Matebook X Pro passe à l’Oled avec une superbe dalle 14,2 pouces 3,2K (3120 × 2080) montant jusqu’en 120 Hz. Si les grandes forces de la technologie sont bien là, comme ce contraste infini et ces noirs parfaits, voyons comme cette dalle se comporte en termes de luminosité et colorimétrie.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Grâce à notre sonde Calibrite Display Plus HL couplée au logiciel Calman Ultimate, nous avons mesuré un pic de luminosité en HDR à 1173 cd/m2 en SDR, une valeur qui baisse à seulement 900 cd/m2. En SDR, cette valeur est d’environ 590 cd/m2 en plein écran, pour un pic mesuré à 624 cd/m2. Ce sont ici ici d’excellentes valeurs, bien eu delà de beaucoup de PC portables du marché avec écran Oled. vous pourrez donc utiliser ce Matebook X Pro dans bien des situations, y compris en extérieur sans trop de soucis.

Sur la précision colorimétrique, remarquons tout d’abord que l’écran dépasse à 113% l’espace DCI-P3 et se permet même d’atteindre les 73% du Rec.2020, un espace destiné aux professionnels en HDR. Mais si l’écran peut afficher ces couleurs, les affiche-t-il comme il se doit ? Par défaut en HDR, nous atteignons la bon Delta-E de 2,44, suffisant pour ne noter aucune déviation chromatique. En SDR, c’est avec le profil DCI-P3 que nous arrivons à descendre à 1,6, une excellente valeur qui démontre une très bonne calibration d’usine de la dalle. La température des couleurs est quant à elle mesurée à 6401, légèrement trop chaude, mais tout de même proche du point blanc D65 européen.

On l’évoquait dans la partie précédente, mais il est possible de paramétrer la dalle à la manière d’un écran externe, avec un menu dédié. Celui-ci vous permettra de changer le profil colorimétrique (sRGB, DCI-P3, Adobe RGB) ainsi que de régler manuellement la température des couleurs ou la quantité de lumière bleue émise. Très pratique, il pourra être très utile pour les créatifs ou simplement les utilisateurs aux yeux affutés voulant optimiser leur expérience visuelle.

Performances

Le pari de Huawei pour ce Matebook X Pro version 2024 est d’offrir un concentré de puissance dans un si petit, et fin, châssis. On a le droit à une puce Intel Core Ultra 9 185H avec ses 16 cœurs — 6 cœurs performants, 8 cœurs efficients et 2 cœurs très basse consommation (configurable en Ultra 7). Petite évolution par rapport à l’année dernière, les 32 Go de mémoire vive LPDDR5x sont désormais obligatoires, les 16 Go passent à la trappe. Niveau stockage, Huawei propose une configuration à 1 ou 2 To. Passons donc ce nouveau Matebook au cribble de notre batterie de tests pour voir si l’implémentation du constructeur est à la hauteur de cette fiche technique.

Benchmarks

Huawei a du faire quelques concessions sur la puissante brute de l’Intel Core Ultra 9 185H de notre configuration de test avec un score Cinebench 2024 de 816 points en multi-coeurs et 105 points en mono-coeur. On est ici dans les eaux d’un Ryzen 7 8840HS qui a fait ses preuves l’année dernière et en dessous de certains Intel Core Ultra 7 dans des châssis bien plus permissifs (comme le Asus ROG Zephyrus G14 par exemple). Pour son gabarit, le Matebook X Pro 2024 s’en sort très bien.

Sur la partie graphique, même si la machine n’est pas destinée au jeu, nous atteignons les 3196 points sur le benchmark Steel Nomad Light de 3DMark, un excellent score qui démontre les progrès d’Intel sur la partie graphique de son architecture Meteor Lake. On est ici loin devant le Snapdragon X Elite qui se place entre 2000 et 2400 points selon les configurations.

Les performances de stockage nVME restent satisfaisantes à 5225 Mo/s en lecture séquentielle et 4782 Mo/s en écriture. C’est mieux que pas mal de PC portables que nous avons pu tester cette année (dont les récents PC Copilot+ de chez Samsung et Lenovo) mais encore loin du potentiel de la norme PCIe 4.0.

Pour les créatifs

Avec un tel écran aussi bien calibré, on se dit que la machine serait parfaite pour les créatifs nomades, souhaitant effectuer de la retouche photo ou même du montage vidéo d’appoint en déplacement.

Sur notre benchmark UL Procyon Photo (pour Photoshop et Lightroom Classic), la machine atteint le score 4884, et celui de 3216 en vidéo (sur Adobe Premiere Pro). Intel accuse encore un retard certain face à AMD sur ce point, notamment en vidéo : le Ryzen 7840HS oscille entre 4500 et 5600 points selon les intégrations du SoC.

Huawei a cependant l’avantage de la portabilité et à l’usage, il était tout à fait fluide de retoucher des photos en haute définition ou d’effectuer des travaux de montage vidéo relativement lourds sans mettre la machine à genoux.

Autonomie

Huawei a inclus une batterie de 70 Wh, une évolution par rapport au 60 Wh du modèle précédent. On a toujours le droit à un bloc d’alimentation de 90W, combo USC-C et USB-A.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Dans le cadre d’une utilisation classique mêlant bureautique et surf du web, nous arrivons à une autonomie avoisinant les 11 heures. Une excellente valeur pour une journée de travail loin de son chargeur, mais là encore, l’architecture ARM a un temps d’avance avec une nouvelle moyenne à 15 heures d’autonomie.

En lecture vidéo streaming sur YouTube, nous dépassons les 12 heures avant de devoir recharger le Matebook X Pro 2024. C’est encore ici très bon, mais la nouvelle tendance est plus proche des 16 heures chez ARM.

Prix et disponibilité

Le Huawei Matebook X Pro 2024 est disponible à un tarif de 2 199,99 euros pour la version avec le processeur Intel Core Ultra 7 (32 Go de RAM et 1 To de stockage) et 2 499,99 euros pour la version Intel Core Ultra 9 (32 Go de RAM et 2 To de stockage).

C’est le tarif pour une fiche technique aussi musclée (Intel Core Ultra 9, 32 Go de RAM, écran Oled tactile) dans un châssis aussi fin et léger. C’est bien face au MacBook Pro, et non le Air, que Huawei se positionne avec un tel prix.

C’est aussi la même catégorie de prix que les ultraportables gaming comme le ASUS ROG Zephyrus G14 et le Razer Blade 14, deux excellentes machines certes plus lourdes, mais bien plus puissantes.